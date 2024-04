Nachdem "Jäger" SK Sturm Graz Freitagabend in der Auftaktpartie der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga durch einen 1:0-Sieg über den SK Rapid vorgelegt hatte und dadurch die Tabellenführung übernahm, galt es für den "Gejagten" FC Red Bull Salzburg beim BL-Debüt von Neo-Trainer Onur Cinel diese mit einem Dreier in der Red Bull Arena gegen den Fünftplatzierten SK Austria Klagenfurt wieder zurückzuerobern. Dagegen wollten die "Mentalitäts-Monster" vom Wörthersee nach jüngst zwei Remis die Reise in die Mozartstadt nicht als Sonntagsausflug wissen, wehrten sich tapfer, um dennoch zu verlieren - 4:2 am Ende!

Man of the Match: Karim Konaté (hier mit dem 3:1), der vor der Pause an allen fünf Treffern beteiligt war. Bei zwei Treffern war der 20-jährige Ivorer Wegbereiter, einen Tor-Doppelpack schnürte der nunmehr in der Torschützenliste Führende selbst, verursachte allerdings auch das Gegentor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Wenn Stürmer halt im eigenen 16-er auftauchen...

Bei ihren bisherigen fünf Gastspielen in der Red Bull Arena seit dem BL-Aufstieg in 2021 "verkauften" sich die Klagenfurter meist teuer, verloren die jüngsten beiden Partien nur knapp (0:1 und 2:3) und errangen am 21. Mai 2022 sogar ein 1:1. Als die Salzburger allerdings bereits als Meister feststanden. Bei der "Mission Meistertitel 11 en suite" soll es nun also nach Matthias Jaissle, Interimstrainer Florens Koch und Gerhard Struber mit Onur Cinel der vierte Chefcoach in der Saison 2023/24 im Endspurt schaffen.

Und der vierte Trainer brauchte nurmehr bis zur fünften Minute zu warten, ehe Luka Sučić eine sehenswerte Kombination über das Angriffsduo Karim Konaté und Roko Šimić durch das zentrale Mittelfeld allein vor Schlusssmann Philipp Menzel mit dem 1:0-Führungstor abschließt. Für den 21-jährigen Linzer und kroatischen Nationalspieler nach zwei Jahren mal wieder ein Treffer im Oberhaus. Die Roten Bullen legen überfallartig los, doch die Klagenfurter finden - wie so oft in dieser Saison - alsbald in das Spiel zurück. Erst der deutsche, linke Außenspieler und Austria-Dauerbrenner Till Schumacher mit dem dezenten Annährungsversuch an´s Gastgeber-Gehäuse, doch Salzburgs Schlussmann Schlager bei seiner ersten Abschlussprüfung mühelos (18.).

Austria-Ausgleich durch Standard-Spezialist Irving

Doch das Pacult-Team findet mittlerweile Gefallen in vorderster Front, wo Toptorjäger Sinan Karweina bei seiner artistischen Einlage rechts am Fünfmeterraum den möglichen Ausgleich verpasst (27.). Es droht in dieser Phase Ungemach für den Serienmeister. Erst bricht beim 38-jährigen Linksverteidiger Andreas Ulmer, der heute erstmals seit 17. Februar wieder mitwirkt, die alte Wadenverletzung wieder auf - der Kapitän geht vorzeitig von Bord (30., Guindo kommt).

Und dann erhalten die Gastgeber auch noch einen Elfmeter gegen sich. Stürmer Karim Konaté verteidigt im eigenen Sechzehner ungeschickt, trifft statt Ball Rico Benatelli und nach VAR-Check bzw. Studium in der Review Area entscheidet der Wiener Polizist auf Strafstoß. Den der stets sichere Spezialist vom Punkt - Andy Irving - in gewohnt souveräner Manier zum 1:1-Ausgleich hoch links platziert verwandelt (31.).

Auch Oscar Gloukh ließ sich als Torschütze feiern, bejubelt sein siebentes Saisontor und erzielte mit dem 2:1 womöglich das wichtigste Tor heute, um die Salzburger zurück auf die Siegesstraße zu bringen. In der Schlussviertelstunde scheiterte der 20-jährige Israreli noch in aussichtsreicher Position am Klagenfurter Keeper Menzel.

Salzburger Antwort auf Ausgleich mit drei Toren in zehn Minuten

Eine Art Weckruf für die Roten Bullen, die nun richtig angestachelt sind und die schnelle Antwort folgen lassen. Wie bei allen Treffern ist Karim Konaté wieder beteiligt, zum zweiten Mal Wegbereiter für die Salzburger, legt halblinks im Sechzehner quer, ehe Oscar Gloukh heranrauscht. Der 20-jährige Israeli aus acht Metern wuchtig zum 2:1 (34.).

Im "Klagenfurt-Doppel" binnen vier Tagen legt das Cinel-Team nach, liefert den Doppelschlag: 3:1 durch Karim Konaté, der damit bei allen vier Toren beteiligt ist und sein Treffer-Dutzend in dieser BL-Saison voll macht (36.).

Damit immer noch nicht genug... einer geht noch vor der Pause... beim Serienmeister und bei Karim Konaté. Der den Doppelpack schnürt und für den 4:1-Pausenstand sorgt (44.). Nach dem 0:4 in Halbzeit eins zum Meistergruppen-Auftakt daheim gegen den SK Sturm Graz also auch gegen den nächsten Titel-Kandidaten vier Gegentore für das Pacult-Team.

Besuschkow bringt Kärntner heran - Doppelchance für Konaté

Das bekanntlich für seine Mentalität & Moral bekannt ist und die beweisen die Gäste auch schnell nach Wiederbeginn. Nachdem ein Volley vom 25-jährigen Deutschen Sinan Karweina wegen Abseitsposition keine Anerkennung findet, ist sein Landsmann Max Besuschkow nach einem Cornerball an der hinteren Stange zur Stelle - 4:2 (52.).

Die prompte Antwort der Roten Bullen: Innenverteidige Oumar Solet auf neuen Wegen und weiter Flur als Rechtsaußen. Feine Hereingabe auf den freien Karim Konaté, der am kurzen Posten bei seiner Top-Möglichkeit auf seinen dritten Treffer an Menzel scheitert (55.).

Zweite Halbzeit gewinnt Austria mit 1:0

Dann wieder der Klagenfurter Keeper, pariert den Distanzschuss von Sučić ebenso wie den "Abstauber" aus nächster Nähe von Konaté, der allerdings wohl im Abseits stand (60.). Was auf der Gegenseite beim aufgerückten Nicolas Wimmer definitiv nicht der Fall war, der seinen Kopfball nur knapp neben die linke Stange setzt (76.). Ebenso wie auf Salzburger Seite Sučić mit seinem Flachsschuss das Gästehäuse verfehlt (79.). Es geht Hin und Her - die Austria will den Anschlusstreffer, das Cinel-Team die Entscheidung. Mamady Diambou allein vor Menzel - drüber (86.). In der Nachspielzeit zeichnet sich RBS-Goalie Schlager gegen den einwechselten Soto aus (90.+3). "Alex gut, Ende gut" - mit einem 4:2-Statement liefern die Roten Bullen eine gelungene Reaktion auf zwei BL-Spiele ohne Dreier.

ADMIRAL Bundesliga 27. Runde, Meistergruppe 5. Runde

Sonntag, 21. April 2024, 17 Uhr, Red Bull Arena Wals-Siezenheim, Z: 9.555; SR: Julian Weinberger/Wien

FC Red Bull Salzburg vs. SK Austria Klagenfurt 4:2 (4:1)

FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Schlager - Daniliuc, Solet, Pavlović, Ulmer (K, 30. Guindo) - Sučić, Diambou, Gloukh (83. Koïta), Forson (69. Gourna-Douath) - Šimić (69. Ratkov), Konaté (83. Nené). Trainer: Onur Cinel.

SK Austria Klagenfurt (3-5-2): Menzel - Gkezos (73. Wernitznig), Mahrer (K), Wimmer - Bonnah (46. Binder), Besuschkow (64. Arweiler), Benatelli (53. Robatsch), Irving, Schumacher - Karweina, Jaritz (73. Soto). Trainer: Peter Pacult.

Torfolge: 1:0 Sučić (5., Šimić), 1:1 Irving (31., Foulelfmeter), 2:1 Gloukh (34.), 3:1 Konaté (35.), 4:1 Konaté (44.), 4:2 Besuschkow (52.)

Gelbe Karten: Pavlović (7., Unsportlichkeit), Šimić (40., Foulspiel), Diambou (75., Foulspiel) / Arweiler (85., Foulspiel), Mahrer (90.+4, Foulspiel).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER