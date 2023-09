Der Tiroler Bundesligist bezwang am Freitagnachmittag den Zweitligisten FC Mohren Dornbirn 1913 souverän mit 4:1.





Bei hochsommerlichen Temperaturen auf der Birkenwiese in Dornbirn sorgte die Silberberger-Elf früh in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Die Grün-Weißen aus Wattens dominierten das Spielgeschehen und führten bereits nach zwanzig Spielminuten durch Treffer von Julius Ertlthaler (11‘), Cem Üstündag (17‘) und Justin Forst (20‘) mit 3:0. Den Schlusspunkt der ersten Hälfte setzte Sandi Ogrinec (38‘) per Weitschusstreffer.



Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie an Attraktivität und Spielfluss. Cheftrainer Thomas Silberberger nahm im Laufe der zweiten Hälfte insgesamt sieben Wechsel vor, der einzige Höhepunkt des zweiten Spielabschnitts gehörte aber dem Zweitligisten. Misaki Sato sorgte in Minute 60 für den Ehrentreffer der Dornbirner.



Thomas Silberberger (Cheftrainer): "Das Ergebnis passt natürlich. Wir lagen zur Pause 4:0 in Front, haben einen sehr souveränen Auftritt hingelegt und keine Torchance des Gegners zugelassen. Die Spieler haben sich toll präsentiert. Im Laufe der zweiten Hälfte hat man dann gesehen, dass eine sehr harte Trainingswoche hinter uns liegt."



Osarenren Okungbowa: "Es war ein gutes Spiel zum Abschluss einer intensiven Trainingswoche. Wir wurden gut gefordert und können mit einem 4:1-Erfolg zufrieden nachhause fahren."



Aufstellung FC Mohren Dornbirn 1913 (Startformation):



Morscher – Bitsche – Brilhante – Mandl – Marceta – Mischitz – Rodrigues de Freitas – Wieser – Marte – Netala – Sato



Aufstellung WSG Tirol:



Ozegovic – Jaunegg (72‘ Ranacher) – Bacher (72‘ Gugganig) – Okungbowa – Štumberger – Üstündag (46‘ Tomic) – Sulzbacher (46‘ Škrbo (75‘ Schulz)) – Ertlthaler (72‘ Taferner) – Ogrinec – Diarra – Forst (72‘ Kronberger)



FC Mohren Dornbirn 1913 – WSG Tirol 1:4 (0:4)



Testspiel

08. September 2023 | 15:00 Uhr

Tore: 0:1 Ertlthaler (11‘), 0:2 Üstündag (17‘), 0:3 Forst (20‘), 0:4 Ogrinec (38‘); 1:4 Sato (60‘)

Rote Karte: Mayr (81‘ | Tätlichkeit)

Sparkasse Arena Birkenwiese, Dornbirn

100 Zuschauer:innen

Foto: WSG