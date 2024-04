2:1-Heimsieg! Acht Remis in bisherigen neun Partien der ADMIRAL Bundesliga -Qualifikationsgruppe in der 50. Jubiläumssaison 2023/24 gab es zu sehen, den einzigen "Dreier" verbuchte die WSG Tirol , die am Samstagnachmittag an Spieltag 26 den punktgleichen "Lieblingsgegner" FC Blau-Weiß Linz (ligenübergreifend 6S, 7U und 1N) im Kampf um "Big Points" für den Klassenerhalt in Empfang nahm. Und diese formidable Serie zu prolongieren verstand:

WSG Tirol-Matchwinner Mahamadou Diarra. Der 20-jährige Malier mit seinem ersten Doppelpack in der ADMIRAL Bundesliga und gesamt nunmehr vier Saisontoren. ALLE gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz erzielt, gegen den Diarra somit in allen drei Saisonduellen scorte. Sein vierter Treffer besonders sehenswert - mit der Ferse.

Tiroler Traumstart geht mit Pausenführung einher

Schon in der 4. Minute erzielte die WSG Tirol das erste Tor. Ein Eckball von links flog perfekt in den Strafraum, wo Mahamadou Diarra per wuchtigen Kopfball zum 1:0 traf. Auftakt nach Maß für die Silberberger-Schützlinge! Die Linzer versuchten in den folgenden Minuten, den Ausgleichstreffer zu erzielen, aber ihre Angriffsversuche wurden von der Tiroler Abwehr stets souverän vereitelt.

Die Gastgeber blieben gefährlich und kamen in der 14. Minute zu einer weiteren guten Chance. Torschütze Mahamadou Diarra setzte sich stark durch und scheiterte an Schlussmann Schmid. Hernach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, ehe es mit dem 1:0 in die Kabinen ging.

Wieder WSG-Blitzstart - Anschlusstreffer läutet keine Wende mehr ein

Auch nach dem Seitenwechsel erwischten die Heimischen einen Blitzstart und trafen in Minute 49 zum 2:0. Ein perfektes Kombinationsspiel über die rechte Seite führte zum Doppelpack von Mahamadou Diarra, der den Ball mit dem Rücken zum Tor per Ferse versenkte.

Trotz des Rückstands kämpften die Oberösterreicher weiter und kamen in der 79. Minute zu einer großen Chance auf den Anschlusstreffer. Ein perfekter Pass auf den durchbrechenden Mehmet Ibrahimi ließ ihn alleine auf den Tiroler Torhüter zustürmen, aber sein Abschluss wurde von Adam Stejskal mit einer starken Parade abgewehrt.

In der 74. Minute gelang es den Linzern dann doch, den Anschlusstreffer zu erzielen. Kristijan Dobras schoss den Ball aus 16 Metern unhaltbar unter die Latte, nachdem er eine halbhohe Flanke im Strafraum kontrolliert hatte - 2:1.

Trotz einer energischen Schlussphase gelang es der Scheiblehner-Elf nicht, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Die Gäste warfen alles nach vorne, hatten einige gute Chancen, aber der Tiroler Torhüter Adam Stejskal hielt seinem Team den Sieg fest.

Die WSG Tirol verteidigte geschickt und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit - "Big Points" für die Wattener im Zuge der "Mission Klassenerhalt". Der Vorsprung auf Schlusslicht Lustenau beträgt bereits acht Punkte. Die Silberberger-Elf bleibt in der Quali-Gruppe nach vier gespielten Runden unbesiegt, feiert den zweiten Dreier bei außerdem zwei Unentschieden.

Spielfilm und Aufstellungen im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL