In Rd. 9 der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 trafen mit dem RZ Pellets WAC und LASK zwei Klubs aufeinander, die seit dem 22. August 2011 in der 2. Liga (4x) und ab Sommer 2017 im Oberhaus (20x) plus Uniqa-ÖFB-Cup (1x) in 25 Pflichtpartien die "Klingen kreuzten". Bei 14S, 4U und 7N sprach die Duell-Bilanz für die Linzer, die besonders in der BL allzugern in der "Höhle der Wölfe" ihr Unwesen trieben und von 10 Partien in der Lavanttal-Arena nur ein Spiel verloren hatten (6S, 3U). Und in der Liga sind die Linzer seit 6 BL-Partien unbesiegt, doch heute erwischte es sie mal wieder. Wie gegen den FC Blau-Weiß Linz siegte der WAC auch gegen den LASK 2:1.

Brach den Bann: Der aktuelle WAC-Torschütze vom Dienst Bamba, der sein 5. Saisontor erzielte, 4 davon in den vergangenen 3 Partien

5 Veränderungen beim LASK gegenüber Cup-Match in Tirol

Der LASK verliert auswärts beim WAC mit 2:1 (2:0). Mohamed Bamba (25.) und Florian Rieder (40.) treffen vor der Halbzeit für die Hausherren. Thomas Goiginger (84.) bringt den LASK per Elfmeter nochmal in Schlagdistanz. Die schwarz-weiße Schlussoffensive bleibt aber unbelohnt.

Cheftrainer Thomas Sageder schmiss die Rotationsmaschine an und veränderte die Startelf auf 5 Positionen im Vergleich zum Cup-Spiel gegen den SC Imst. Den ersten Aufreger des Nachmittags gab´s bereits nach fünf Minuten. Mohamed Bamba stürmte nach einem Chip-Ball in die Spitze allein auf LASK-Rückhalt Tobias Lawal zu und schob den Ball in die Maschen. Der Wiener Schiedsrichter Harald Lechner entschied aber korrekterweise auf Abseits.

Wenig später fanden auch die Athletiker ihren ersten Hochkaräter vor: George Bello hatte nach einer sehenswerten Passstafette viel Grün vor sich am linken Flügel und stürmte auf Hendrik Bonmann zu. Der deutsche Keeper im WAC-Gehäuse entschärfte zum Eckball (9.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später bildete sich eine schwarz-weiße Jubeltraube. Der VAR ahndete im Vorfeld des Ljubicic-Treffers aber ein strafbares Handspiel.

"B.B."-Sturm der Wölfe effizient

Bis zum nächsten zwingenden Offensivakzent der Schwarz-Weißen dauerte es ein wenig: Marin Ljubicic schoss innerhalb des Sechzehners knapp neben die rechte Stange (24.). Der WAC konterte daraufhin schnell: Augustine Boakye schickte Mohamed Bamba in die Tiefe, der den Ball eiskalt ins lange Eck schob – der 0:1-Rückstand aus Gäste-Sicht.

Die nächste Topchance fanden wieder die Hausherren vor: Augustin Boakye brachte den Ball im Linzer Strafraum gut unter Kontrolle und fand den Abschluss. Die Innenstange verhinderte zunächst Schlimmeres (35.). Der LASK musste dennoch den nächsten Gegentreffer verbuchen: Florian Rieder, der diesmal den Vorzug vor dem Ex-LASKler Sabitzer erhielt, schoss vom Strafraumeck scharf, zentral und flach auf Tobias Lawal. Der Ball glitt dem LASK-Schlussmann zwischen den Fingerspitzen durch – 2:0 für den WAC (40.). Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte bat Schiedsrichter Lechner die Teams beim 2:0-Halbzeitstand in die Katakomben.

Goiginger bringt den LASK in Schlagdistanz

Thomas Sageder wollte dem Rückstand mit einem Dreierwechsel entgegenwirken. Husein Balic für Elias Havel, Sanoussy Ba für George Bello und Ebrima Darboe für Branko Jovicic lauteten die Halbzeit-Wechsel. Den ersten Offensivakzent im 2. Durchgang setzen die Oberösterreicher mit einem Zulj-Freistoß aus gut 20 Metern – der Ball segelte aber drüber (50.).

Drei Minuten später fand der routinierte Kapitän erneut eine gute Möglichkeit vor, seine Volleyabnahme ging über die Querlatte (53.). Die Wolfsberger kamen mit Mohamed Bamba (54.) und Augustine Boakye (56.) zu zwei gefährlichen Offensiv-Aktionen – beide Male entschärfte Andres Andrade.

Daraufhin intensivierte der LASK seine Offensiv-Bemühungen. Husein Balic kam mit Tempo über den rechten Flügel, legte in den Rückraum auf Robert Zulj, dessen Abschluss abgefälscht nebens Gehäuse ging. Beim darauffolgenden Eckball kamen Philipp Ziereis und Zulj mit dem Kopf dran, brachten aber nicht genug Kraft hinter den Ball (61.). Vier Minuten später schlenzte Augustine Boakye das Kunstleder aus der zweiten Reihe gegen die Innenstange.

Der LASK bewies zwar Moral und blies gegen inzwischen dezimierte Gastgeber (Gelb-Rot für Veratschnig, 72.) zur Aufholjagd, doch es sollte nurmehr der Anschlusstreffer durch Thomas Goiginger per Elfmeter gelingen (86.). Am Ende feierten die Wolfsberger ihren 2. BL-Saison-Heimsieg, nach dem 2:1 in Runde 1 gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz wieder gegen einen Linzer Klub.

ADMIRAL Bundesliga, 9. Runde

Samstag, 30.09.2023, 17 Uhr, Lavanttal Arena Wolfsberg, Z: 3.800; SR: Harald Lechner/Wien

RZ Pellets WAC vs. LASK 2:1 (2:0)

WAC (3-4-3): Bonmann - Baumgartner (K), Kennedy (27. Ibertsberger), Piesinger -Veratschnig, Altunashvili, Tijanic (27. Leitgeb), Scherzer - Rieder (81. Omic), Boakye (75. Jasic), Bamba. Trainer: Manfred Schmid.

LASK (3-4-3): Lawal - Ziereis, Andrade, Talovierov (81. Koné) - Flecker, Jovičić (46. Ba), Horvath, Bello (46. Darboe) - Ljubičić (67. Goiginger), Žulj, Havel (46. Balic). Trainer: Thomas Sageder.

Torfolge: 1:0 Bamba (25.), 2:0 Rieder (40.), 2:1 Goiginger (86., FEM, Scherzer an Zulj).

Gelbe Karten: Baumgartner (41.), Bamba (80.) / Andrade (45.+1), Horvath (80.).

Gelb-Rote Karte: Veratschnig (73.)

Rote Karte: WAC-Trainer Manfred Schmid (78., Kritik).

