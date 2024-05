"Siegen oder Fliegen" - für den SC Austria Lustenau kam es in der vorletzten, 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga zu einem "Schicksalsspiel" gegen den FC Blau-Weiß Linz. Nur durch drei Punkte gegen die formstarken Oberösterreicher und einer gleichzeitigen Niederlage vom Tabellenvorletzten SCR Altach bei der WSG Tirol würde man den vorzeitigen Abstieg noch verhindern können. Die Stahlstädter konnten mit einem Sieg noch die Chance auf ein Europacup-Play-off-Ticket bewahren. Am Ende setzte sich Austria Lustenau durch das Goldtor von Diaby mit einem knappen 1:0-Heimerfolg durch.

Lukas Tursch und Yadaly Diaby lieferten sich heute einen intensiven Fight, in dem es für beide Mannschaften noch um etwas ging. Am Ende müssen sich Lustenau und Diaby trotz eines knappen 1:0-Sieges aber aus der ADMIRAL Bundesliga verabschieden.

Dank Diaby: Lustenau mit knapper Pausenführung

Das richtungsweisende Aufeinandertreffen begann mit dem Anpfiff von Schiedsrichter Alain Sadikovski aus Wien. In den ersten Minuten dominierte Lustenau das Spielgeschehen, mit etwas mehr Ballbesitz und kam durch Namory Cisse auch zum ersten gefährlichen Abschluss, dessen Direktabnahme knapp am linken Pfosten vorbeistrich. Die Heraf-Elf setzte weiter auf Offensive und drückte auf das Führungstor ohne aber wirklich gefährlich zu werden, während die Gäste aus der Stahlstadt noch nicht richtig ins Spiel fanden. Doch plötzlich kamen auch Linzer einmal vor das Tor, mit einem gefährlichen Distanzschuss von Ronivaldo, der nur knapp das Ziel verfehlte, sorgte die Scheiblehner-Elf erstmals für Aufsehen.

Das Spiel blieb ausgeglichen, wenngleich Lustenau etwas mehr Spielanteile hatte. Mit nur vereinzelten Chancen auf beiden Seiten fiel bis kurz vor der Pause kein Tor. Dann gelang es Lustenau, sich in Führung zu bringen: Nach einem Ballverlust der Linzer im Spielaufbau spielte Yadaly Diaby den Ball auf der rechten Seite zu Namory Noel Cisse, der sich mit einer Einzelaktion durchsetzte und aus halb-linker Position via der linken Innenstange ins Netz traf - 1:0 für die Austria aus Lustenau. Die erste Hälfte endete somit mit einer knappen Führung für die Heraf-Elf, die nun darauf hoffte, ihre Leistung in der zweiten Hälfte zu bestätigen und den wichtigen Sieg nach Hause zu bringen. Die Blau-Weißen konnten an ihren Leistungen aus den vergangenen Spielen noch nicht anknüpfen.

Chancenarmer zweiter Durchgang ohne Tore - Lustenau trotz Sieg mit Abstieg

Den besseren Start in die zweite Spielhälfte fanden die Gäste vor. Kurz nach Wiederbeginn hatte Blau-Weiß Linz eine Riesenchance zum Ausgleich, als Ronivaldo den Kopfball an die Querlatte schweißte. Das Aluminium rettete das Tabellenschlusslicht aus Lustenau vor dem Gegentreffer. Die Stahlstädter drängten weiter auf den Ausgleich, mit einem Distanzschuss von Alexander Briedl, den Domenik Schierl parierte, und einem anschließenden Versuch von Paul Mensah, der knapp das Ziel verfehlte, hatten die Stahlstädter einen weiteren guten Versuch. Die Lustenauer verteidigten ihre knappe Führung geschickt, während die Blau-Weißen das Spiel mit leichten Vorteilen in den ersten Minuten nach dem Pausenpfiff dominierten.

In den letzten Minuten wurde das Geschehen ruhiger, doch die Spannung blieb weiterhin hoch, besonders da Altach weiterhin in Führung lag und somit der Abstieg von Lustenau drohte. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 1:0 für Lustenau, die versuchten, die Führung über die Zeit zu bringen, während Blau-Weiß Linz vergeblich den Ausgleich suchte. Am Ende blieb es somit beim knappen 1:0-Sieg der Heraf-Elf gegen Austria Lustenau, die trotz drei Punkten aufgrund des gleichzeitigen Sieges von Altach die Reise in die ADMIRAL 2. Liga antreten müssen.

Schluss in Bregenz: Wir gewinnen unser letztes Heimspiel der Saison gegen Linz mit 1:0! 🟢⚪

________________________#ALUBWL | 1:0 | Endstand pic.twitter.com/jQJdoILuuq — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) May 11, 2024

ADMIRAL Bundesliga, 31. Runde

SC Austria Lustenau vs. FC Blau-Weiß Linz 1:0 (1:0)

Samstag, 11.05.2024, 17:00 Uhr, ImmoAgentur Stadion Bregenz, Z: 4.000, SR: Alain Sadikovski/Wien.

SC Austria Lustenau (5-3-2): Schierl - Boateng, Gmeiner, Lins Almeida, Maak - Bobzien (90. Koc), Gorzel (71. Chato), Grabher, Tiefenbach - Cisse (90. Schmid), Diaby (80. Rhein). Trainer: Andreas Heraf.

FC Blau-Weiß Linz (4-2-3-1): Lukse - Maranda (89. Krainz), Pasic, Tursch - Pirkl (58. Ibrahimi), Briedl, Schantl (45. Mitrovic) - Noß (45. Mensah), Ronivaldo (89. Feiertag), Seidl, Dobras. Trainer: Gerald Scheiblehner.

Tor: 1:0 Diaby (36.).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL