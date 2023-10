Zum Abschluss der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga traf Austria Klagenfurt auf den FC Red Bull Salzburg. Die Kärntner, die sich diese Saison bisher durchaus gut präsentierten, wollten auch im heutigen Duell mit dem Meister etwas Zählbares mitnehmen. Vergangene Woche trennte man sich im Duell beim Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz torlos. Die Salzburger, die am Dienstag in der Champions League eine 0:2-Heimniederlage gegen Real Sociedad einstecken mussten, waren nun wieder gefordert, doch hatten sich am Ende nach 2:0-Führung zu Zehnt mit einem 2:2 zu begnügen.

"Business as usual" - RB Salzburg ging früh in Führung und konnte nachlegen

Die Salzburger versuchten von Beginn an den Erwartungen gerecht zu werden und suchten konsequent den Weg nach vorne. Und schon nach sieben Minuten wurde die Elf von Gerhard Struber dafür auch belohnt. Nach Vorarbeit von Konate war Simic zur Stelle und der Kroate ließ sich die Chance auf das 1:0 nicht nehmen. Nur drei Minuten später wieder die Bullen mit einer Großchance – diesmal aber konnte sich Keeper Menzel gegen Konate auszeichnen.

Die Miene von Klagenfurt-Coach Pacult entsprechend ernst – seine Mannschaft war überhaupt nicht im Spiel. Erst nach rund 20 Minuten die Klagenfurter gefährlich und das dann gleich doppelt. In der 23. Minute zwang Karweina Keeper Schlager zu einer Glanzparade und nur wenige Augenblicke später war der Ball von Arweiler nach einem Mahrer Kopfball im Tor – die Fahne ging allerdings prompt nach oben. Besser machten es die Gäste in der 29. Minute. Benaetelli fahrlässig in die Beine von Forson - der ließ sich nicht zwei Mal bitten und markierte das 2:0. Salzburg brutal effizient vor dem Tor!

Die Wende! Rote Karte gegen Pavlovic und der Anschlusstreffer noch vor der Pause

Doch Klagenfurt bekamt kurz vor der Pause noch einmal neues Leben eingehaucht. In der 40. Minute musste Pavlovic nach einem Foul an Karweina mit glatt Rot vom Platz und in der Nachspielzeit war es Wimmer, der per Kopf nach einer Freistoßflanke von Irving auf 1:2 verkürzte.

Spannung war also garantiert in den zweiten 45 Minuten und die Klagenfurter waren sofort präsent. In einer ruppigen Anfangsphase vergab Karweina per Kopf nur ganz knapp. Der Ausgleich lag in der Luft, doch die Salzburger verteidigten sehr geschickt und bleiben auch mit einem Mann weniger stets gefährlich. Nach rund einer Stunde einige Wechsel auf beiden Seiten! Der Spielfluss kam etwas zu erliegen und die Gäste aus der Mozartstadt drehten zudem an der Uhr – oft auch zu lange und so holte sich Keeper Schlager die Gelbe Karte. Das half aber alles nicht! In der 73. Minute war es dann passiert. Jaritz brachte mit dem 2:2 Ausgleich das Wörthersee-Stadion zum Beben.

DIe Schlussphase in Klagenfurt präsentierte sich als packendes und dramatisches Bundesligaspiel. Klagenfurt wollte den Dreier, die Bullen wackelten - Bonnah scheiterte in der 85. Minute am Außennetz. Kaum mehr Entlastung für Salzburg in den letzten Minuten und dann vergaben die Kärntner in der 92. Minute den Matchball. Nach einer scharfen Hereingabe verpasste Karweina nur ganz knapp. Am Ende blieb es bei einem 2:2 Unentschieden. Die 4.800 Besucher kamen jedenfalls auf ihre Kosten. Nach Abschluss der Spieltagsrunde ergibt sich nun mit Sturm Graz ein neuer Tabellenführer!

SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg 2:2 (1:2)

Sonntag, 08.10.2023 (17:00 Uhr), Wörthersee-Stadion (Klagenfurt), Z: 4.800, SR: Christian-Petru Ciochirca

Torfolge: 0:1 Simic (8.), 0:2 Forson (29.), 1:2 Wimmer (45+1.), 2:2 Jaritz (74.)

Gelbe Karte: Gourna-Douath (46.), Schlager (70.), Straudi (87.)

Rote Karte: Pavlovic (38.)

SK Austria Klagenfurt: Menzel; Gezos (Straudi, 68.), Mahrer, Wimmer; Bonnah (Schwarz, 85.), Irving (Cvetko, 85.), Benatelli, Gemicibasi (Wernitznig, 62.), Schumacher; Karweina, Arweiler (Jaritz, 68.)

FC Red Bull Salzburg: Schalger; Terzic, Pavlovic, Baidoo, Dedic; Forson, Gourna-Douath (Capaldo, 62.), Bidstrup; Gloukh (Piatkowski, 43.), Simic (Dorgeles, 77.), Konate (Ratkov, 62.)

