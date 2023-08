Nach dem Heimsieg vor 3 Tagen im Play-Off-Hinspiel zur Europa League vs. HSK Zrinjski Mostar (2:1) und dem jüngsten Heimspiel zuvor in der ADMIRAL Bundesliga beim Linzer Derby vs. FC Blau-Weiß Linz (2:0) wollte der LASK (mit der gleichen Startelf wie am Donnerstag) auch zum 3. Mal in Folge im August in der Raiffeisen Arena siegen. Doch der FK Austria Wien (10. Pflichtpartie bereits) erwies sich in der noch jungen Saison wettbewerbsübergreifend bisher gerade auswärts als erfolgreich. In der 5. Runde und im 111. BL-Duell beider Klubs siegten die Gastgeber dank dem Doppelpack ihres Kapitäns Robert Žulj mit 2:0.

Matchwinner Robert Žulj, der zum 4. Mal in Folge an Bundesliga-Heimtreffern der Linzer maßgeblich beteiligt war (3 Tore, 1 Assist), dazu der doppelte Doppelpack (Donnerstag in der Europa League bereits!) Der 31-jährige Kapitän traf per Kopfball nach Flecker-Flanke in seiner 36. Pflichtpartie für den LASK zum 16. Mal und brachte die Linzer mit 1:0 in Führung, um nach der Halbzeitpause zum 2:0 nachzulegen.

Robert Zulj entscheidet Spiel

Die 1. Halbzeit begann mit offenem Visier auf beiden Seiten. Der LASK, der mit der gleichen Startelf in die Partie ging wie 3 Tage zuvor im Europacup-Playoff, presste aggressiv und stellte die Austria-Verteidigung vor Probleme, während die Veilchen mit schnellen Umschaltaktionen gefährlich wurden. Beide Teams suchten früh den Weg zum gegnerischen Tor, doch die Torchancen blieben vorerst aus. Die Linzer agierten mutiger und hatten in Ibrahim Mustapha einen agilen Angreifer, der die Austrianer in Bedrängnis brachte.

Auf der anderen Seite setzten die Veilchen auf den Ex-LASKler Andreas Gruber, der seine Dynamik und technischen Fähigkeiten einsetzte, um gefährliche Angriffe zu initiieren.

Die Partie entwickelte sich zunehmend zugunsten des LASK, der immer wieder gefährlich vor dem Austria-Tor auftauchte. In der 33. Minute gelang den Linzern dann der verdiente Führungstreffer. Nach einer schnellen Kombination über die linke Seite bediente Rene Renner im Zentrum Robert Zulj, der auf Flecker herausspielte, welcher routinierte auf Zulj, der den Ball im Netz per Kopfball versenkte.

Im 2. Heimspiel in Folge in der BL-Saison blieb LASK-Torhüter Tobias Lawal erneut "zu Null", kassierte in der Raiffeisen Arena in 3 BL-Partien überhaupt erst 1 Gegentor.

Robert Zulj mit der Entscheidung nach einer Spielstunde

Doch damit nicht genug: Robert Zulj sollte in der 60. Minute erneut zuschlagen. Nach einem dynamischen Vorstoß von Horvath auf links und einem präzisen Stanglpass von Mustapha in die Mitte nutzte der LASK-Kapitän die Gelegenheit routiniert und schob den Ball mit dem "Spitz" ins Tor – 2:0 für den LASK.

Austria Wien kämpfte verbissen, um zurück ins Spiel zu finden. Die Veilchen erspielten sich einige vielversprechende Gelegenheiten, doch die Linzer Defensive und Schlussmann Lawal standen sicher. In der Schlussphase konnte der LASK die Partie kontrollieren und die Führung über die Zeit bringen.

Die Austria versuchte, noch einmal alles nach vorne zu werfen, doch die Hausherren ließen nichts mehr anbrennen. Die Linzer verteidigten kompromisslos und sicherten sich den verdienten 2:0-Sieg.

Fazit und Ausblick

Der LASK setzte ein Ausrufezeichen und feierte einen wichtigen Sieg gegen die FK Austria Wien. Robert Zulj erwies sich dabei als entscheidender Mann, der mit seinem Doppelpack die Weichen auf Sieg stellte. Die Linzer agierten über weite Strecken spielbestimmend und zeigten eine starke Mannschaftsleistung. Austria Wien kämpfte zwar leidenschaftlich, konnte jedoch gegen die gut organisierte LASK-Defensive nicht genug Durchschlagskraft entwickeln.

Mit diesem 2. Saison-Sieg in der Liga (beide daheim und mit 2:0, zuvor im Linzer Derby) springt der LASK in die obere Tabellenhälfte und unterstreicht seine Ambitionen in der österreichischen Fußball-Bundesliga wieder in der oberen Hälfte mitzumischen.

Die Wiener Violetten hingegen haben die Niederlage zu verkraften. Es gilt nun im kommenden Heimspiel gegen die nachwievor unbesiegten Kärntner Violetten - Austria Klagenfurt - eine Reaktion zu zeigen (Sonntag, 03.09., 17 Uhr).

Die 12.700 Zuschauer wurden mit einem intensiven und unterhaltsamen Spiel belohnt.

ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde

Sonntag, 27.08.2023, 17 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, Z: 12.700 ; SR: Walter Altmann/Tirol

LASK - FK Austria Wien 2:0 (1:0)

LASK (3-4-3): Lawal - Ziereis, Andrade, Luckeneder, Renner - Flecker, Jovičić, Horvath, Renner - Usor (46. Pintor, 84. Ljubic)), Žulj (K, 65. Ljubičić), Mustapha (77. Havel). Trainer: Thomas Sageder.

FK Austria Wien (3-4-3): Früchtl - Handl, Martins, Baltaxa (46. Meisl) - Ranftl (87. Kangni-Soukpe), Braunöder (64. Polster), Fischer (K), Guenouche (64. Jukic) - A. Gruber, Huskovic (64. A. Schmidt), Fitz. Trainer: Michael Wimmer.

Torfolge: 1:0 Žulj (32., Flecker), 2:0 Žulj (59., Mustapha).

Gelbe Karten: Jovičić (35.), Žulj (57.) / Huskovic (40.).

SPIELFILM im Ligaportal-Liveticker

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at