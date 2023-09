Für die Tabellennachbarn RZ Pellets WAC (7.) und TSV Egger-Glas Hartberg (8.) galt es in Runde 6 der ADMIRAL Bundesliga den Anschluss zu wahren und sich mit einem Erfolgserlebnis in die länderspielbedingte Ligapause zu verabschieden. Beide bisher jeweils mit einem Saisonsieg, peilten den 2. Dreier an. Den am Ende verdientermaßen die Ost-Steirer feierten. Und zwar mit 3:0 überraschend deutlich. Wieder mal stach als Torschütze vom Dienst Maximilian Entrup heraus, der einen Doppelpack schnürte.

Ein furioser Start der Hartberger

Ein Samstag-Match, das die Fußballherzen höherschlagen ließ und die Fans in der Lavanttal Arena in Atem hielt, endete mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg für den TSV Hartberg in Wolfsberg. Unter lautstarkem Pfeifkonzert von den Rängen setzte Schiedsrichter Daniel Pfister diesem spektakulären Duell ein Ende. Die Hartberger verabschiedeten sich mit breiter Brust in die länderspielbedingte Bundesligapause, während die Wölfe ihre Wunden lecken zu haben.

Der TSV Hartberg begann das Spiel mit einem beeindruckenden Tempo und setzte den WAC von Anfang an unter Druck. Schon in der 3. Minute hatte Tobias Kainz eine hervorragende Gelegenheit, sein Team in Führung zu bringen, verpasste jedoch knapp das Ziel. Doch die Hartberger zeigten sich äußerst entschlossen und belohnten sich bereits in der 10. Minute mit dem Führungstreffer.

Maximilian Entrup, der sich in dieser Saison als Torschütze einen Namen gemacht hat und aus der Regionalliga kam, überlistete den deutschen WAC-Torwart Hendrik Bonmann mit einem brillanten Heber nach Zuspiel von Linksverteidiger Pfeifer. Der VAR überprüfte die Szene, doch es gab kein Abseits, und das Tor wurde anerkannt. Ein früher Schock für die WAC-Fans!

TSV verteidigt klug und konsequent

Die Hartberger zeigten eine hervorragende Abwehrleistung, die den WAC vor große Probleme stellte. Die Wolfsberger versuchten, Druck aufzubauen und den Ausgleich zu erzielen, aber die Hartberger Abwehr stand wie eine Mauer.

Jede offensive Bemühung des WAC wurde von den Gästen entschärft. Es schien, als ob die Hartberger nach dem 1:0-Auswärtssieg vor Wochen gegen den SK Rapid Wien erneut ohne Gegentreffer bleiben könnte.

Die Hartberger machten es nicht nur in der Defensive gut, sondern zeigten auch in der Offensive ihr Können. In der 63. Minute gelang Rückkehrer Donis Avdijaj ein Comeback nach Maß, als er einen Fehler von Hendrik Bonmann ausnutzte und infolge einer Linksflanke das 2:0 für Hartberg erzielte.

Maximilian Entrup, der bereits das erste Tor erzielt hatte, erhöhte in der 66. Minute nach einem blitzsauberen Konter auf 3:0 für die Gäste. Damit war das Spiel praktisch entschieden, und die Hartberger konnten sich auf ihren komfortablen Vorsprung verlassen.

Obwohl der WAC bis zum Schluss fightete und versuchte, sich zurückzukämpfen, konnte man die starke Defensive und das sichere Torwartspiel von Hartberg nicht überwinden. Hartberg spielte ruhig und abgeklärt und behielt die Kontrolle über das Spiel bis zum Schlusspfiff.

"Masterclass" by Markus Schopp und TSV Hartberg

Eindrucksvolle Vorstellung der Gäste. Sie zeigten nicht nur eine starke Defensive, sondern auch Effizienz in der Offensive. Der WAC hatte zwar seine Momente, konnte aber gegen die gut organisierte Mannschaft aus Hartberg nicht bestehen.

Mit diesem verdienten Sieg verabschiedet sich die Schopp-Elf in die länderspielbedingte Liga-Pause und ließ die WAC-Fans mit einem bitteren Geschmack zurück.

ADMIRAL Bundesliga, 6. Runde

Samstag, 2. September 2023, 17 Uhr, Lavanttal-Arena Wolfsberg, Z: 2.100; SR: Daniel Pfister

RZ Pellets WAC vs. TSV Egger-Glas Hartberg 0:3 (0:1)

WAC (4-3-3): Bonmann - Veratschnig, Baumgartner, Kennedy (46. Piesinger), Scherzer - Tijani, M. Leitgeb (K, 46. Jasic), Altunashvili - Sabitzer (68. Röcher), Bamba (64. B. Zimmermann), Ballo (46. Rieder). Trainer: Manfred Schmid.

TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Heil (K), Steinwender (90.+1 Halwachs), Bowat, Pfeifer - Diakité - Frieser (58. Avdijaj), C. Lang (90.+1 Komposch), Kainz, Prokop (80. Sangaré) - Entrup (81. Fillafer). Trainer: Markus Schopp.

Torfolge: 0:1 Entrup (9., Pfeifer), 0:2 Avdijaj (62.), 0:3 Entrup (66.).

Gelbe Karten: Veratschnig (65.) / Avdijaj (65.)

