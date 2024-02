Runde 20 in der ADMIRAL Bundesliga! Austria Klagenfurt traf am heutigen Sonntag zu Hause auf den FC Blau-Weiß Linz. Die Kärntner hätten im Heimspiel gegen die Stahlstädter einen großen Schritt Richtung Meistergruppe machen können. Für den Gegner hieß es hingegen Punkte sammeln im Kampf um den Klassenerhalt. Mut hat man dafür reichlich getankt, da sich die Scheiblehner-Elf zuletzt gegen RB Salzburg mit 1:1 trennte und damit einmal mehr auf sich aufmerksam machen konnte. In einer spannenden Partie konnte die Pacult-Elf letztendlich mit einem 2:0 Erfolg die drei Punkte am Wörthersee behalten.

Nach einem ausgeglichenen Spielverlauf gehen die Klagenfurter noch vor der Pause in Führung

Wie erwartet zu Beginn die Austria feldüberlegen und mit mehr Ballbesitz. Ein Abschluss von Benatelli nach wenigen Minuten war daraus die beste Gelegenheit. Mit Fortdauer wagten sich die Linzer dann aber immer mehr aus der Deckung und nahmen auch am Offensivspiel teil.

Die Zuschauer im Wörthersee-Stadion erlebten nach rund einer Viertelstunde eine komplett ausgeglichene Bundesligapartie, mit einer kleinen Schrecksekunde aus Sicht der Hausherren nach 18 Minuten, als Paul Mensah bereits jubelnd abdrehte – die Fahne aber nach oben ging.

Die erste wirklich gute Möglichkeit im Spiel dann für die Kärntner in Minute 23. Cvetko mit viel Gewalt aus gut 25 Metern – BW-Keeper Schmid mit einer starken Parade. Viel Ausgeglichenheit und Mittelfeldgeplänkel im weiteren Spielverlauf. Peter Pacult musste dann nach rund einer halben Stunde auf seinen Torjäger verzichten. Karweina musste verletzt vom Feld und wurde von Schwarz ersetzt und genau dieser markierte dann auch für die Austria den so wichtigen Führungstreffer in Minute 39. Nach einem Einwurf traf Gölles eine krasse Fehlentscheidung, spielte den Ball genau in die Beine von Schwarz und der ließ Schmid keine Chance.

Bis zur Pause dann keine weiteren Highlights mehr und so brachten die Klagenfurter die 1:0 Führung auch in die Pause und kamen mit viel Elan zurück auf den Rasen. Die Elf von Peter Pacult wollte früh eine Vorentscheidung herbeiführen, doch den Linzern gelang es auch im zweiten Spielabschnitt sich zu befreien und die Partie über weite Strecken ausgeglichen zu gestalten. Zudem brachte die Hereinnahme von Ronivaldo in der Offensive deutlich mehr Flexibilität.

Joker Schwarz entscheided die Partie mit seinem Doppelpack

Die Tore machten aber heute nur die Klagenfurter! In der 71. Minute war erneut Schwarz zur Stelle – ideal von Besuschkow in Szene gesetzt machte der 19-jährige Österreicher seinen Doppelpack.

In der Schlussphase ließen die Klagenfurter nichts mehr anbrennen. Die Linzer zwar bemüht, kamen in der 85. Minuten noch zu einer Doppelchance durch Ronivaldo, konnten aber am Ende nichts Zählbares vom Wörthersee mitnehmen. Die Austria gewinnt am Ende mit 2:0 und ist auf Kurs Meistergruppe.

SK Austria Klagenfurt – FC Blau-Weiß Linz 2:0 (1:0)

Sonntag, 25.02.2024 (14:30 Uhr), Wörthersee-Stadion Klagenfurt, Z: 3.400, SR: Florian Jäger

SK Austria Klagenfurt: Menzel; Wernitznig (Gezos, 65.), Mahrer, Wimmer, Schuhmacher; Irving (Besuschkow, 46.), Benatelli, Cvetko; Karweina (Schwarz, 29.), Binder, Jaritz (Bonnah, 65.)

FC Blau-Weiß Linz: Schmid; Strauss (Briedl, 46.), Maranda, Tursch; Pirkl (Joao Luiz, 60.), Koch, Krainz, Gölles (Seidl, 77.); Noß (Ibrahimi, 60.), Feiertag (Ronivaldo, 46.), Mensah.

Torfolge: 1:0 Schwarz (39.), 2:0 Schwarz (71.).

Gelbe Karten: Karweina (20.), Mahrer (67.), Schumacher (84.)

Spielfilm im Liveticker

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at