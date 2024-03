Sehnsucht Sieg! In der Partie der 21. Rd. der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem Tabellenzehnten SCR Altach und -dritten LASK trafen zwei Teams aufeinander, die im Kalenderjahr im jeweils vierten Anlauf auf den ersten vollen Erfolg hofften. Beide schieden zum Auftakt in 2024 im ÖFB-Cup-Viertelfinale aus und holten in den drei BL-Partien bis dato nicht viel Zählbares (SCRA = 1U, 2N; LASK = 2U, 1N). Die Linzer, die vor dem Match zwei Spiele ohne Torerfolg geblieben waren, hatten immer noch nicht das Obere Playoff-Ticket gesichert. Zwar reichte es wieder nicht zu einem Dreier, doch das 0:0 um die Meistergruppe fix zu machen.

Es läuft noch nicht rund im neuen Jahr für George Bello und den LASK. Die Linzer machten mit dem 0:0 in Altach zwar die Meistergruppe vorzeitig fix, gegen überlegene Vorarlberger kam der Tabellendritte aus Oberösterreich allerdings mit einem "blauen Auge" davon und bleibt auch im fünften Frühjahrs-Match (inkl. ÖFB-Cup) sieglos, seit drei Spielen gar ohne Torerfolg.

Altacher Chancenwucher in Halbzeit eins

Ohne ihren Kapitän & Toptorjäger Robert Žulj sowie Rechtsverteidiger Filip Stojković (beide je ein Spiel Sperre) fehlten den Linzern zwei Ü30iger, respektive vor allem zwei Leader-Typen. Während beim SCRA Joachim Standfest zum Zuschauen verurteilt war und als erster Trainer seine fünfte gelbe Karte absaß. Die Zuschauer von den Sitzen riss diese Partie vor allem aus Sicht der Linzer keineswegs, die vor der Pause wiederholt Gefahr liefen, um in Rückstand zu geraten.

Im Vergleich zum Heimspiel vergangene Woche gegen den WAC stellte LASK-Trainer Thomas Sageder wieder auf die zuvor gewohnte 3-4-1-2-Grundformation um, auf die Sperren von Robert Zulj und Filip Stojkovic reagierte er mit den Hereinnahmen von Branko Jovicic und Florian Flecker. Sascha Horvath bekleidete die Position hinter den Spitzen, Maksym Talovierov rückte ins Mittelfeld vor. Nach ausgeglichener Anfangsphase, in der sich beide Teams weitgehend neutralisierten, waren die Hausherren dem Führungstreffer mit Fortdauer der ersten Hälfte deutlich näher.

Während die Linzer kaum in Abschlusspositionen gelangten, klopften die Altacher, die wie erwartet mit vielen langen Bällen operierten, mehrmals gefährlich bei LASK-Goalie Tobias Lawal an. Lukas Fadinger verfehlte das Gehäuse aus kurzer Distanz knapp (20.), Paul-Friedrich Koller schob eine Viertelstunde später den Ball am langen Eck vorbei. Wenige Minuten vor der Pause brachte auch Christian Gebauer nach schnellem Konter das Leder aus aussichtsreicher Position nicht aufs Tor.

Fünfter LASK-Einzug in Meistergruppe in 6. Saison nach Liga-Reform

Die Probleme im Offensivspiel der ersten 45 Minuten nahm Coach Thomas Sageder zum Anlass, um zur Pause einen Doppeltausch vorzunehmen. Valon Berisha und Lenny Pintor sollten das Spiel nach vorne beleben. Allerdings gelang es weiterhin kaum, in den Sechzehner des Gegners einzudringen und zwingend zu werden, Torchancen waren auch in Hälfte zwei ein seltenes Gut. Auf der Gegenseite blieb Torhüter Lawal nach einem Fehler in der Spieleröffnung gegen Fadinger aufmerksam (48.), Atdhe Nuhiu setzte einen Kopfball wenige Zentimeter neben das Tor (71.).

Im Finish verzichteten beide Teams darauf, das letzte Risiko einzugehen, weshalb sich die Ereignisse weiter in Grenzen hielten und am Ende das vierte torlose Remis in der laufenden Saison für die Linzer zu Buche stand. Erfreulich: Adil Taoui feierte in den Schlussminuten sein Comeback bei den Profis und durfte erstmals seit April 2023 in der Bundesliga ran.

Athletiker-Abwehrchef Andres Andrade, der hier von LASK-Trainer Thomas Sageder Instruktionen erhält, verhinderte vor der Pause wiederholt die mögliche Führungsschance des SCR Altach. Die Vorarlberger um Co-Trainer Roman Wallner, dem früheren LASK-Torjäger, waren in Halbzeit eins das überlegene Team.

„Das war heute keine gute Leistung, es hat viel gefehlt"

Mit dem 0:0-Unentschieden wartet der LASK zwar nach wie vor auf einen vollen Erfolg im Frühjahr, darf sich aber nicht nur über das vierte Auswärtspflichtspiel ohne Niederlage in Serie freuen, sondern auch über den endgültigen Einzug in die Meistergruppe. Auch in Altach bleiben die Linzer in der ADMIRAL Bundesliga weiter ungeschlagen, nehmen im 13. Gastspiel am Schnabelholz Zählbares mit. Zugleich wurde mit dem 0:0-Unentschieden der fünfte Einzug in die Meistergruppe in den vergangenen sechs Jahren fixiert

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: „Das war heute keine gute Leistung, es hat viel gefehlt. Man merkt, dass der eine oder andere in der aktuellen Phase nicht vor Selbstvertrauen strotzt. Dennoch waren wir heute auch mit der Grundhaltung, mit der wir dieses Spiel bestritten haben, nicht zufrieden.“

Schade! 😔



Der SCRA muss sich trotz Überlegenheit mit einem Punkt gegen den LASK begnügen.#ALTASK pic.twitter.com/BEzKSTWmjl — SCR Altach (@SCRAltach) March 3, 2024

ADMIRAL Bundesliga, 21. Runde

Sonntag, 3. März 2024, 17 Uhr, CASHPOINT Arena Altach, Z: 5.032; SR: Walter Altmann/Tirol

CASHPOINT SCR Altach vs. LASK 0:0

SCR Altach (4-3-3): Stojanovic - Ingolitsch, Reiner, Koller, Ouédraogo (89. Edokpolor) - Demaku (89. Kaiba), Jäger (K), Bähre - Gebauer (70. Bahloul), Nuhiu, Fadinger. Trainer: Roman Wallner (Co).

LASK (3-4-1-2): Lawal - Ziereis (K), Andrade, Luckeneder - Flecker, Jovičić (46. Pintor), Talovierov, Bello (46. Berisha) - Horvath (88. Taoui) - Ljubičić (68. Havel), Usor. Trainer: Thomas Sageder.

Gelbe Karten: L. Jäger (40.), Demaku (44.), Bahloul (72.) / Pintor (57.).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at