Am 9. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga ging das erste Wiener Derby der laufenden Spielzeit über die Bühne. Austria Wien empfing Stadtrivale Rapid Wien und im Duell der kriselnden Traditionsvereine zählte nur der Sieg. Die "Veilchen" warteten seit dem 6. August auf einen Sieg in der Bundesliga, nach acht Spielen haben die Favoritner nur magere fünf Punkte auf dem Konto. Rapid hat deren zehn, kann aber mit der bisherigen Saison ebenfalls überhaupt nicht zufrieden sein. Die Hütteldorfer haben seit dem 20. August in der Bundesliga nicht mehr gewonnen.

Großer Aufreger gleich nach zwei Minuten - Tor für die Austria wurde zurückgenommen

Und das Wiener Derby hatte dann auch gleich nach zwei Minuten seinen ersten großen Aufreger. Nach einem Freistoß für die Austria, war Huskovic zur Stelle und stellte auf 1:0. Doch der VAR meldete sich und es wurde minutenlang eine mögliche Abseitsposition überprüft. Am Ende blieb es, kombiniert mit einem gellenden Pfeifkonzert, beim 0:0 und dieses Ereignis tat dem Spiel alles andere als gut.

Im weiteren Verlauf versuchten beide Mannschaften eine sehr hektische und zerfahrene Partie unter Kontrolle zu bekommen. Viele Ballverluste und Abstimmungsprobleme auf beiden Seiten machten es einem geordneten Spielaufbau aber alles andere als einfach. In kurzen Worten – es war kein Leckerbissen in der Generali Arena. Trotzdem aber sahen die Besucher ein rassiges und intensives Derby, allerdings ohne wirklich große Möglichkeiten. Das sollte sich bis zum Pausenpfiff auch nicht mehr merklich verändern und so ging die Partie torlos in die Kabinen.

Energischer Wiederbinn in die zweite Halbzeit und zwei Platzverweise gegen die Austria

Einem energischen Beginn der Violetten, folgte prompt die beste Chance für Rapid. Querfeld scheiterte per Kopf in der 48. Minute an der Querlatte. Es war jedenfalls viel los zu Beginn der zweiten Halbzeit und die Ereignisse überstürzten sich dann rund um die 55. Minute. Zuerst musste Holland nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Feld und nur wenige Augenblicke später erwischte es auch Braunöder nach einem rustikalen Foul mit glatt Rot.

Rapid versuchte dann die Gunst der Stunde zu nützen – die Austria war nur mehr zu neunt auf dem Feld, wehrte sich aber nach Kräften. Nach rund einer Stunde der nächste Aufreger, als Hofmann als vermeintlich letzter Mann Fitz niedersebelte – nach einer erneut längeren Überprüfung blieb es aber bei einer Gelben Karte und Freistoß FAK.

Rapid konnte nichts aus der Überlegenheit machen - viele Emotionen auf und neben dem Platz

Rapid ließ weiter Ball und Gegner laufen, fand aber kein probates Mittel, um die Überzahlsituation wirklich ausnützen hätte zu können. DIe Partie war weiterhin geprägt von sehr vielen Emotionen und das spielte eher den Hausherren in die Karten, die sich mit der Hypothek richtig reingebissen hatten. In der 87. Minute dann aber doch die ganz große Chance für Rapid. Nach herrlicher Vorarbeit von Auer tauchte der kurz zuvor eingewechselte Gale vom zweiten Pfosten auf, scheiterte aber grandios reagierenden Früchtl. Es war der Matchball! Auch vier Minuten Nachspielzeit brachten trotz Pressings von Rapid nichts mehr ein. Das erste Wiener Derby der Saison endete torlos und die Austria kann dieses Ergebnis nach dem Spielberlauf sicher als moralischen Erfolg verbuchen.

FK Austria Wien – SK Rapid Wien 0:0 (0:0)

Sonntag, 01.10.2023 (17:00 Uhr), Generali Arena (Wien), Z: 15.200, SR: Alexander Harkam

Torfolge: Fehlanzeige

Gelbe Karten: Holland (11.), Martins (40.), Hofmann (65.), Fitz (68.), Mayulu (81.)

Gelb-Rote Karte: Holland (52.)

Rote Karte: Braunöder (52.)

AUS: Früchtl; Handl, Martins, Meisl; Ranftl, Braunöder, Holland, Potzmann; Fitz (Polster, 74.), Gruber (Guenouche, 88.), Huskovic (Jukic, 58.)

RAP: Hedl; Auer, Hofmann, Querfeld, Kasanwirjo (Schick, 69.); Oswald (Kerschbaum, 83.), Sattlberger; Grüll, Seidl, Kühn (Gale, 83.); Mayulu

Spielfilm im Live-Ticker

Foto: Josef Parak