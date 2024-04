Duell der bisher Unbesiegten in der Qualigruppe der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24. Die WSG Tirol hat sich dank ihrer Erfolgsserie von acht Punkten aus vier Spielen (je 2S/U) etwas Luft im Klassenerhalt-Kampf verschafft. Geht da womöglich sogar noch etwas mehr? Gegen die Wiener Austria, die klar die Tabelle im Unteren Playoff anführt gab es für die Wattener in dieser Saison bisher nichts zu holen nach zwei 0:2-Niederlagen im Grunddurchgang. 2:0 zugunsten der Veilchen stand es diesmal schon zur Pause, am Ende schaut ein 3:0-Heimsieg für die Wimmer-Mannen heraus.

Das 2:0 ist unterwegs...nach diagonaler Linksflanke von rechts durch Andreas Gruber touchiert Dominik Fitz den Ball mit dem Kopf, ehe dieser im Netz landet. Siebtes Saisontor für den 24-jährigen Kreativspieler von Austria Wien, drei davon gegen die WSG Tirol.

Austria kombiniert sich nach Belieben zum Führungstor durch Gruber

Nachdem sich beide unbesiegten Erfolgsteams der Qualigruppe (FAK = 6 Punkte, WSG sogar 8) erstmal "beschnupperten", zelebrieren die Veilchen einen Angriff vom Feinsten. Initiator Moritz Wels, der im Zusammenspiel mit Hakim Guenouche über links davonzieht, die Übersicht behält und Dominik Fitz an der ersten Stange freispielt. Der wiederum legt uneigennützig quer, sodass Andreas Gruber das Spielgerät nurmehr ins leere Tore einzuschieben braucht. "Tore schießen leicht gemacht" für den FAK-Toptorjäger, der sein Trefferkonto damit auf elf erhöht und zugleich zum bereits sechsten Mal in dieser BL-Saison sein Team mit 1:0 in Führung bringt (13.).

Während die Tiroler beim Gegentor überhaupt keinen Zugriff bekommen und nur in der Zuschauerrolle bleiben. Die WSG im fünften QG-Spiel erstmals in Rückstand und ihrerseits in der 22. Minute mit dem ersten Gefahrenmoment im Wiener 16-er durch Kapitän Valentino Müller, dessen Abschluss allerdings zu harmlos ausfällt (22.).

Ansonsten die Austria spielbestimmend und beinahe mit dem nächsten Treffer, doch nach einem Fitz-Cornerball verfehlt der aufgerückte Johannes Handl per Kopfball knapp das Gäste-Gehäuse (26.). Dann schon wieder der Austria-Abwehrspieler, der diesmal nach einer Hereingabe von Guenouche mit dem rechten Fuß das Spielgerät eher suboptimal trifft - knapp vorbei (29.).

Die Wimmer-Elf will nachlegen, die Tiroler kommen kaum aus der eigenen Hälfte. Das 2:0 liegt in der Luft... und von dort aus fällt es auch. Andreas Gruber mit der diagonalen Flanke mit links vom rechten Sechzehnereck an den Fünfmeterraum, wo Dominik Fitz den Ball per Kopf touchiert und die Kugel im Netz liegt (33.). Wieder Gruber & Fitz im Tor-Duett, diesmal mit vertauschten Rollen wie beim Führungstreffer. Und wieder die Wattener nur Statisten, viel zu inaktiv. Verdiente 2:0-Pausenführung.

Auch im dritten Duell gegen die Wattener siegreich und generell im Frühjahr weiter auf Erfolgskurs: FAK-Toptorjäger Andreas Gruber und die Wiener Austria, die souverän die Tabelle der Quali-Gruppe bei Halbzeit anführt. Gerade als die WSG Tirol in Halbzeit zwei aufkam, schlugen die Veilchen zu mit dem 3:0-Endstand.

Veilchen-Verwaltungsmodus / Wattener wie verwandelt - Diarra mit Lattentreffer

Typisches April-Wetter heute in Wien. Wechselhaft auch die WSG Tirol. Denn nach Wiederbeginn zeigen die Wattener ihr wahres Gesicht aus den vier Qualigruppen-Spielen vor dem Duell in Wien-Favoriten. Auch eine andere Körpersprache gegenüber Halbzeit eins ist zu erkennen. Trainer Thomas Silberberger schien in der Halbzeitpause die richtigen Worte gefunden zu haben und nimmt auch gleich drei Wechsel vor.

Und sieht sogleich die Mega-Möglichkeit zum Anschlusstreffer durch Diarra, vor einer Woche noch per Doppelpack Matchwinner beim 2:1-Heimsieg gegen Blau-Weiß Linz. Nach einem Missverständnis in der Austria-Abwehr legt David Gugganig für den 20-jährigen Malier quer und Diarra drischt die Kugel an die Querlatte (49.). Die Veilchen im Vorsprung-Verwaltungsmodus, die Gäste weiter im Aufholjagd-Elan. Und der nächsten Torchance: Zunächst scheitert der eingewechselte Aleksander Buksa im Eins-gegen-Eins an FAK-Keeper Christian Früchtl, ehe Matthäus Taferner beim Nachschuss das kurze Eck verfehlt (74.).

WSG am Anschlusstor dran, ehe Austria eiskalt zuschlägt

Die WSG stemmt sich weiter gegen die erste Niederlage heuer in der Qualigruppe. Doch die Wattener Hoffnungen werden jäh zerstört, schlägt die Austria knallhart zurück und darf wie beim ersten Tor wieder nach Belieben kombinieren, ehe Endabnehmer Muharem Huskovic das Zuspiel von Andreas Gruber mühelos mit dem 3:0 ins verwaiste Gäste-Gehäuse vollendet.

"Deckel drauf". Die Veilchen bleiben auch im siebten Spiel in Folge unbesiegt, ziehen nunmehr einsam ihre Kreise an der Qualigruppenspitze, während die WSG Tirol ihre erste Niederlage im Unteren Playoff kassiert und auch im dritten Duell mit der Austria punkte- und tormäßig leer ausgeht. Am nächsten Dienstag kommt es zu Akt zwei des "Doppels" in Innsbruck (18:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung müssen wir die Heimreise ohne Punkte im Gepäck antreten. 😐



Bereits am Dienstag haben wir am Tivoli die Chance auf eine Revanche. 𝗜𝗺𝗺𝗲𝗿 𝘄𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿, 𝗪𝗦𝗚𝗹𝗲𝗿! 🟢⚪️



⏱️90’+3 | #FAKWSG | 3:0 | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/BKTwoXREks — WSG Tirol (@WSGTIROL) April 20, 2024

ADMIRAL Bundesliga Runde 27, Qualigruppe Runde 5

Samstag, 20. April 2024, 17 Uhr, Generali Arena Wien-Favoriten, Z: 11.470; SR: Christopher Jäger/Salzburg

FK Austria Wien vs. WSG Tirol 3:0 (2:0)

FK Austria Wien(3-4-1-2): Früchtl - Handl (85. Pazourek), Plavotić, Galvão (90. Meisl) - Ranftl, Holland (K), Krätzig, Guenouche (62. Huskovic) - Wels (62. Fischer) - Gruber, Fitz (85. Vucic). Trainer: Michael Wimmer.

WSG Tirol (3-4-1-2):Stejskal - Okungbowa, D. Gugganig, Bacher - Sulzbacher, Taferner (87. Blume), Ogrinec (46. Naschberger), Schulz (46. Geris) - V. Müller (K, 46. Kronberger) - Prelec, Diarra (63. Buksa). Trainer: Thomas Silberberger.

Torfolge: 1:0 Gruber (13., Assist Fitz), 2:0 Fitz (33., Gruber), 3:0 Huskovic (83., Gruber).

Gelbe Karten: Handl (58., Foulspiel) / Okungbowa (36., Foulspiel), Sulzbacher (38., Foulspiel), Diarra (47., 5. GK, nä. Spiel gesperrt)

Fotocredit: Josef Parak