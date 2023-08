In der 5. Rd. der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 kam es nach dem Kärntner- und Linzer Derby nun auch zum ersten in Vorarlberg zwischen Austria Lustenau und dem SCR Altach. Die Gastgeber waren in der Vorsaison bei 3 Siegen und 1 Remis die klare Nr. 1 im Ländle. Doch für die neue Spielzeit bahnt sich eine Wachablösung an, gelang den Rheindörflern zumindest im ersten Aufeinandertreffen schon mal ein souveräner 3:0-Sieg. Die Standfest-Elf punktet fleißig: 7 en suite - vorübergehend Rang 4. Während die Mader-Mannen bei 2 Zählern auf Rang 10 weiter auf den ersten Dreier warten und die 3. Heimniederlage kassierten

Im 5. Anlauf gelang mit Neo-Chefcoach Joachim Standfest den Altachern ein Derby-Sieg gegen die Austria und damit seit 2014 der erste Sieg in Lustenau (damals noch 2. Liga).

Schierls Fehlgriff bescherte Altach Auftakt nach Maß

Während auf den anderen Samstag-Spielstätten Sonnenschein und Hitze herrschte, hatte es im Ländle stark geregnet. War das der Grund, warum es diesen kuriosen Auftakt gab, als SC-Schlussmann Schierl der Ball nach wenigen Sekunden durch die Handschuhe rutschte? Missglückte Faustabwehr des 29-jährigen Lustenauer Rückhalt in seinem 40. Einsatz nach dem effetvollen Cornerball von links durch Lukas Fadinger ins eigene Netz (2.). Dagegen Auftakt nach Maß für die Altacher nach diesem Gast-Geschenk.

Die Lustenauer zeigten zwar sogleich eine Reaktion, blieben im Abschluss jedoch nicht effizient genug und hatten das Visier suboptimal eingestellt. Effizienz pur demgegenüber bei den Altachern. Einen fulminanten Freistoßball von Innenverteidiger Lukas Gugganig lenkte SC-Schlussmann Schierl stark an die Stange, ehe Christian Gebauer beim Abpraller am schnellsten reagierte und vor 4 Lustenauer Spielern handlungsschnell aus Nahdistanz ins leere Tor zum 0:2 abstaubte (25.).

Comeback von Lukas Fridrikas nach 36 Minuten

SC-Chefcoach Markus Mader reagierte, brachte in der 36. Minute den zwei Spiele verletzungsbedingt fehlenden Top-Torjäger Lukas Fridrikas (Schambeinentzündung). Der für neuen Schwung sorgte. Vor dem Seitenwechsel waren die Gastgeber dran am Anschlusstor. Zunächst prüfte SCRA-Abwehrspieler Koller seinen eigenen Schlussmann Stojanovic, der gerade noch ein Eigentor seines Vordermannes verhinderte (41.). Dann Diaby halblinks frei im 16-er - doch drüber (45.). Was für ein "Sitzer" des 23-jährigen, diesmal als Stürmer aufgebotenen Akteurs, der somit weiter auf sein erstes Saisontor wartet.

Die Derby-Kulisse wartete nach dem Seitenwechsel zunächst noch auf Höhepunkte. Das intensiv geführte, teilweise hitzige Geschehen spielte sich überwiegend zwischen beiden 16-ern ab. Den ersten Warnschuss gab Lukas Fadinger für den SCRA ab, der an Schlussmann Schierl scheiterte, der mit einer Flugeinlage das Spielgerät um den Pfosten drehte (55.).

Missglückter Saisonstart und düstere Sommer-Wochen für Austria-Trainer Markus Mader, der an diesem regnerischen, letzten August-Samstag mit seiner Mannschaft seit dem Aufstieg vor einem Jahr im 5. Duell gegen den SCR Altach die erste Niederlage kassierte. Eine empfindliche und obendrein daheim.

Santos, Strauss, Torschütze Koller - 0:3!

Doch dann war es passiert. Startelf-Debütant Santos mit der Hereingabe von rechts, in der Mitte verpasste Abwehrspieler Strauss noch, ehe der dahinter lauernde, nächste aufgerückte Altacher Abwehrspieler Koller zur Stelle war. Der 21-jährige Neuzugang vom GAK 1902 völlig blank, vollendete per Direktabnahme zu seinem ersten BL-Tor im 4. Einsatz (57.) - 0:3! Das ging alles zu einfach und in der Austria-Abwehr wurde wieder mal auffällig, welch große Lücke der Weggang von Innenverteidiger Jean Hugonet hinterlässt.

Wie gestern Abend im Vorarlberg-Duell in der ADMIRAL 2. Liga beim 5:0-Sieg von Schwarz-Weiß Bregenz in Dornbirn sorgte wieder das Gäste-Team für einen Paukenschlag. Die Rheindörfler in Torlaune, wann gab es mal 3 Bundesliga-Treffer für die Altacher? Für die Lustenauer zum wiederholten Mal in dieser noch jungen Saison ein "gebrauchter Tag" - die Grün-Weißen weit entfernt von jener Erfolgsspur aus der vergangenen 1. Saison als Bundesliga-Rückkehrer.

Die Altacher mit dem komfortablen 3-Tore-Vorsprung nunmehr richtig in Fahrt und beflügelt. Allen vorran der agile Santos, der nach feinem Zuspiel vom deutschen Mittelfeldspieler Bähre über links nicht zu bremsen war und den Ball ans Außennetz setzte (71.). Kurz zuvor scheiterte Routinier Atdhe Nuhiu per Kopfball an Schlussmann Schierl (69.).

In der 81. Minute dann unrühmliche Einlage...ein Feuerwerk-Körper hinter dem Gäste-Gehäuse aus dem Lustenauer Sektor kommend landete am Spielfeldrand. Nach kurzer Spielunterbrechung vom umsichten Steirer Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca konnte die Partie gottlob fortgesetzt werden. Entschieden war sie eh längst. Nach dem Punktgewinn beim 1:1 vor einer Woche in Klagenfurt feiern die Altacher den ersten Auswärtssieg der neuen Saison. Ausgerechnet im Duell um die Vorarlberger Vorherrschaft.

Während die Austria auch im 3. Heimspiel ohne Punkt und auch ohne Tor (!) dasteht nach dem 0:2 vs. Austria Wien und 0:1 vs. Vizemeister SK Sturm Graz zuvor.

ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde

Samstag, 26.08.2023, 19:30 Uhr, Reichshofstadion Lustenau, Z: 4.500; SR: Christian-Petru Ciochirca.

SC Austria Lustenau - SCR Cashpoint Altach 0:3 (0:2)

SC Austria Lustenau (3-5-2): Schierl -Anderson, Maak (K), Grujic - Gmeiner (63. Moltenis), Tiefenbach, Mätzler (36. Fridrikas), Rhein (72. Schmid), Diallo - Surdanovic (63. Cissé), Diaby (63. Bobzien). Trainer: Markus Mader.

SCR Altach (3-4-1-2): Stojanovic - Reiner (46. F. Strauss), L. Gugganig, Koller - Gebauer (88. Jurcec), Jäger, Bähre (72. Abdijanovic), Lukacevic - Fadinger - Nuhiu, Santos (80. Bischof). Trainer: Joachim Standfest.

Torfolge: 0:1 ET Schierl (2.), 0:2 Gebauer (25.), 0:3 Koller (57.)

Gelbe Karten: Grujic (25.), Surdanovic (38.), Tiefenbach (68.), Cissé (90.) / Bähre (35.), Nuhiu (38.).

