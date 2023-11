Vorzügliche Vorzeichen vor dem Topspiel der ADMIRAL Bundesliga am Sonntagabend zwischen FK Austria Wien und Liga-Flaggschiff FC Red Bull Salzburg zur Komplettierung von Spieltag 14. Die Veilchen jüngst mit vier Siegen am Stück und beeindruckender Torsperre von wettbewerbsübergreifend nunmehr 705 (!) Minuten in einem sagenhaften Flow befindlich gewesen, während die Struber-Schützlinge nach der "bitteren Pille" in der Königsklasse gegen Inter Mailand auf Wiedergutmachung in heimischen Gefilden aus waren, um den temporär vorbeigezogenen SK Sturm an der Tabellenspitze wieder "abzulösen"... Am Ende ein "Teilerfolg" auf beiden Seiten - packendesnach vergebenem FAK-Elfmeter im Abspann.