Der Wolfsberger AC empfing in der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga den FC Blau-Weiß Linz. Die Kärntner haben noch die Chance auf Platz 7, lagen vier Zähler hinter der Austria und hätten mit einem Sieg auf einen Zähler herankommen können. Nach enttäuschenden Ergebnissen gelang dem Aufsteiger aus Linz unter der Woche gegen den SCR Altach der Befreiungsschlag. Mit 16 Punkten hat man Schlusslicht SC Austria Lustenau auf acht distanziert, der Klassenerhalt war aber noch nicht fix. Doch der FC Blau-Weiß Linz setzte sich mit dem zweiten Sieg in Folge am Ende beim WAC mit 2:0 durch und feiert damit den Ligaverbleib.

Intensive Anfangsphase und die frühe Führung für Blau-Weiß

Auf dem Platz dann eine höchst interessante Anfangsphase! Gleich in der zweiten Minute Elferalarm, weil Keeper Gütlbauer mit Ronivaldo im Strafraum kollidierte – Schiri Ciochirca ließ nach längerer Überprüfung weiterspielen und im Gegenzug hatten die Linzer bei einem völlig verkorksten Rückpass von Pasic Glück – Boakye brachte den Ball nicht an Schmid vorbei. In der siebten Minute dann aber doch die Führung für die Linzer! Auch Diabate mit einem komplett verunglückten Rückpass – Seidl war zur Stelle und traf eiskalt zum 1:0. Und am Ende dieser intensiven Anfangsphase hatten die Hausherren Glück, als Noß in der 12. Minute an Gütlbauer scheiterte.

Blau-Weiß Linz auch nach 20 Minuten sichtlich das gefestigtere Team. Der WAC agierte zu fehleranfällig und das spielte den Linzern, die heute sehr gelöst wirkten in die Karten. Obendrauf musste Trainer Schmid früh wechseln und brachte Piesinger für den verletzten Diabate.

Im weiteren Spielverlauf dann viele Unterbrechungen. Die gefestigte Linzer Defensive ließ nichts zu – blieb nach vorne mutig, obwohl die ganz großen Möglichkeiten nicht dabei waren. Nach 45 Minuten blieb es bei der knappen 1:0 Führung!

Blau-Weiß auch im zweiten Abschnitt das aktivere Team und mit der Entscheidung durch Briedl

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit die Linzer das aktivere Team und mit dem zweiten Treffer in der 55. Minute. Ronivaldo mit viel Einsatz, Seidl legte ab und dann machte Alexander Briedl mit seinem ersten Treffer in der Bundesliga das 2:0 für Blau-Weiß. Es war alles in allem nicht der Tag der Lavanttaler. Da fehlte der letzte Biss, die entscheidende Idee. Die Linzer, aufgepumpt mit viel Selbstvertrauen, machten sehr vieles richtig und ließen sich dann auch die Butter vom Brot nicht mehr nehmen.

Die beste Chance für die Hausherren resultierte aus der 93. Minute, als Veratschnig noch an Aluminium scheiterte. Am Ende gewinnt Blau-Weiß Linz mit 2:0 und feiert dank dem Unentschieden am Tivoli mit den zahlreich mitgereisten Linzer Fans den Klassenerhalt.

RZ Pellets WAC – FC Blau-Weiß Linz 0:2 (0:1)

Samstag, 27.04.2024 (17:00 Uhr), Lavanttal-Arena (Wolfsberg), SR: Christian-Petru Ciochirca

Torfolge: 0:1 Seidl (6.), 0:2 Briedl (56.)

Gelbe Karten: Omic (17.), Jasic (25.), Ronivaldo (45.), Baumgartner (56.), Veratschnig (70.), Krainz (87.)

WAC: Gütlbauer; Veratschnig, Diabate (Piesinger, 34.), Omic (Scharfetter, 45.), Baumgartner, Scherzer, Tijani (Müller, 87.), Jasic (Karamoko, 60.), Leitgeb (Altunashvili, 45.), Boakye, Ballo

BWL: Schmid, Pirkl, Strauss, Maranda, Schantl (Krainz, 65.), Briedl (Mitrovic, 60.), Pasic, Dobras (Mensah, 60.), Noß (Ibrahimi, 83.), Ronivaldo (Feiertag, 83.), Seidl

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at