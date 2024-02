Im Aufeinandertreffen des Tabellenzweiten von unten - dem Vorletzten WSG Tirol - und -zweiten von oben - SK Sturm Graz - gingen die Wattener als Außenseiter in das Sonntagsspiel der 20. Runde in der ADMIRAL Bundesliga, hatten zuvor in elf BL-Duellen neun Mal gegen die Steirer verloren, bei zwei Remis und 9:27 Toren. Ohne ihren gesperrten "Kommandant", Trainer Thomas Silberberger, und die fehlenden Kapitäne Felix Bacher (ebenso gesperrt) & Valentino Müller (Adduktoren) ging es für die WSG in die "Challenge" gegen die Eurofighter, die ihre bereits 34. Pflichtpartie absolvieren. Mit Erfolg - einem 2:0-Sieg in Innsbruck.

Der nächste Volltreffer, den der SK Sturm bei einem talentierten Youngster landete: Winter-Neuzugang Mika Biereth. Der seit wenigen Wochen 21-jährige Leihstürmer der U21 von Arsenal London erzielte nach seinem Premierentor für die Grazer im ÖFB-Cup-Viertelfinale (2:0 vs. FK Austria Wien) und den beiden Treffern gegen Slovan Bratislava in der Conference League nun auch sein Debüt-Tor in der ADMIRAL Bundesliga. Einfädler des Treffers war Alexander Prass per weitem Pass.

Erst Grazer Missverständnis hinten, dann schneller Doppelschlag vorn

Beim letzten Europacup-Vertreter Österreichs in diesem Frühjahr rotierte Cheftrainer Christian Ilzer auf fünf Positionen gegenüber dem Concerence League-Match am Donnerstag in Bratislava. Für den tschechischen Torhüter Vitezslav Jaros (muskuläre Probleme) rückte ÖFB-U21-Teamtorhüter Luka Maric, nominell dritter Grazer Goalie, zwischen die Pfosten und kam zu seinem zweiten Bundesligaspiel. Das erste war am 25. November ebenfalls gegen einen West-Klub - daheim gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau (2:0).

Heute also gegen den nächsten Kellerklub, bei dem der heutige Tribünengast und WSG-Chefcoach Thomas Silberberger vor dem Spiel bei Sky meinte: "Wir müssen endlich aufwachen und erkennen, dass es nicht fünf vor 12, sondern Punkt 12 ist." Um kurz nach 14:30 Uhr gab es an diesem sonnigen Sonntag im "Heiligen Land" im Match den ersten Aufreger. Resultierend aus einem Missverständnis von 1:0-Hinspiel-Siegtorschütze Gregory Wüthrich und seinem Keeper Luka Maric, der an der Sechzehnergrenze in höchster Not vor dem heranpreschenden Nik Prelec per Fußabwehr die brenzlige Situation bereinigte (4.).

Wenig später ließ auch der erste Angriffsauftritt des Tabellenzweiten nicht auf sich warten, wobei die Steirer Effizienz bewiesen. Nach dem langen Diagonalball von Alexander Prass auf Startelf-Debütant Amaday Camara scheiterte der 18-jährige Malier noch an Keeper Adam Stejskal, ehe Mika Biereth per Chipball zum 0:1 abstaubte (9.). Der Conference-League-"Torschütze vom Dienst" mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Wie der dänisch-englische Doppelstaatsbürger hatte zu diesem Zeitpunkt auch Kapitän Jon Gorenc Stankovic einen Saisontreffer auf seinem Konto.

Geriet nach seiner feinen technischen Einlage beim Rechtsschuss aus elf Metern wohl zu sehr in Rückenlage: Matthäus Taferner, der die Chance zum Anschlusstreffer ausließ.

Taferners Topchance zum Anschlusstreffer, dann gleich zwei Grazer Gebälk-Kracher

Und so dachte sich der 28-jährige Slowene wohl, wird es Zeit nachzulegen. Wieder mal war "Standard-Spezialist" SK Sturm nach einem Cornerball erfolgreich. An der zweiten Stange setzte sich Niklas Geyrhofer bei seinem zweiten BL-Startelfeeinsatz in dieser Saison durch, zwang Keeper Stejskal per sattem Drehschuss zu einer Glanztat, ehe Gorenc Stankovic zur Stelle war und aus Nahdistanz per Kopfball das frühe 0:2 erzielte (12.).

40. Saison-Gegentor für die Tiroler, die beiden Treffern im Abwehrverbund ins "Schwimmen gerieten" gegen kompakt stehende Grazer ihre Zeit brauchten, um den schnellen Doppelschlag wegzustecken. Matthäus Taferner dann mit beherzter Einzelleistung, feinem Haken am Elfmeterpunkt, doch dem missglückten Abschluss über das Gäste-Gehäuse (25.).

Auf der Gegenseite brachte der Grazer Gazibegovic in seinem 100. Bundesligaspiel den Querbalken zum vibrieren (34.). Kurz vor der Pause folgte der nächste Aluminiumtreffer der spielbestimmenden Steirer durch Tomi Horvat (45.+1), sodass die tapferen Tiroler, die durchaus gegen den reifen Favoriten Moral bewiesen, mit dem 0:2 noch gut bedient waren.

In der Herbstsaison noch Goldtorschütze gegen die Tiroler, war für Gregory Wüthrich das Retourmatch heute vorzeitig beendet. Erste Rote Karte in seiner BL-Karriere.

Prelec per Pfostenschuss - Rot für Wüthrich

Nach Wiederbeginn verzeichneten auch die Grün-Weißen einen Aluminiumtreffer durch Nik Prelec - Pfosten (55.). Wenig später geriet die neuformierte Hintermannschaft der Tiroler einmal mehr "ins Schwimmen". Schnelles SK Sturm-Umschaltspiel über Otar Kiteishvili, der uneigennützig durchsteckt auf Amady Camara, der die Mega-Möglichkeit zum 0:3 ausließ (58.).

Statt Spielentscheidung dann Entsetzen bei den Grazern. Nach einem schnellen WSG-Konter brachte der von seinen Mitspielern in dieser Szene im Stich gelassene Gregory Wüthrich Stürmer Nik Prelec zu Fall und da der 29-jährige Schweizer letzter Mann war, erhielt der Abwehrchef folgerichtig seine erste Rote Karte (im 99. BL-Einsatz). Die "Schwoazn" nach einer Spielstunde nurmehr zu Zehnt, doch im Stile einer abgeklärten Top-Mannschaft wurde der 12. BL-Saisonsieg "nach Hause gebracht".

Restprogramm Grunddurchgang: SK Sturm vs. WAC (h) und TSV Hartberg (a); WSG Tirol vs. TSV Hartberg (h) und FK Austria Wien (a)

ADMIRAL Bundesliga, 20. Runde

Sonntag, 25.02.2024, 14:30 Uhr, Tivoli Innsbruck, SR: Josef Spurny/Wien

WSG Tirol vs. SK Puntigamer Sturm Graz 0:2 (0:2)

WSG Tirol (3-5-2): Stejskal (K) - Stumberger, Okungbowa, D. Gugganig (72. Skrbo) - Sulzbacher, Kronberger (83. Ranacher), Üstündag (72. Blume), Taferner, Schulz - Prelec, Buksa (63. Forst). Trainer: Thomas Silberberger.

SK Sturm Graz (4-4-2): Maric - Gazibegovic (87. Johnston), Geyrhofer, Wüthrich, Lavalée - Horvat, Gorenc Stankovic (K), Kiteishvili (64. Schnegg), Prass (82. Hierländer) - Camara (87. Sarkaria), Biereth (64. Wlodarczyk). Trainer: Christian Ilzer.

Torfolge: 0:1 Biereth (9.), 0:2 Gorenc Stankovic (12.).

Gelbe Karten: Keine. Rote Karte: Wüthrich (61., Notbremse vs. Prelec).

