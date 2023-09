Das Los hätte kaum interessanter sein können! In der zweiten Runde des ÖFB-Cups kam es ausgerechnet zu einem Salzburger Derby zwischen der Austria und Red Bull. Die brisante Partie ging in Grödig über die Bühne und es war überhaupt das erste Duell der beiden Mannschaften gegeneinander. Die Austria trat als noch ungeschlagener Tabellenführer der RL-West an, während die "Bullen" nach einem ansehnlichen Auftritt in der Champions League am Wochenende gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz überraschend Federn lassen mussten.

Die Bullen beginnen wie erwartet druckvoll und gehen früh in Führung - keine Entlastung für die Violetten

Mit einer rund halbstündigen Verspätung (der Bus der Gäste kam nicht durch) ging das ungleiche Duell dann endlich los – getragen von einer unglaublichen Kulisse und von ganz großen Emotionen. Rund 4.300 Besucher sahen dann eine wie erwartet sehr dominante Gästemannschaft, welche dann auch in der siebten Minute früh mit 1:0 in Führung ging. Nach einer Flanke von der linken Seite war Dedic am langen Eck ideal postiert und stellte auf 1:0. Das frühe Tor spielte dann natürlich in den Matchplan von Trainer Gerhard Struber, welcher die Führung sichtlich erleichtert zur Kenntnis nahm. Auch im weiteren Verlauf ließen die Gäste nichts anbrennen und suchten weiter den Weg in den Strafraum. Sucic vergab einen Sitzer in der 12. Minute und scheiterte nach einer Viertelstunde am Lattenkreuz!

Der Austria gelang es praktisch kaum für Entlastung zu sorgen. Es war von der ersten Minute an ein Powerplay der Bullen, die ihrerseits auf der anderen Seite nichts zuließen. Auch wenn gegen Ende der ersten Halbzeit dem Tabellenführer der RL-West ein wenig Entlastung gelang, ging die Partie ohne Torchance für Austria Salzburg und der knappen 1:0 Führung für die Gäste in die Kabine.

Salzburg suchte zu Beginn der zweiten Halbzeit die Entscheidung und wurde fündig

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit ein unverändertes Bild. Die Bullen machten Druck und die Austria versuchte mit Kräften sich den Gegner vom Leib zu halten. Und dann die 57. Minute – Alex Schlager musste auf einmal blitzschnell reagieren – Fötschl wurde im Strafraum freigespielt – unser Teamkeeper aber einen Hauch schneller am Ball. Sofort war das Publikum wieder da!

Chancen hatte der CL-Teilnehmer genug, ließ vieles liegen und so blieb die Partie trotz des Übergewichts weiter spannend – bis in die 64. Minute! Nach einer gelungenen Kombination durch die Mitte, markierte der kurz zuvor eingewechselte Forson das 2:0. Exakt zehn Minuten später war es dann erneut Forson, der diesmal nach Vorarbeit von Konate auf 3:0 erhöhte und damit endgültig alles klar machte. Am Ende hatten die Hausherren überhaupt nichts mehr entgegen zu setzen. In der 84. Minute erhöhte Pavlovic nach einem Eckball auf 4:0.

Eine unglaubliche Stimmung bis zur letzten Spielminute. Trotz des deutlichen Ergebnisses feierten die Fans von Austria Salzburg ihre Mannschaft weiter lautstark an. Der große Favorit Red Bull Salzburg setzte sich schlussendlich mit 4:0 durch und steigt damit in die dritte Cuprunde auf. Aber nicht nur die Bullen waren heute Sieger - der ganz große Gewinner war der Fußball!

Austria Salzburg – FC Red Bull Salzburg 0:4 (0:1)

Dienstag, 26.09.2023 (20:45 Uhr), Stadion Grödig, Z: 4.300, SR: Alan Kijas

Torfolge: 0:1 Dedic (8.), 0:2 Forson (64.), 0:3 Forson (74.), 0:4 Pavlovic (84.)

Gelbe Karten: Sandmayr (39.), Schwaighofer (77.), Zia (87.), Capaldo (87.), Hausberger (87.)

ASU: Kalman; Sandmayr, Hausberger, Theiner, Schwaighofer; Volkert (Schiedermeier, 89.), Zia, Fonjga; Sorda, Bann, Fötschl (Wiedl, 89.)

RBS: Schlager; Terzic, Pavlovic, Baidoo, Dedic (Morgalla, 46.); Bidstrup, Capaldo, Sucic (Forson, 62.); Gloukh (Dorgeles, 79.), Koita (Konate, 62.), Simic (Ratkov, 71.)

Foto: Getty via RBS