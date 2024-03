Zwei Teams, zwei idente Ziele! Im Duell der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem Tabellendritten LASK und dem nur einen Zähler dahinter liegenden Fünftplatzierten SK Austria Klagenfurt wollten beide endlich eine Unserie beenden. Die Kärnter hofften im 20. Anlauf an diesem sonnigen Ostersonntag endlich auf einen vollen Pflichtspiel-Erfolg gegen die ungeliebten Athletiker. Während die Linzer, die in den bisher sieben Pflichtpartien in 2024 unbesiegt (4U, 2N in der Liga, N im ÖFB-Cup) und sogar fünf (!) Spiele en suite ohne Treffer blieben, den ersten Sieg in 2024 anpeilten. Der dank Luckeneders Goldtor auch gelang: 1:0!

Der "Spieler der Stunde". Was für ein März für LASK-Publikumsliebling Felix Luckender! Am 21.03. feierte der in Linz geborene und in Rottenegg aufgewachsene Abwehrspieler 30. Wiegenfest, kehrte heute nach zwei Spielen ohne Einsatz im Kader wieder in die Startelf zurück und erzielte prompt das "Goldtor". Wie bereits in der länderspielbedingten BL-Pause beim 1:0-Testspielsieg über den TSV 1860 München (Ex-Klub von Peter Pacult als Torjäger zu aktiven Zeiten und Lieblingsverein seit vielen Jahren von Luckeneders Vater).

Ohne Leistungsträger Robert Žulj hier und Nicolas Wimmer dort

Thomas Sageder mit einer, wie der 40-jährige LASK-Cheftrainer selbst bemerkte, "mutigen" Aufstellung und Ausrichtung bei frühlingshaften Bedingungen. In der 3-4-3-Grundordnung, mit Abwehrspieler Andrés Andrade überraschend links im Mittelfeld und Elias Havel zum ersten Mal im Frühjahr in der Startelf. In der bei den Linzern Kapitän & Top-Torjäger Robert Žulj schmerzlich vermisst wird. Der 32-jährige Welser laboriert weiter an einer Zerrung.

Auf der Gegenseite wird das "Dauerbrenner-Abwehr-Quarett" mit Torhüter Menzel, Kapitän Mahrer, Linksverteidiger Schumacher und Nicolas Wimmer erstmals in dieser Saison gesprengt. Der früher in der Jugend des LASK spielende Innenverteidiger trat in eine Glasscherbe und fiel folglich mit einer Schnittwunde aus. Dagegen kehrte BL-Toptorjäger Sinan Karweina, der wegen einer Muskelverletzung drei Spiele pausierte, wieder zurück.

Linzer Luckeneder mit dem ersten Torabschluss nach 26 Minuten

Um zu sehen, wie sich beide Teams erstmal über 20 Minuten taxieren. Die aufgrund der bisherigen Frühjahrsresultate nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzenden Linzer ergreifen zwar früh die Initiative, doch die neuformierte Viererabwehrkette der Gäste mit dem 19-jährigen Startelf-Debütanten Jannik Robatsch steht weitestgehend kompakt. Erst eine Standardsituation sorgt für den ersten Torabschluss.

Horvath mit dem Cornerball von rechts, der aufgerückte Luckeneder mit dem Kopfball, doch zu zentral auf Menzel (26.). Weiter ein intensives, doch zähes und höhepunktarmes Duell, das zum Geduldspiel mutiert.

Besuschkow findet bei Doppelchance in Lawal seinen Meister

In der 38. Minute nimmt sich Sascha Horvath nach Doppelpass mit Moses Usor ein Herz, läuft halbrechts Slalom und findet mit seinem rechten Drehschuss Phillip Menzel im kurzen Eck auf dem Posten. Die Schwarz-Weißen mit mehr Spielanteilen und Ballbesitz, doch zu wenig Kreativität, dem letzten Punch und auch weiterhin Ladehemmung (zu diesem Zeitpunkt seit fast 500 Minuten und dem 11. Februar ohne Torerfolg) gegen defensiv diszplinierte Kärntner.

Die auf Konter lauern. Wie kurz vor der Pause, als Endabnehmer Max Besuschkow aus spitzem Winkel am bis dato beschäftigungslosen Tobias Lawal scheitert, der auch den Nachschuss des 26-jährigen Deutschen pariert (43.) - 0:0 zur Pause.

Vor der Pause war es noch eher ein müder Kick, doch mit Halbzeit zwei wurde es eine "wilde Fahrt" zwischen dem LASK und Austria Klagenfurt

Am Zeitumstellungs-Sonntag erwacht die Partie mit Halbzeit zwei - Luckeneder bricht Bann

Nach Wiederbeginn schwungvoller Start des seit Anfang September Dauer-Dritten. Flecker (48.,) scheitert an Menzel, Havels Schuss wird von der großartigen Rettungstat von Mahrer entschärft (51.). Die Partie nimmt nun Fahrt auf und die Austria findet viel Platz beim Konter über rechts, Bonnah legt quer für Karweina, der allein vor "Teufelskerl" Tobias Lawal per Direktabnahme die beste Torchance der Partie ausläßt (53.).

Auf der Gegenseite wieder der quirlige Horvath (55., rechts vorbei). Der dann beim Cornerball von links für den seit wenigen Tagen 30-jährigen Felix Luckeneder serviert (59.). Der gebürtige Linzer, der jüngst schon im Testspiel gegen den TSV 1860 München das "Goldtor" erzielte, kommt ungehindert zum Kopfball vor Mahrer und erlöst die Athletiker nach über 500 Minuten mit dem ersten Tor seit 11.02.! Die Oberösterreicher nun sichtlich befreit, Havel steckt durch für Usor, der allein vor Keeper Menzel knapp rechts das Gäste-Gehäuse verfehlt (61.).

In dieser Szene wird dem eingewechselten Pintor und dem LASK in der Nachspielzeit gegen Christopher Wernitznig ein Elfmeter verwehrt. Kein VAR-Check und auch die Pfeife vom Wiener Polizisten Julian Weinberger bleibt stumm.

Austria nächsten Sonntag ohne Kapitän - LASK gestärkt zum SK Sturm

Wenig später sieht der "Unglücksrabe" beim Gegentor - Austria-Abwehrchef Thorsten Mahrer (diese Saison ansonsten die Zuverlässigkeit in Person) - die fünfte gelbe Karte (68.) und fehlt somit am nächsten Sonntag im Heimspiel gegen den TSV Hartberg (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Bleibt bei den Violetten zu hoffen, dass dann Wimmer wieder retour ist.

Wie in den vergangenen beiden Meistergruppen-Spielzeiten starten die Klagenfurter wieder mit zwei Niederlagen in das Obere Playoff, während der LASK, dem in der Nachspielzeit noch ein Elfmeter verwehrt wird (Wernitznig gegen Pintor), Rang 3 verteidigt und den Atem des Vierten SK Rapid (siegte zeitgleich in Hartberg) spürt und nächsten Sonntag beim SK Sturm Graz gastiert (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

ADMIRAL Bundesliga 24. Runde, 2. Runde Meistergruppe

Ostersonntag, 31. März 2024, 14:30 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, Z: 9.400; SR: Julian Weinberger/Wien

LASK vs. SK Austria Klagenfurt 1:0 (0:0)

LASK (3-4-3): Lawal - Talovierov, Ziereis (K), Luckeneder - Flecker (83. Stojković), Horvath, Jovičić (83. V. Berisha), Andrade - Usor, Ljubičić (90.+3, Copado), Havel (78. Pintor). Trainer: Thomas Sageder

SK Austria Klagenfurt (4-3-3): Menzel - Gkezos (63. Wernitznig), Mahrer (K), Robatsch, Schumacher - Besuschkow, Benatelli (59. Irving), Cvetko (75. Arweiler) - Bonnah (75. Soto), Binder, Karweina. Trainer: Peter Pacult

Tor: 1:0 Luckeneder (59., Kopfball, Corner Horvath).

Gelbe Karten: Jovičić (16., Foulspiel, 6. GK), Luckender (22., Foulspiel), Havel (62., Unsportlichkeit)/ Gkzeos (14., Foulspiel, 4. GK), Cvetko (33., Foulspiel, 4.GK), Mahrer (68., Foulspiel, 5. GK).

