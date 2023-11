Das Top-Spiel der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga fand zwischen dem LASK und SK Sturm Graz statt. Den Linzern fehlten vor dem Spiel fünf Punkte auf die Steirer, die zumindest zwischenzeitlich von RB Salzburg von der Tabellenspitze verdrängt wurden. Die Athletiker konnten zumindest national in den letzten Wochen durchaus überzeugen und wollten auf dieser Welle weitersurfen. Die ungeschlagenen-Serie der Grazer riss indes vergangene Woche nach elf Spielen ohne Niederlage, als man zu Hause ein 0:1 gegen die Wiener Austria einstecken musste. Und es folgte die zweite Niederlage in Folge: 3:1 für den LASK am Ende!

Turbulente 1. Halbzeit, Elfmeter, Checks und zwei Tore für die Linzer

Und die Partie hatte gleich in der ersten Minute seinen ersten echten Aufreger! Prass schickte Teixeira in den Strafraum, wo er von Bello von den Beinen geholt wurde – Schiri Hameter zeigte sofort auf den Punkt. Sarkarias Versuch ins linke Eck wurde von Lawal gehalten und nach vorne abgewehrt, wo Böving zum vermeintlichen 1:0 abstaubte. Allerdings lief der Däne zu früh in den Sechzehner, der VAR erkennt den Treffer ab.

Auch im weiteren Verlauf eine turbulente Anfangsphase. Beide Teams mit enormer Zweikampfpräsenz und insofern wechselte der Ball oft seinen Besitzer. Zulj holte sich in der 18. Minute die Gelbe Karte und fehlt damit kommende Woche im Linzer Derby. Spielerisch war das Gezeigte überschaubar – trotzdem wurde den Besuchern in der Raiffeisen Arena eine Menge geboten.

Nach gut einer halben Stunde gingen die Linzer aber dann plötzlich in Führung. Zulj legte mit viel Übersicht zurück auf Usor und der Neuzugang fixierte mit dem 1:0 auch seinen ersten Bundesligatreffer. Kurz vor der Pause dann noch einmal helle Aufregung im Linzer Stadion. Dante mit dem Foul an Stojkovic im Strafraum und nun zeigte Hameter folgerichtig auf den Punkt für die Linzer. Aber auch Zulj konnte den Elfmeter nicht verwerten, scheiterte Dank einer großartigen Parade von Scherpen und so blieb es beim 1:0. Diese turbulente erste Halbzeit hatte sich aber noch einen Höhepunkt für die Nachspielzeit aufbehalten. Zulj verlängerte ideal für Bello, der Stojkovic in Position brachte – der Montenegriner mit dem ansatzlosen Abschluss und dem 2:0 für den LASK.

Sturm kam im 2. Durchgang heran - LASK brachte aber drei Punkte ins Ziel

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Linzer trotz eines Doppelwechsels der Grazer das aktivere Team. Sturm fehlte der Zugriff und damit auch die großen Möglichkeiten, doch nach exakt einer Stunde dann doch der Befreiungsschlag der Grazer und gleichzeitig auch der Anschlusstreffer. Teixeira behauptete im Strafraum den Ball, bediente den eingewechselten Wlodarckyk und der Pole verkürzte mit Hilfe von Zulj, der abfälschte, auf 1:2. Ein offener Schlagabtausch war die Folge – die Fans bekamen aber kaum Torraumszenen zu sehen. Zu sehr beschäftigte sich das Spiel im Mittelfeld – es war auch ein echter Abnützungskampf.

In der Schlussphase konnten die Grazer nicht mehr zulegen. Der LASK verpasste zunächst in Minute 84 die Vorentscheidung durch Balic bzw. Usor, doch in der Nachspielzeit machte Zulj, nach Vorarbeit durch Horvath, mit dem 3:1 endgültig den Deckel drauf.

Der LASK entscheidet damit das TOP-Spiel für sich mit der Konsequenz, dass RB Salzburg wieder von der Tabellenspitze lacht und man selbst den Rückstand auf die Grazer auf zwei Punkte verkürzte.

LASK – SK Puntigamer Sturm Graz 3:1 (2:0)

Sonntag, 05.11.2023 (17:00 Uhr), Raiffeisen Arena (Linz), Z: ca. 16.000; SR: Markus Hameter

Torfolge: 1:0 Usor (36.), 2:0 Stojkovic (45.), 2:1 Wlodarczyk (60.), 3:1 Zulj (91.)

Gelbe Karten: Bello (3.), Zulj (18.), Prass (29.), Horvath (35.), Stojkovic (58.)

LASK: Lawal; Ziereis, Andrade, Taloverov; Stojkovic (Flecker, 75.), Ljubic (Michorl, 82.), Horvath, Bello; Mustapha (Balic, 74.), Zulj, Usor (Pintor (93.)

SK Sturm Graz: Scherpen; Dante (Horvat, 46.), Wüthrich, Affengruber, Gazibegovic; Serrano (Hierländer, 64.), Stankovic, Böving (Johnston, 64.), Prass (Fuseini, 79.), Teixeira, Sarkaria (Wlodarczyk, 46.)

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at