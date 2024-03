Austria Wien traf in Runde 24 der ADMIRAL Bundesliga auf den FC Blau-Weiß Linz und ist in der Quali-Gruppe aktuell Erster, hat mit 17 Zählern einen mehr als der WAC. In der vergangenen Runde mussten die Veilchen noch einen Last-Minute Ausgleich in Altach hinnehmen. Die Linzer sind mit 10 Punkten auf Rang 10 und aufgrund der Punkteteilung nun wieder im Abstiegskampf mit dabei, denn Austria Lustenau hat als Letzter derzeit "nur" vier Punkte Rückstand auf die Oberösterreicher. Die Truppe von Trainer Gerald Scheiblehner kam gegen die Wiener Austria trotz langer Überzahlphase nicht über ein 0:0 hinaus.

Da konnte er sich noch so strecken und abheben, nach vier Treffern in den beiden Saisonduellen zuvor ging Andreas Gruber diesmal gegen Aufsteige FC Blau-Weiß Linz leer aus.

Guter Beginn der Linzer und früher Austria-Ausschluss

Auf dem Feld dann eine wackelige Beginnphase für die Wiener Austria. Sowohl Briedl (2.), als auch Ronivaldo (5.) fanden sehr gute Möglichkeiten für die Gäste vor - beide Male aber konnte sich Keeper Früchtl auszeichnen. Auch nach gut einer Viertelstunde blieben die Linzer das aktivere Team und waren dann ab Minute 17 aufgrund einer frühen Gelb-Roten Karte gegen Startelfdebütant Moritz Wels (siehe separaten Beitrag) mit einem Mann mehr auf dem Feld.

Im weiteren Verlauf die Austria dann sogar etwas dominanter – die Linzer schauten sich die veränderte Situation erstmals in aller Ruhe an und wollten keinesfalls in Überzahl in einen Konter laufen. Die großen Möglichkeiten aber hatten die Stahlstädter für sich gepachtet. Nach einem Angriff über die linke Seite hatte Noß viel Platz, wartete aber mit dem Abschluss zu lange und eine weitere große Chance war vergeben. Die letzte Entschlossenheit vor dem Tor – das große Manko der Elf von Gerald Scheiblehner – die fehlte einfach. Torlos ging es dann auch in die Kabine!

Offener Schlagabtausch im zweiten Spielabschnitt, aber keine Tore

Guter Beginn der Gastgeber dann im zweiten Durchgang – die Oberösterreicher brauchten einige Minuten, waren dann aber sofort wieder ebenbürtig und eifrig am Chancen vergeben. In der 53. Minute – nach Vorarbeit von Noß – verpassten Mensah und Ronivaldo am langen Eck nur knapp. Blau-Weiß blieb giftig, musste dann aber in der 75. Minute ohne Torjäger Ronivaldo auskommen – der Brasilianer verletzte sich am Knie.

In der Schlussphase dann die Austria auf einmal mit der zweiten Luft und ein offener Schlagabtausch in der Generali Arena. Die großen Möglichkeiten waren nicht mehr dabei – bis in die 92. Minute, als Mensah für die Gäste den Matchball auf dem Fuß hatte, den Ball aus kurzer Distanz aber nicht sauber traf.

Am Ende blieb es beim torlosen 0:0 Unentschieden zwischen der Wiener Austria und Blau-Weiß Linz.

FK Austria Wien – FC Blau-Weiß Linz 0:0

Freitag, 29.03.2024 (19:30 Uhr), Generali Arena (Wien), Z: 10.500, SR: Arnes Talic

FK Austria Wien: Früchtl; Handl, Martins, Galvao, Ranftl, Fischer, Krätzig, Wels, Fitz (Guenouche, 70.), Gruber (Polster, 70.), Huskovic (Schmidt, 87.). Trainer: Michael Wimmer.

FC Blau-Weiß Linz: Schmid; Strauss, Maranda, Schantl (Gölles, 68.), Pirkl, Briedl, Koch, Noß, Seidl (Krainz, 84.), Ronivaldo (Dobras, 76.), Mensah. Trainer: Gerald Scheiblehner.

Gelbe Karten: Wels (13.), Handl (28.), Krätzig (37.), Galvao (64.), Ranftl (66.), Ronivaldo (69.), Briedl (92.)

Gelb-Rote Karte: Wels (17., wiederholtes Foulspiel)

Fotocredit: GEPA Admiral