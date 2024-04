Finales Top-Spiel in Rd. 26 der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem von allen 12 Klubs im Frühjahr noch unbesiegten SK Rapid und dem Fünften SK Austria Klagenfurt bei frühsommerlichen Temperaturen an diesem 14. April-Sonntag. Die Hütteldorfer, seit acht Partien stets mit Punktezuwachs (5U, 3S, letztere alle zu Null), wollten im dritten Duell mit den Kärntnern nach 2:3-Niederlage und 1:1-Remis im Grunddurchgang endlich den ersten Dreier feiern und zudem Rang drei verteidigen. Was nach Janssons Blitztor auch vielversprechend aussah, doch - wie aus dem Nichts - kamen die Gäste zurück und verdienten sich am Ende ein 1:1.

Früher Torjubel beim SK Rapid um Bundesliga-Premierentorschütze Isak Jansson. Der junge Schwede ließ bei seinem Rechtsschuss ins kurze Eck Klagenfurts Keeper Menzel "alt aussehen". Den lässt der Austria-Rückhalt normalerweise nicht durch die Handschuhe gleiten.

SK Rapid ohne Grüll & Querfeld, doch mit furiosem Beginn & Blitztor

Bei prächtiger Stimmung und Kulisse legt der SK Rapid furios los und per Blitztor vor. Und: Per Premierentreffer in der Bundesliga von Isak Jansson, der nur deshalb in die Startelf rückte, weil Marco Grüll (ebenso wie Innenverteidiger Leopold Querfeld) muskuläre Probleme plagen und der BL-Toptorjäger zunächst auf der Bank Platz nimmt.

Zum Führungstor: Lukas Grgic mit dem Chipball links raus, wo der agile Matthias Seidl das Spielgerät mit letztem Einsatz vor Überschreiten der Außenlinie rettet, und zurücklegt auf Guido Burgstaller. Der Kapitän bedient Isak Jansson und der 22-jährige, schwedische Leihspieler zieht flach ab - 1:0 (4.). Wobei der ansonsten zuverlässige Klagenfurter Keeper Phillip Menzel im kurzen Eck eine unglückliche Figur macht.

Wie beim letzten Aufeinandertreffen am 22. Oktober an gleicher Wirkungsstätte die Grün-Weißen wieder mit dem frühen Führungstor. "Wir müssen am Gaspedal bleiben", hatte der deutsche Cheftrainer Robert Klauß vor Spielbeginn gesagt. Sein Team bleibt es auch nach dem Blitztor, scheint die Violetten schier überrollen zu wollen - Jansson & Co. wie aufgedreht, mit viel Tempo und Offensivdrang.

Sattlberger mit Abseitstor, dann mit fünfter gelber Karte

Und ungestilltem Torhunger - nach 20 Minuten liegt der Ball schon wieder im Gäste-Gehäuse. Gerade hatte Maximilian Hofmann noch einen vielversprechenden Klagenfurter Konter von Sinan Karweina, der beim Zuspiel den Ex-Rapidler Nicolas Binder nicht erreicht, gestoppt, da trifft postwendend auf der Gegenseite Nikolas Sattlberger in seinem 27. BL-Einsatz erstmals. Doch Abseits! Der 20-jährige Wiener hat auf sein BL-Premierentor weiter zu warten, was Jansson zuvor gelang. Das 1:0 durch den jungen Schweden hatte auch bis zur Halbzeitpause Bestand. Rapid dominant, druckvoll und defensiv diszpliniert.

Und apropos Sattlberger! Erst kein BL-Debüttreffer für den ÖFB-U21-Teamspieler, der dann auch noch seine fünfte gelbe Karte sieht und somit am Freitag beim Kultduell gegen den SK Sturm Graz (auswärts, 19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) fehlen wird.

Es war das erwartet intensive Meistergruppen-Match zwischen dem SK Rapid und Austria Klagenfurt. Zum zweiten Mal im Frühjahr trennen sich beide 1:1, wodurch die Kärntner in dieser Saison gegen die Hütteldorfer unbesiegt bleiben. Die wiederum wahren in 2024 zumindest ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit, obwohl die Enttäuschung über den verpassten Dreier und das damit verbundene Abrutschen auf Rang vier nach Spielende groß ist.

Burgstaller verpasst knapp das 2:0, ehe es hinten einschlägt

Nur Zentimeter fehlen nach Wiederbeginn beim strammen Schussball von Guido Burgstaller (46.). Die Hütteldorfer, bei denen in der Nachspielzeit von Halbzeit eins in der Innenverteidigung Sollbauer für den verletzten Kongolo (Sprunggelenk) kam, wollen unbedingt das zeitnahe 2:0. Doch stattdessen schlägt es - zu diesem Zeitpunkt überraschend - auf der Gegenseite ein.

Sinan Karweina wird rechts nahe der Grundlinie nicht entscheidend gestört, kommt zum Flankenball, der eingewechselte Sollbauer mit der (zu kurzen) Abwehr an der ersten Stange, ehe Klagenfurts deutscher Leihspieler Max Besuschkow zur Stelle ist und den Abpraller sehenswert ins linke Kreuzeck zimmert (56.). Rapid sichtlich konsterniert, während das Pacult-Team, das seit fünf Spielen auf einen Sieg wartet (2U, 3N), seine Chance wittert und nachlegen will. Nach einem Cornerball von links reckt sich der Grieche Gkezos an der zweiten Stange am höchsten und verfehlt mit seinem wuchtigen Kopfball nur knapp das Tor (64.) Wobei der kurz zuvor eingewechselte Jonas Arweiler beinahe noch dran gekommen wäre.

Mahrers Mega-Rettungstat im Duell der Kapitäne

Die Hütteldorfer schütteln sich und finden ihrerseits die nächste Torchance vor. Guido Burgstaller erhält ein geniales Zuspiel von Matthias Seidl und überlupft den herauseilenden Torhüter Menzel, ehe Thorsten Mahrer mit einer Mega-Rettungstat den Ball noch von der Torlinie kratzt (72.). Was für eine packende Partie inzwischen, in der Sinan Karweina, den Auer nie wirklich unter Kontrolle bekommt, die Chance zur Gästeführung auslässt (74.).

Die Schlussviertelstunde gestaltet sich hektisch, beide wollen den Sieg. Robert Klauß setzt mit Grüll, Seydi und Mayulu auf drei frische Offensive, die jedoch nicht mehr entscheidend in Abschlusssituationen kommen. Anders die Austria, für die Cvetko den Matchball hat, sein Schlenzer aus 18 Metern jedoch drüber fliegt (90.). Auf der Gegenseite verfehlt auch Seydi das Tor (90.+3). Ansonsten verteidigen es die Kärntner gekonnt weg und bringen nach zwei 0:1-Niederlagen in Salzburg und Linz ihren ersten Auswärtspunkt ins Ziel.

ADMIRAL Bundesliga 26. Runde, Meistergruppe Runde 4

Sonntag, 14. April 2024, 17 Uhr, Allianz Stadion Wien-Hütteldorf, Z: 19.900 ; SR: Christian-Petru Ciochirca/Stmk.

SK Rapid vs. SK Austria Klagenfurt 1:1 (1:0)

SK Rapid (4-2-3-1): Hedl - Oswald, Hofmann, Kongolo (45.+1, Sollbauer), Auer - Grgic, Sattlberger (88. Mayulu) - C. Lang (69. Seydi), M. Seidl, Jansson (69. Grüll) - Burgstaller (K). Trainer: Robert Klauß.

SK Austria Klagenfurt (4-3-3): Menzel - Gkezos, Mahrer (K), N. Wimmer, Robatsch (73. Jaritz) - Besuschkow (77. Wernitznig), Benatelli (46. Irving), Cvetko - Karweina (77. Bonnah), Binder (58. Arweiler), Schumacher. Trainer: Peter Pacult.

Torfolge: 1:0 Jansson (4., Assist Burgstaller), 1:1 Besuschkow (56., Karweina).

Gelbe Karten: Sattlberger (26., Foulspiel, 5. GK, nä. Spiel gesperrt), Burgstaller (90.+4) / Cvetko (68., Foulspiel, 5. GK, nä. Spiel gesperrt), Jaritz (78., Foulspiel).

Spielfilm im LIGAPORTAL-Liveticker

Fotocredit: Josef Parak