Hurra, die Tiroler kommen...und zwar diesmal als "Sandwich" in der BL-Alltagskost inmitten italienischem "Fiorentina Filet" auf dem "internationalen Teller" (hier: Conference League-Playoff) für den SK Rapid. Der 3 Tage nach dem magischen 1:0-Heimsieg über den Serie A Klub und 4 Tage vor dem Rückspiel in Florenz seinen Liga-Lieblingsgegner begrüßte: die WSG Tirol. Die Hütteldorfer gewannen die jüngsten 8 Duelle gegen die Gäste,doch rotierten diesmal. Worauf Wattens seine Chance witterte, um den "Rapid-Fluch" zu beenden und ein 1:1 zu erringen. Kuriosum am Rande: Der VAR fiel wg. technischer Gebrechen für das Match aus.

Luca Kronberger obenauf - traf im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf per Traumtor aus der "2. Reihe" ins rechte Kreuzeck und die jüngst siegverwöhnten Rapidler "ins Mark". Für die WSG Tirol das erste Distanztor im bisherigen Kalenderjahr.

Erste Halbzeit: Kronberger glänzt mit Traumtor

Ein mitreißendes, bis zur letzten Sekunde spannungsgeladenes Duell zwischen dem SK Rapid Wien und der WSG Tirol endet 1:1-Unentschieden. Bei sommerlichen Temperaturen und vor einer begeisterten Kulisse von etwa 15.900 Zuschauern im Stadion erlebten die Fans ein hochintensives Spiel, das von rasantem Tempo, aufregenden Torschüssen und leidenschaftlichem Einsatz auf beiden Seiten geprägt war.

Das Match begann furios, beide Teams starteten mit vollem Engagement in die Partie. Die WSG Tirol konnte bereits in der 8. Minute den Bann brechen, als Luca Kronberger mit einem sensationellen Distanzschuss aus 23 Metern und einer Geschwindigkeit von 78 km/h den Ball herrlich in die rechte Kreuzecke versenkte. Dieses Traumtor brachte die Gäste mit 1:0 in Führung und sorgte für Jubelstürme bei den mitgereisten Tirol-Fans im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf.

Rapid blieb jedoch unbeeindruckt und erhöhte den Druck auf die Tiroler Defensive. Die Hütteldorfer erspielten sich gute Chancen, konnten den Ball aber noch nicht im Netz unterbringen. Ante Bajic und Nicolas Kühn kamen gefährlich zum Abschluss, jedoch fehlte die nötige Präzision.

In einer temporeichen und packenden 1. Halbzeit war Rapid spielerisch überlegen und erarbeitete sich mehr Ballbesitz und eine klare Felddominanz, doch die WSG Tirol verteidigte aufopferungsvoll und geschickt und hielt die knappe Führung bis zur Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Matthias Seidl gleicht aus

Nach der Halbzeitpause setzte Rapid Wien alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Die Mannschaft dominierte das Spielgeschehen und drückte die WSG Tirol tief in die Defensive. Die Offensivbemühungen zahlten sich schließlich aus, als Matthias Seidl in der 60. Minute aus halb-linker Position nach Zuspiel von Ante Bajic abzog und den Ball mit links per Drehschuss ins lange Eck beförderte. Dieser Treffer zum 1:1-Ausgleich entfachte die Begeisterung auf den Rängen und spornte Rapid weiter an.

Die Wiener drängten auf den Führungstreffer, während die Tiroler ihrerseits gefährliche Konterchancen suchten. In einer hitzigen Schlussphase erspielten sich beide Teams Torchancen, jedoch blieben die Schlussmänner und die Abwehrreihen wachsam.

Fazit: Intensives Duell endet in gerechtem Unentschieden

Die Partie zwischen dem SK Rapid Wien und der WSG Tirol endete nach 90 packenden Minuten mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell, das von zahlreichen Torchancen, engagiertem Einsatz und taktischem Geschick geprägt war. Während die WSG Tirol mit einem spektakulären Distanzschuss in Führung ging, gelang es Rapid, den Ausgleichstreffer zu erzielen, doch trotz größter Bemühungen keinen weiteren Treffer zu sichern.

Die Spieler beider Mannschaften verdienten sich den Applaus der Fans für ihre leidenschaftliche Performance und den unermüdlichen Kampf auf dem Platz. Das Unentschieden spiegelt die ausgeglichene Spielgestaltung und die Entschlossenheit beider Teams wider, die bis zum Schlusspfiff um den Sieg kämpften.

ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde

Sonntag, 27.08.2023, 17 Uhr Allianz Stadion Wien-Hütteldorf, Z: 15.900; SR: Sebastian Gishamer

SK Rapid Wien - WSG Tirol 1:1 (0:1)

SK Rapid Wien (4-2-3-1): Hedl - Koscelnik (46. Oswald), Querfeld, M. Hofmann (K, 81. Moormann), Auer - Sattlberger, Kerschbaum - Kühn (78. Grüll), M. Seidl, Bajic (81. Burgstaller) - Mayulu (46. Strunz). Trainer: Zoran Barišić.

WSG Tirol (4-4-2): Stejskal - Ranacher (68. Ertlthaler), Bacher (K), D. Gugganig, Schulz - Sulzbacher, Üstündag (68. Naschberger), Taferner, Kronberger (68. Ogrinec) - Prelec (72. Skrbo), Buksa (85. Forst). Trainer: Thomas Silberberger.

Torfolge: 0:1 Kronberger (8.), 1:1 M. Seidl (59., Bajic).

Gelbe Karten: Querfeld (52.), Burgstaller (90.+4) / Kronberger (32., Unsportlichkeit), Stejskal (76.).

SPIELFILM im Ligaportal-Liveticker

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL