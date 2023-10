Vom Eurofighter-Trio punktete unter der Woche allein der SK Puntigamer Sturm Graz, der beim polnischen Meister Rakow Tschenstochau am Donnerstag in der UEFA-Europa League mit 1:0 siegte. Für die Steirer ging es am Sonntag mit dem Liga-Alltag weiter, gastierte das Team von Cheftrainer Christian Ilzer beim wiedererstarkten und ebenfalls im Flow befindlichen RZ Pellets WAC in der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Lavanttal-Arena. Die Kärntner mit der 1:0-Pausenführung, doch der Tabellenzweite wieder mal mit Moral, kippte die spannende Partie und bleibt mit dem 2:1-Triumph weiter unbesiegt.

Machte zum wiederholten Mal in dieser Saison den Unterschied für den SK Sturm Graz aus und avancierte zum Siegtorschützen: Otar Kiteishvili.

Wölfe "fletschen mit den Zähnen", agieren angriffslustig und dominant



Von Beginn an die Wolfsberger die aktivere Mannschaft, verbuchten sogleich mehr Ballbesitz. Der SK Sturm Graz hingegen konnte zum Ende seiner dritten "englischen Woche" nur vereinzelt gefährlich vor das Tor des WAC kommen, wurde defensiv gefordert. Die Lavanttaler verteidigten kompakt und zeigten eine starke kämpferische Leistung. Besonders auffällig war Bamba, der immer wieder gefährliche Situationen über die linke Seite kreierte. In der 27. Minute verpasste er nur knapp einen Stanglpass von rechts im Zentrum hauchzart. Die Stimmung in der Lavanttal-Arena war prächtig, sowohl die Heim- als auch die Gäste-Fans feuerten ihre Mannschaften enthusiastisch an.

In der 35. Minute näherten sich die Gäste zwar an, als Manprit Sarkaria auf rechts durchbrach und Mittelstürmer Wlodarczyk zu einer Doppelschusschance kam, doch die Wolfsberger Abwehr konnte klären. Kurz darauf versuchte Kiteishvili aus der Distanz sein Glück, traf aber nur das Auffangnetz hinter dem Tor.

Vor dem Seitenwechsel dann der durchaus verdiente Führungstreffer für die Heimischen (42.): Das Tor fiel nach einer energischen Aktion von Bamba, der sich über die linke Seite durchsetzte und einen präzisen flachen Pass ins Zentrum spielte. Dort stand Boakye goldrichtig, doch hielt SK Sturm-Linksverteidige Amadou Danté den Fuß entscheidend hin, vorbei am Sturm-Graz-Keeper Scherpen, drin die Kugel: 1:0 nach 45 Minuten.

Filigran-Freistoß und Fabel-Volley bringen Kehrtwende

In der 2. Halbzeit dieses packenden Duells zeigten beide Mannschaften enormen Einsatz und kämpften hart um die Kontrolle über das Spiel. Sturm Graz trat energisch auf und konnte bereits in der 55. Minute ausgleichen. Der starke Manprit Sarkaria trat zu einem direkten Freistoß aus knapp 20 Metern an und traf perfekt ins Tor, mit einer präzisen Kurve brachte er den Ball ins rechte Kreuzeck - der deutsche Torhüter Bonmann war noch leicht mit den Fingerspitzen dran.

Nur wenige Minuten später, in der 62. Minute, drehten die Eurofihgter das Spiel komplett. Der für Kapitän Hierländer eingewechselte Böving schickte eine präzise Flanke in den Strafraum, die von Dante weitergeleitet wurde. Otari Kiteishvili stand goldrichtig und vollendete mit einem technisch anspruchsvollen Halbvolley aus der Drehung heraus ins kurze Eck. Der Auswärtserfolg der "Blackies" schien plötzlich zum Greifen nah.

Der WAC versuchte verzweifelt, wieder ins Spiel zu finden, und brachte frische Offensivkräfte mit Zimmermann und Sabitzer, um nochmals Impulse zu setzen. In der Schlussphase zeigten die Wölfe großen Einsatz, warfen alles nach vorne und versuchten, durch lange Bälle und Flanken noch eine Ausgleichschance zu kreieren.

Die Sturm-Defensive stand jedoch gewohnt stabil und agierte souverän. Die Ilzer-Elf kontrollierte das Spielgeschehen in den letzten Minuten geschickt und behielt die Nerven, während die Gastgeber (ohne den gesperrten Cheftrainer Manfred Schmid) verzweifelt versuchten, den Ausgleich zu erzielen. Am Ende behielt der Vizemeister die Oberhand und sicherte sich einen wichtigen Auswärtssieg vor der länderspielbedingten Bundesligapause, bleibt sogleich ungeschlagen.

Wir gewinnen im Lavanttal knapp mit 2:1 und nehmen die drei Punkte mit über die Pack nach Graz! #sturmgraz #AdmiralBL #WACSTU

____________

WAC 1:2 STU |⏱️ 90+6' pic.twitter.com/7YrrcUjNpj — SK Sturm Graz (@SKSturm) October 8, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde

Sonntag, 08.10.2023, 14:30 Uhr, Lavanttal-Arena Wolfsberg, SR: Walter Altmann/Tirol

RZ Pellets WAC - SK Puntigamer Sturm Graz 1:2 (1:0)

WAC (3-5-2): Bonmann - Baumgartner, Piesinger, Scherzer - Jasic, M. Leitgeb (K, 80. Tijani), Rieder (58. Omic), Altunashvili (80. Zimmermann), L. Ibertsberger (80. Th. Sabitzer) - Boakye, Bamba. Trainer: Hannes Jochum.

SK Sturm Graz (4-4-2): Scherpen - Gazibegovic (46. Johnston), Wüthrich, Lavalée, Danté - Hierländer (K, 46. Bøving), Gorenc-Stankovic, Kiteishvili, Prass - Sarkaria, Wlodarczyk (77. Jatta). Trainer: Christian Ilzer.

Torfolge: 1:0 Eigentor Danté (40., Bamba), 1:1 Sarkaria (54., Freistoß), 1:2 Kiteishvili (61.).

Gelbe Karten: M. Leitgeb (3.), Altunashvili (65.), Scherzer (81.) / Hierländer (43.), Wüthrich (70.), Gorenc-Stankovic (75.)

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL