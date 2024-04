Austria Wien empfing am 29. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga den SCR Altach. Nach der enttäuschenden 0:1-Pleite in Tirol wollten die Veilchen vor heimischem Publikum wieder auf die Siegerstraße finden. Bis auf eine Niederlage gegen den SK Sturm Graz in Runde 1 waren die Favoritner in dieser Saison noch unbesiegt in der Generali Arena. Aber Achtung! Die Altacher kamen mit Wut im Bauch nach der 1:2-Niederlage in Linz. Acht Punkte betrug der Vorsprung auf Schlusslicht Lustenau, damit war der Klassenerhalt noch nicht gesichert. Am Ende trennen sich die Austria und Altach in einer spannenden Schlussphase mit 2:2.

Huskovic brachte die Austria in Führung, doch Altach kam noch vor der Pause zurück

Die Gäste aus Altach gingen dann auch sehr mutig an die Aufgabe heran, machten die Räume eng und so taten sich die Austrianer zu Beginn schwer - kamen auch nicht so recht zur Geltung. Ein ruhiger Start zunächst auch für Altach Keeper Eckmayr, welcher heute seine Bundesligapremiere feierte – sich aber dann nach 25 Minuten etwas verschätzte und dann auch noch wegrutschte. Idealer Pass in die Tiefe auf Gruber, der legte quer – mit Hilfe der Stange war Krätzig zur Stelle – Huskovic drückte den Ball dann endgültig zur 1:0 Führung über die Linie.

Aufregung in Minute 28, als Galvao seinen Gegenspieler Fadinger im Strafraum erwischte – die Szene wurde lange überprüft, doch am Ende zeigte Schiri Semler auf den Punkt. Bähre ließ sich die Chance nicht nehmen und traf routiniert zum 1:1 Ausgleich.

Die Austria ließ sich aber durch den schnellen Ausgleich nicht verunsichern und spielte konsequent weiter nach vorne. Huskovic, mit viel neuem Selbstvertrauen nach seinem Treffer, vergab in der 37. Minute eine gute Möglichkeit und wenige Minuten später scheiterte Fischer nur knapp. Bis zur Pause wurden keine weiteren Highlights mehr notiert und so ging die Partie mit dem 1:1 in die Kabinen.

Zunächste wenig Bewegung in Halbzeit zwei, doch die Schlussphase hatte es in sich

Wenige Highlights auch zu Beginn der zweiten Halbzeit. Beide Teams riskierten wenig und neutralisierten sich zunehmend. Auch wenn sich am Spielverlauf nicht merklich etwas änderte, wurden die Altacher nach rund einer Stunde offensiver. Die großen Strafraumszenen in der Generali-Arena waren aber definitiv Mangelware und die Partie tröpfelte in Richtung Schlussphase.

Richtig gefährlich wurde es in der 82. Minute, als die Altacher nach einer Ecke nicht klären konnten und dann zunächst Krätzig – später Handl und Fischer scheiterten. Doch die Austria wollte jetzt mehr, blieb am Drücker und kam tatsächlich noch zum Lucky Punch! Der eingewechselte Asllani stellte per Kopf in der 85. Minute auf 2:1 doch, war es das wirklich schon? Keinesfalls! Altach warf noch einmal alles nach vorne und wurde belohnt. Nach Vorarbeit vom eingewechselten Bahloul war Fadinger zur Stellte und traf in der 88. Minute zum 2:2.

Das sollte es dann auch gewesen sein. Beide Mannschaften trennen sich leistungsgerecht 2:2 -Unentschieden!

Bravo! 👏



Wir holen einen Punkt bei der Wiener Austria. 👍#FAKALT pic.twitter.com/6ftHlcn2gl — SCR Altach (@SCRAltach) April 26, 2024

ADMIRAL Bundesliga 29. Runde, Qualifikationsgruppe 7. Runde

Freitag, 26.04.2024 (19:30 Uhr), Generali Arena (Wien-Favoriten), SR: Jakob Semler

FK Austria Wien – CASHPOINT SC Rheindorf Altach 2:2 (1:1)

FK Austria Wien: Früchtl; Handl, Plavotic, Galvao, Ranftl, Fischer, Wels (Polster, 70.), Krätzig, Fitz (Potzmann, 90.), Gruber (Asllani, 77.), Huskovic (Vucic, 77.). Trainer: Michael Wimmer.

SCR Altach: Eckmayr; Koller, Gugganig, Estrada, Quedraogo (Lukacevic, 58.), Jäger, Demaku, Jurcec (Bahloul, 87.), Fadinger, Bähre (Nuhiu, 87.), Gustavo Santos (Gebauer, 58.). Trainer: Joachim Standfest.

Torfolge: 1:0 Huskovic (25.), 1:1 Bähre (31., Foulelfmeter), 2:1 Asllani (86.), 2:2 Fadinger (88.).

Gelbe Karten: Galvao (30.), Handl (32.), Huskovic (39.), Quedraogo (54.), Jäger (61.), Bähre (64.), Lukacevic (73.), Fitz (79.)

