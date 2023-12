Nach der wetterbedingten Absage am Samstag kam es am heutigen Montagabend zum Duell in der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen SK Austria Klagenfurt und TSV Hartberg. Die Kärntner besiegten zuletzt Altach mit 1:0 und rangierten vor dem Spiel mit 24 Punkten an der fünften Stelle der Tabelle. Unmittelbar davor lag der TSV Hartberg mit nur einem Punkt Vorsprung und die Oststeirer mussten sich Meister Salzburg am vergangenen Spieltag nur knapp mit 2:3 geschlagen geben. Beim spannenden Montagsmatch trennten sich die Tabellennachbarn am Ende mit einem 1:1.

Heiße (Luft-) Duelle bei frostigen Temperaturen im Nachtragsspiel, wie hier zwischen dem Hartberger Ousmane Diakité und Austria-Angreifer Sinan Karweina. Der 24-jährige Deutsche bei den Klagenfurtern nachwievor mit je 7 Toren und Assists der Topscorer, ging allerdings in den jüngsten vier BL-Partien leer aus.

TSV mit Vorteilen in Anfangsphase, Klagenfurt fand aber zunehmend besser in die Partie

Die Steirer nahmen zu Beginn das Heft in die Hand und orientierten sich früh nach vorne. Klagenfurt kam in der Defensive allerdings gut zurecht und ließ kaum gefährliche Momente zu. Die beste Möglichkeit aus dem Übergewicht der Anfangsphase resultierte aus der 14. Minute, als Christoph Lang, nach Vorarbeit von Maximalian Entrup, an Keeper Phillip Menzel scheiterte.

Die Elf von Cheftrainer Peter Pacult küsste sich dann aber selbst in der 20. Minute wach. Andy Irving wurde ideal freigespielt und lupfte den Ball über Keeper Raphael Sallinger. Doch Kapitän Jürgen Heil kratzte den Ball im letzten Moment noch von der Linie. Im weiteren Verlauf dann die Hausherren viel mutiger und aktiver – ein offener Schlagabtausch im Wörthersee-Stadion war die Folge.

Beide Mannschaften waren perfekt aufeinander eingestellt, neutralisierten sich gegen Ende der ersten Halbzeit zusehends – insofern war es wenig überraschend, dass die Partie torlos in die Kabinen ging.

Zwei Tore und eine Gelb-Rote Karte prägten spannende zweite Hälfte

Bei nicht einfachen Platzverhältnissen erwischten die Kärntner Violetten dann zu Beginn der zweiten Halbzeit den besseren Start und hatten sich einiges vorgenommen. Doch die Wendung im Spiel in Minute 55! Nach einem weiten Ball in Richtung des zur Pause eingewechselten Ruben Providence konnte Rico Benatelli nicht mehr entscheidend klären und beförderte den Ball unglücklich ins eigene Tor.

Die Klagenfurter steckten aber den Kopf nicht in den Sand und konnten sich mit gutem Positionsspiel zurück in die Partie kämpfen. Sinan Karweina hatte in Minute 61 den Ausgleich auf dem Fuß und in der 65. Minute schwächten sich die Steirer dann auch noch selbst – Kapitän Jürgen Heil musste nach Gelb-Rot frühzeitig vom Platz.

Die Austria war drauf und dran und erspielte sich immer mehr Möglichkeiten. Rund 20 Minuten vor Schluss scheiterte Turgay Gemicibasi mit einem Schuss aus der zweiten Reihe an TSV-Torhüter Sallinger und nur drei Minuten später Florian Jaritz nach einer perfekten Flanke von links per Kopfball.

Joker Nicolas Binder stach

In der 79. Minute wurden die Angriffsbemühungen dann belohnt. Nach einer Flanke von der rechten Seite kam Florian Jaritz zum Kopfball – Schlussmann Sallinger kann noch klären, doch gegen den Abstauber vom kurz zuvor eingewechselten Nicolas Binder ist er machtlos und es stand 1:1. Jetzt wollten Kapitän Mahrer & Co. mehr und sahen, dass die Steirer angeschlagen wirkten. Till Schumacher scheiterte in Minute 85 einmal mehr am starken Keeper Raphael Sallinger.

Am Ende blieb es auch trotz vier Minuten Nachspielzeit und voller Angriffskraft von den Kärntnern beim 1:1 Unentschieden. Am Ende sicher ein gewonnener Punkt für die Elf von Markus Schopp.

Das Spiel ist zu Ende! Trotz Unterzahl können wir zumindest erstmals einen Punkt aus Klagenfurt mitnehmen. #skahtb #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/u0EabyZARS — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) December 4, 2023

Admiral Bundesliga, 16. Runde, Nachtragsspiel

SK Austria Klagenfurt – TSV Hartberg 1:1 (0:0)

Montag, 04.12.2023, Wörthersee Stadion (Klagenfurt), Z: 1.650, SR: Harald Lechner/Wien

SK Austria Klagenfurt: Menzel; Doric, Mahrer, Wimmer; Bonnah (Schwarz, 61.), Irving, Benatelli, Wernitznig (Gemicibasi,46.), Schumacher; Jaritz, Karweina (Binder, 73.)

TSV Egger Glas Hartberg: Sallinger; Pfeifer, Bowat (Steinwender, 58.), Komposch, Heil; Sangare (Kainz, 46.), Diakite, Lang (Halwachs, 69.); Prokop (Urdl, 46.), Entrup, Frieser (Providence, 46.).

Torfolge: 0:1 Benatell ET (55.), 1:1 Binder (80.)

Gelbe Karten: Heil (18.), Irving (36.), Mahrer (59.), Kainz (88.), Pfeifer (89.)

Gelb-Rote Karte: Heil (66.)

Spielfilm im Live-Ticker

Foto: GEPA Admiral