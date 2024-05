Im Tivoli Stadion in Tirol lieferten sich die Wattener Sportgemeinschaft Tirol und der CASHPOINT SCR Altach ein intensives Duell, bei dem es für ein Team noch um den Klassenerhalt ging. Denn während die Gastgeber bereits gerettet sind und ohne Druck aufspielen konnten, brauchten die Vorarlberger noch einen Punkt zum Liga-Verbleib. Vor den zahlreich mitgereisten Fans aus dem Ländle wurden es am Ende sogar drei, gewann das Standfest-Team in Runde 31 der ADMIRAL Bundesliga dank Gugganigs-Goldtor mit 1:0 im "Heiligen Land".

Jubel im Fansektor der Vorarlberger, die zahlreich mitgereisten Altacher Anhänger (auch per Sonderzug) bejubeln am Innsbrucker Tivoli eine Runde vor Saisonende den Klassenerhalt dank dem Goldtor von Lukas Gugganig

Spielentscheidender Moment kurz vor der Pause

Die erste Halbzeit war geprägt von einem Abtasten beider Mannschaften, wobei die Tiroler mehr Ballbesitz hatten, jedoch die zwingenden Chancen ausblieben. Die Altacher, die den zweiten Matchball für den Klassenerhalt hatten, zeigten sich effektiver. In der 41. Minute war es Lukas Gugganig, der nach einer intensiven Druckphase und einem Einwurf von rechts im Strafraum richtig stand und seinen fünften BL-Treffer für den SCRA erzielte.

Sein Kopfball nach einer Flanke von Quedraogo brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer sollte später das goldene Tor des Tages sein.

Tirol drängt, Altach verteidigt

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die WSG Tirol den Druck, um im Heim-Abschiedsspiel für ihren Langzeit-Cheftrainer Thomas Silberberger (elfjährige Ära) den Ausgleichstreffer zu erzielen. Die Wattener erspielen sich auch mehrere gute Chancen heraus. Insbesondere in der 69. Minute war es beinahe soweit, als Kapitän Valentino Müller nach einer Vorlage von Linksverteidiger Thomas Geris den Ball nur knapp am Tor vorbeischoss. Die Remisspezialisten aus dem Ländle (wie der SK Rapid mit 12 Unentschieden die meisten der Liga) zogen sich zunehmend zurück und konzentrierten sich auf die Verteidigung des knappen Vorsprungs.

Die WSG ging im Finish nochmal "All-in"Tiroler, um die finale Heimniederlage abzuwenden. Trotz intensiver Bemühungen und einigen halbgefährlichen Situationen im Strafraum der Altacher gelang es jedoch nicht, noch den Ausgleichs-Treffer zu erzielen. Die Rheindörfler hielten dem Druck stand und konnten nach einer starken Defensivleistung die wichtigen drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sichern.

Wir gewinnen mit 0:1 bei der WSG Tirol. Stark! pic.twitter.com/J9mLOQx4N0 — SCR Altach (@SCRAltach) May 11, 2024

ADMIRAL Bundesliga Runde 31, Qualifikationsgruppe Runde 9

Samstag, 11. Mai 2024, 17 Uhr, Tivoli Innsbruck, SR: Harald Lechner/Wien

WSG Tirol vs. CASHPOINT SCR Altach 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 L. Gugganig (41.)

SPIELFILM und AUFSTELLUNGEN im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: SCR Altach