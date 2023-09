Der FC Blau-Weiß Linz wollte gegen den in den vergangenen Runden formstarken Tabellen-7. SCR Altach den Rückenwind aus dem zuletzt ersten Sieg (4:2 bei der WSG Tirol) in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison mitnehmen und im nächsten Duell mit einem West-Klub bzw. dritten Anlauf den ersten Heimsieg im neuen Hofmann Personal-Stadion feiern. Demgegenüber peilten in Runde 7 die Gäste den ersten Dreier ausserhalb von Vorarlberg an (nach 3:0-Sieg in Lustenau) und gingen auch durch Atdhe Nuhiu früh mit 1:0 in Führung, doch Simon Pirkl gelang noch der leistungsgerechte 1:1-Endstand.

Startphase: Senderfrequenz gestört und gefragt

Zum Strauss-Duell kam es an diesem sommerlichen September-Samstag nicht, da Felix Strauss bei den Altachern gelb-rot gesperrt war. Während der wiedergenesene Ex-Rieder Reiner wieder in die Innenverteidigung bei den Vorarlbergern rückte. Im Abwehrzentrum bei den Linzern wie gehabt Kapitän Fabio Strauss. Der nach 10 Minuten die erste "Auszeit" miterlebte, weil beim Headseat von Schiedsrichter Josef Spurny der Sender gestört war.

Nach rund 3 Minuten Unterbrechung ging es weiter und war das technische Equipment auch sogleich gefragt, folgte die nächste längere Unterbrechung von diesmal 4 Minuten. Der frühere Rieder Atdhe Nuhiu reckte seine 1,96 Meter in die Höhe scorte per Kopfball nach Bähre-Hereingabe, doch der Referee hatte nachzufragen. Stand der SCRA-Sturmtank im Abseits? Sehr enge Entscheidung! Nach VAR-Check wurde das Tor anerkannt: 0:1 (12.).

Traumpass & Traumtor zum Linzer Ausgleich in Langzeit-1. Halbzeit

Die Antwort des Aufsteigers folgte. Prima Umschaltspiel über Ronivaldo und Gölles, der im Strafraumzentrum Mensah freispielte, der jedoch allein vor Stojanovic am reaktionsschnellen SCRA-Schlussmann scheiterte (Fußabwehr, 21.). Wenig später war jedoch der 30-jährige Gäste-Rückhalt machtlos. Marco Krainz mit einem blitzsauberen, langen diagonalen Flugball aus dem Mittelfeld auf Simon Pirkl, der halblinks im 16-er die Kugel perfekt annahm und in Torjäger-Manier zum 1:1-Ausgleich vollendete (26.).

Es blieb bis zur Pause eine enge Partie auf Augenhöhe, die aufgrund eines unglücklichen, heftigen Zusammenpralls zwischen Mike Bähre und dem Linzer Tobias Koch eine weitere Unterbrechung nachsichzog. Somit gab es 8 (!) Minuten Nachspielzeit in Halbzeit 1 - doch der Spielstand blieb beim 1:1.

Schlussmann Schmid nach Wiederbeginn rettend auf Posten

Nach dem Seitenwechsel erwischten wie schon in Abschnitt 1 die Altache den besseren Auftakt. Rechtsflanke von Gebauer auf dos Santos, dessen Kopfball Blau-Weiß-Keeper Nicolas Schmid ebenso parierte wie den Nachschuss aus spitzem Winkel von Lukas Jäger (48.). Die Altacher in dieser Phase das aktivere Team.

Doch dann brachte nach etwas über einer Spielstunde ein misslungener Rückpass von Bähre den Linzern unverhofft die Möglichkeit zur erstmaligen Führung, doch der starke Schlussmann Stojanovic geistesgegenwärtig draußen und gerade noch vor dem kurz zuvor Ex-Altacher Kristijan Dobras am Ball (63.). Der 30-jährige, gebürtige Kroate belebte das Spiel des Aufsteigers und verfehlte wenig später mit seinem Direktschuss vom 16-er mit rechts nur hauchzart die linke Stange (70.).

Auf der Gegenseite sorgte ebenfalls ein eingewechselter Akteur für Aufsehen: Noah Bischof, dessen Linksschuss aus 16 Metern jedoch zu zentral ausfiel und für Schlussmann Schmid sicher Beute wurde (83.).

Leistungsgerechtes Remis in umkämpfter, doch höhepunktarmer Partie

Ansonsten war die zwar umkämpfte Partie und von prächtigem Support der Blau-Weiß-Anhänger begleitet eher höhepunktarm, standen beide Teams in der Defensive relativ kompakt - letztendlich leistungsgerechtes Remis.

Nächsten Samstag gastiert der FC Blau-Weiß Linz bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg (17 Uhr), während der SCR Altach tags darauf Austria Wien empfängt (14:30 Uhr).

Keine Tore im zweiten Durchgang, wir nehmen einen Punkt aus Linz mit! 👍#BWLALT pic.twitter.com/SbWAo909mK — SCR Altach (@SCRAltach) September 16, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 7. Runde

Samstag, 16.09.2023, Hofmann-Personal-Stadion Linz, Z: 4.800; SR: Josef Spurny

FC Blau-Weiß Linz vs. Cashpoint SCR Altach 1:1 (1:1)

FC Blau-Weiß Linz (3-4-3): Schmid - Haudum, Fabio Strauss (K), Maranda - Gölles (79. Schantl), Krainz, Koch, Pirkl (89. Mitrovic) - Mensah (63. Feiertag), Ronivaldo, Noß (63. Dobras). Trainer: Gerald Scheiblehner.

SCR Altach (3-4-1-2): Stojanovic - Reiner (81. Ingolitsch) L. Gugganig, Koller - Gebauer (81. Jurcec), Bähre, L. Jäger (K), Lukacevic (61. Edokpolor) - Fadinger (72. Abdijanovic) - Nuhiu, dos Santos (61. Bischof). Trainer: Joachim Standfest.

Torfolge: 0:1 Nuhiu (12., Bähre), 1:1 Pirkl (26., Krainz).

Gelbe Karten: L. Jäger (72.), Bähre (90.+3)

SPIELFILM im Ligaportal-Liveticker

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at