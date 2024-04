"Gipfeltreffen" in der Qualifikationsgruppe beim Duell RZ Pellets WAC vs. FK Austria Wien im Zuge der 26. ADMIRAL Bundesliga-Runde, der vierten nach der Tabellen- und Punktehalbierung: Zweiter kontra Erster, getrennt durch nur einen Zähler und nach drei Spieltagen im "Unteren Playoff" noch sieglos und zugleich ungeschlagen (jeweils 3U). Diesmal jedoch verstanden sich die Veilchen zu behaupten und damit vorerst davonzuziehen: 1:0-Auswärtssieg dank des Goldtores von Andreas Gruber.

Endlich trifft er wieder: Andreas Gruber erzielt mit dem Treffer zum 1:0 für Austria Wien in der Lavanttal Arena sein zehntes in dieser Saison und das zweite im Frühjahr. Obendrein ein enorm wertvolles - das Goldtor im Spitzenspiel der Quali-Gruppe beim WAC.

Violette variabel und vehement im Vorwärtsgang, zugleich verdient in Front

Die Wiener Austria kam prompt in die Gänge, wirkte von Beginn an tonangebend und belohnte sich nach einer defensiven Unachtsamkeit beim WAC sogleich mit dem 0:1: Andreas Gruber vollendete eine "steirische Koproduktion" nach der Hereingabe von Reinhold Ranftl per Flachschuss ins rechte Eck zu seinem zehnten Saisontreffer (11.).

Auch im Verlauf des ersten Durchganges waren die Hausherren meist nur "Passagier", verbuchten die Violetten das klare Chancen-Plus: Reinhold Ranftl (28.) und Alexander Schmidt (40.) ließen jeweils im Eins-gegen-Eins mit Hendrik Bonmann Großchancen auf den zweiten FAK-Treffer liegen. Andreas Gruber setzte hernach einen Hybrid aus Flankenball und Abschluss an die Querlatte (42.) - das 0:1 zur Pause war mehr als verdient.

Nachdem er schon wiederholt in dieser Saison den Unterschied für den WAC ausgemacht hat und diese Woche seinen Vertrag bei den Kärntnern verlängerte, war es heute ein gebrauchter Tag für Thierno Bello, der die Ampelkarte sah und vom Feld verwiesen wurde.

Austria auch in Abschnitt zwei aktiver - dezimiertes Wolfsrudel ideenlos

Wie schon im ersten Durchgang erwischten die Gäste auch nach dem Seitenwechsel den wesentlich besseren Beginn. Moritz Wels ließ auf der einen Seite aus bester Einschussposition aus, indem er nochmals querzulegen versuchte (56.) - gegenüber wurde ein doppelter Schussversuch von "Joker" Bernhard Zimmermann geblockt (63.).

Nachdem der WAC hernach auch noch seinen umtriebigen Flügelspieler Thierno Ballo aufgrund dessen zweiter gelber Karte nach wiederholtem Foulspiel frühzeitig verlor (65.), erspielten sich die Wiener in numerischer Überzahl einige Möglichkeiten auf den zweiten Treffer, wie etwa durch Reinhold Ranftl, der das lange Eck per Flachschuss verfehlte (84.). Zugleich bliesen die Hausherren zur Schlussoffensive, waren gezwungen, "All in" zu gehen, brauchten jedoch herzlich wenig Konkretes zustande.

So sollte es beim knappen Auswärtssieg der Austria bleiben, die nun den Vorsprung an der "Spitze" auf den WAC auf vier Zähler ausbaut und einen großen Schritt in Richtung Europacup-Playoff macht.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL