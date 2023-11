Prädikat "überaus reizvoll" galt für die Partie der 14. Runde in der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem Überraschungs-Vierten TSV Hartberg und dem Sechsten SK Rapid. Duell um "Big Points" und wegweisend für die "Mission Meistergruppe". Die Schopp-Schützlinge "sexy" in diesen Herbstwochen, die "Mannschaft der Stunde" - in einer Tabelle aus den vergangenen acht Runden mit dem LASK auf Platz 1. Da schauten auch der deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger in der seit fünf Jahren erstmals ausverkauften Profertil Arena vorbei. Und sahen wie im Hinspiel einen 1:0-Sieg des TSV.

Blitzsauberes Führungstor durch Christoph Lang für den TSV Hartberg nach bereits sechs Spielminuten. Der SK Sturm Graz-Leihspieler mit dem "Goldtor"!

Vor Augen von ÖFB-Teamschef Rangnick nahm Lang Maß beim TSV-Auftakt nach Maß

Es war natürlich auch das Duell zweier Toptorjäger: Dort der Torschützenkönig der Vorsaison - Guido Burgstaller vom SK Rapid - hier Maximilian Entrup (mit kurzer SK Rapid-Vergangenheit), der nach 13 Runden in der Torschützenliste auf Rang 1 steht und ja auch erstmals im ÖFB-Teamkader. Ralf Rangnick schaute also bei den beiden Goalgettern genau hin.

Doch Maß nahm einer aus dem ÖFB-U21-Team-Kader von Werner Gregoritsch: Christoph Lang. Der 21-jährige TSV-Leihspieler vom SK Sturm am rechten 16-er-Eck gegen den passiven Moormann nach innen und mit links ins lange Eck platziert abzog - 1:0 (6.). Sehenswert auch die Entstehung zum Hartberger Führungstor, als Sangare, Prokop, Avdijaj und nochmals Prokop gepflegt kombinierten - die Gäste Zuseher ohne Zugriff.

Grüll traf per Freistoßball nur Mitspieler - Burgstaller-Kopfball zu zentral

Der SK Rapid in der Anfangsviertelstunde ausschließlich nach Standards (ja schon 9 Tore dadurch in dieser Saison) gefahrvoll, doch TSV-Torhüter Sallinger erwies sich als zuverlässiger Rückhalt. Intensive, fußballerisch sehenswerte, flotte und abwechslungsreiche Partie. In der Grüll bei einer günstigen Freistoßchance aus 18 Metern, zentral, Mitspieler Kasanwirjo traf (26.).

Die Gäste am Drücker, mit 7:1-Ecken zu diesem Zeitpunkt, doch im Abschluss zu überhastet. Ein ständiger Unruheherd blieb Routinier Guido Burgstaller, der nach feiner Rechtsflanke von Kühn frei zum Kopfball kam, doch diesen aus sechs Metern zu zentral setzte - Sallinger sicher (41.). Obwohl die Barišić-Elf mehr Spielanteile hatten, retteten die cool bleibenden Ost-Steirer dank Einsatz & Effizienz (beim Tor) den glücklichen 1:0-Vorsprung in die Pause.

Die Hartberger Mitspieler wussten, bei wem sie sich zu bedanken hatten: TSV-Torhüter und Teufelskerl Raphael Sallinger, der die Rapidler zur Verzweiflung brachte und bereits zum siebenten Mal in dieser Saison ohne Gegentor blieb. Der 27-jährige, gebürtige Klagenfurter heute auch anstelle des gesperrten Jürgen Heil Kapitän.

"Teufelskerl" Sallinger kontra Burgstaller & Co.!

Nach dem Seitenwechsel bliesen die Hütteldorfer weiter zur Aufholjagd, scheiterte Grüll ebenso wie Burgstaller am starken Schlussmann Sallinger (51.), der dann jedoch geschlagen war. Allerdings das "Glück des Tüchtigen" hatte, weil Burgstaller bei seinem Lupfer die Torlatte traf (52.). Dann Kühn halblinks frei vor dem Gastgeber-Gehäuse - drüber (53.).

Die Abwehr bzw. Führung der Hartberger, die auf ihre berüchtigten Umschaltmomente lauerten, wankte. Bei einem Konter brachte der starke Linksverteidiger Pfeifer eine scharfe Hereingabe, Hedl mit Mühe (60.). Dann wieder Rapid. Über Seidl und Grüll kam der Ball zu Burgstaller, dessen Rechtsschuss halbrechts im 16-er zunächst von Komposch per Grätsche entschärft und dann von "Teufelskerl" Sallinger gemeistert wurde (64.).

Auf der Gegenseite verfehlte Komposch per Kopfball nach Freistoßhereingabe von Avidjaj das Gäste-Gehäuse (64.). Demgegenüber Tohuwabohu in der Hartberger Hintermannschaft, die sich bei Schlussmann Sallinger bedanken konnte, der im Minuten-Takt Schüsse von Kühn (70.) und zwei Mal Burgstaller (71./72.) parierte. Es war wie verhext und das Gastgeber-Gehäuse wie "vernagelt" für die Hütteldorfer, bei denen Burgstaller den nächsten Kopfball über das Tor setzte (87.). Die Gastgeber verteidigten aufopferungsvoll, warf sich Komposch in den Schussball von Matthias Seidl (90.). Das war´s!

Nach fünf Jahren wieder Hartberger Heimsieg über SK Rapid

Welch ein Krimi in der Schlußphase, ehe der gastgebende Tabellenvierte den Vorsprung ins Ziel gezittert hatte. Nach sechs BL-Heimspielen (2U, 4N) und fünf (!) Jahren feiert der TSV Hartberg dank dem alle überragenden Sallinger wieder einen Sieg in der Profertil Arena gegen den SK Rapid. Damals am 20. Oktober 2018 mit 3:0... im Aufstiegs-Jahr der Blau-Weißen und ersten BL-Duell gegen den Rekordmeister. Und in der aktuellen Saison 2023/24 gelang den Wienern in über 180 Spielminuten kein Treffer und kein Punkt.

ADMIRAL Bundesliga, 14. Runde

Samstag, 11.11.2023, 17 Uhr, Profertil Arena, Z: 5.024 (ausverkauft), SR: Christopher Jäger/Salzburg

TSV Egger Glas Hartberg - SK Rapid Wien 1:0 (1:0)

TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger (K) - Brückner (83. Kainz), Komposch, Bowat, Pfeifer - Diakité - C. Lang (76. Rotter), Avdijaj, Sangaré, Prokop (64. Frieser) - Entrup (83. Fillafer). Trainer: Markus Schopp.

SK Rapid (4-2-3-1): Hedl- Kasanwirjo (81. Schick), Querfeld, Sollbauer (89. Mayulu), Moormann - Oswald (64. Sattlberger), Kerschbaum (64. Grgic) - Kühn (81. Gale), M. Seidl, Grüll - Burgstaller. Trainer: Zoran Barišić.

Tor: 1:0 C. Lang (6., Prokop).

Gelbe Karten: Prokop (14., Foulspiel), Bowat (24., Foulspiel), Fillafer (90.+3) / Kasanwirjo (66., Foulspiel), Sollbauer (73., SR-Kritik), Moormann (76., Foulspiel).

