Der LASK empfing zum Meistergruppen-Match in der ADMIRAL Bundesliga am frühen Sonntagnachmittag ihren "Angstgegner", den TSV Hartberg. Seit Juni 2020 konnten die Athletiker gegen die Oststeirer nicht mehr gewinnen, beide bisherigen Saisonduelle endeten zudem torlos. Der LASK geht nach dem 3:1-Coup gegen RB Salzburg mit ordentlich Selbstvertrauen ins Spiel, während die Schopp-Schützlinge seit sechs Spielen ohne Sieg sind. Am Ende siegten die Hartberger auswärts überraschend mit 1:3.

Jubel bei den Oststeirern: Nach sechs sieglosen Spielen ist es wieder so weit und die Schopp-Schützlinge fahren einen vollen Erfolg und drei Punkte gegen den LASK ein.

Effiziente Hartberger führen in chancenarmer ersten Spielhälfte

In Linz begann das Duell zwischen dem LASK Linz und dem TSV Hartberg mit dem Anpfiff vom Wiener Referee Safak Barmaksiz. In den ersten Minuten wurde es durch Ballverluste auf beiden Seiten jeweils einmal gefährlich, ein Torschuss kam dabei aber nicht zustande.

Der LASK drängte dann seinerseits nach vorne, als George Bello von der linken Seite das Leder gefährlich vor das Tor brachte. Die Hartberger konnten jedoch noch vor Marin Ljubicic klären. Die ersten Minuten vergingen ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten, aber ohne klare Abschlüsse.

Das Spiel blieb auch weiterhin auf Augenhöhe, beide Teams versuchten, den Ball zu kontrollieren und vor das gegnerische Tor zu gelangen, doch beide Abwehrketten ließen einfach nicht viel zu. In der 25. Minute ging jedoch Hartberg dann in Führung. Jürgen Heil brachte eine Flanke von rechts in den Strafraum, die trotz verpasstem Kopfball von Maximilian Entrup im unteren Eck einschlug - 1:0 für Hartberg!

Dieser Treffer gab der Schopp-Elf Auftrieb. Obwohl die Spielanteile weiterhin ausgeglichen verteilt waren, erhöhten die Hartberger kurz vor der Halbzeitpause auf 2:0. Mamadou Sangare setzte den österreichischen Nationalteamspieler Maximilian Entrup in Szene, der erfolgreich ins linke Eck abschloss, nachdem er im Strafraum nicht ausreichend attackiert wurde. So ging es mit einem überraschenden 2:0-Vorsprung für Hartberg in die Halbzeitpause.

Anschlusstreffer reicht für LASK nicht

Der TSV Hartberg startete energisch in die zweite Hälfte und kam früh zu einer gefährlichen Chance. Nach einem Freistoß von rechts verfehlte Ibane Bowat die Kugel nur knapp. Die Oberösterreicher antworteten mit einem gefährlichen Eckball, als Andrade per Kopf nur knapp das Ziel verfehlte.

In der 58. Minute gelang den Linzern dann der Anschlusstreffer. Marin Ljubicic zog von der Strafraumgrenze ab, sein Schuss wurde abgefälscht und Florian Flecker war schneller als der herauskommende Hartberg-Torhüter Sallinger am Ball, überspielte diesen und schob ins leere Tor ein. Nun war die Aufholjagd der Athletiker eingeleitet.

Der LASK drängte weiter und war beinahe mit dem Ausgleich erfolgreich. Eine Flanke von Sascha Horvath fand Florian Flecker, doch Sallinger konnte klären. Kurz darauf bot sich auch für die Gäste wieder eine gute Gelegenheit, als Maximilian Entrup knapp am langen Pfosten vorbeischoss.

In der 77. Minute erhöhte Hartberg jedoch auf 3:1 und sorgte für die Vorentscheidung im Spiel. Dominik Prokop, erst kurz zuvor eingewechselt, traf nach einer schönen Kombination über die rechte Seite ins Netz. Der LASK kämpfte verbissen weiter, aber spätestens an Hartberg-Rückhalt Sallinger war Endstation. Trotz der Bemühungen des LASK konnten die Oststeirer die Führung schlussendlich verteidigen. So endete die zweite Hälfte mit einem 1:3-Auswärtserfolg der Hartberger.

ADMIRAL Bundesliga, 27. Runde

LASK vs. TSV Hartberg 1:3 (0:2)

Sonntag, 21.04.2024, 14:30 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, Z: 10.300, SR: Safak Barmaksiz/Wien.

LASK: Lawal - Bello, Ziereis, Andrade, Stojkovic, Luckeneder - Berisha, Jovicic - Ljubicic, Usor, Flecker. Interimstrainer: Thomas Darazs.

TSV Hartberg: Sallinger - Bowat, Komposch, Pfeifer - Kainz, Heil, Sangare - Avdijaj, Entrup, Frieser, Fillafer. Trainer: Markus Schopp.

Torfolge: 0:1 Heil (22.), 0:2 Entrup (44.), 1:2 Flecker (57.), 1:3 Prokop (75.).

