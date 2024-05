In der 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 ging es zwischen dem Sechsten SK Austria Klagenfurt und dem drei Zähler besser postierten Vierten SK Rapid um Big-Points "für Europa". Die Gäste warten seit über einem Jahr auf einen Sieg gegen die Kärntner. Im Frühjahr gab es zwei Mal ein 1:1, im Herbst gewann das Pacult-Team mit 3:2 in Hütteldorf. Diesmal drehen die Hütteldorfer dank Goldtorschütze Fally Mayulu den Spieß um, fixieren mit dem 1:0-Sieg Rang vier und haben damit die Europa League-Qualifikation Ende Juli sicher. Frenetischer Jubel bei Trainer Robert Klauß & Co.!

Pacult-Team früh mit Dreifach-Schusschance zur Führung

Furioser Auftakt der Gastgeber mit einer frühen Doppeltorchance. Erst wird der Rechtsschuss von Linksfuß Christopher Cvetko, heute im linken Mittelfeld aufgeboten, abgelockt, ehe der Abpraller von Klagenfurts SK Rapid-Leihstürmer Sky Schwarz über das Gäste-Gehäuse saust (5.). Die Violetten bleiben dran, Andy Irving zieht mit links vom 16-er flach ab - knapp rechts vorbei (7.). Der Cup-Finalist aus Hütteldorf bei seinem dritten Gastspiel der Saison am Wörthersee sieht sich in dieser Phase in die eigenen Hälfte gedrängt.

Um dann nach zehn Minuten sich auch selbst im gegnerischen Strafraum vorzustellen. Durch einen gebürtigen Kärntner: Guido Burgstaller, dessen Kopfball nach Grüll-Corner von Klagenfurts Keeper Menzel, ab nächster Saison beim deutschen Zweitligisten und DFB-Pokalschreck 1. FC Saarbrücken, pariert wird (10.). Früh zu sehen, beide Teams spielen auf Sieg. Allerdings verflachte nach dem schwungvollen Beginn die Partie, wurde auch zunehmend hektischer und hochintensiv geführt.

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit dann Aufreger im SK Rapid-16er, nachdem Cvetkovic der Schussball von Schwarz an den (angelegten) Arm springt. Schiedsrichter Stefan Ebner aus dem Innviertel winkt zurecht ab, lässt weiterspielen, ehe es zum Pausenpfiff kommt.

Auftakt nach Maß(arbeit) für SK Rapid in Halbzeit zwei

Nach Wiederbeginn Auftakt nach Maß(arbeit) für die Gäste. Marco Grüll hat eine zündende Idee, steckt durch bei seinem 19. Scorerpunkt in dieser Saison auf Fally Mayulu, der allein vor Keeper Menzel zum 0:1 vollendet (46.). Klagenfurt konsterniert und Mayulu beinahe mit dem Doppelschlag per Doppelpack, wird wieder prima von Grüll bedient, doch vergibt die Mega-Möglichkeit zum 0:2 (48.). Mit der Führung im Rücken die Klauß-Elf tonangebend, doch das Pacult-Team in dieser Saison ja bekannt für seine Qualität als "Aufholjäger der Liga".

Andy Irving in seinem letzten Heimspiel für die Waidmannsdorfer übernimmt Verantwortung, zieht ab und trifft bei seinem Flachschuss die linke Stange (64.). Dann wieder der 23-jährige Schotte mit dem Abschluss - Endstation Keeper Hedl (69.). Die Austria weiter im Aufholjagd-Modus, beweist - wie so oft in dieser Saison - Moral & Mentalität. Die Hütteldorfer Hintermannschaft wankt, doch fällt nicht.

Die Klagenfurter gehen im Finish "All-in", während sich die Gäste im Verwaltungsmodus des knappen Vorsprungs befinden und auf Konter lauern. Wie in der 81. Minute mit dem eingewechselten Roman Kerschbaum, dessen ansatzloser Volley von Keeper Menzel auf das kurze Eck um den Pfosten gedreht wird. Dann wird es hitzig. Die Austria um Trainer Peter Pacult in der Coachingzone echauffiert sich über die ein und andere Schiedsrichterentscheidung.

Während Querfeld & Co. weiter eifrig verteidigen und das 1:0 über die "Ziellinie" bringen. Mit dem elften Saisonsieg (dem siebten auswärts!) "zementiert" der SK Rapid Rang vier und sichert sich damit das "Ticket" für die Europa League-Qualifikation und steigt da am 25. Juli in die 2. Runde ein.

ADMIRAL Bundesliga Runde 31, Meistergruppe Runde 9

Sonntag, 12. Mai 2024, 17 Uhr, 28 Black Arena Klagenfurt, Z: ; SR: Stefan Ebner/Oberösterreich

SK Austria Klagenfurt vs. SK Rapid 0:1 (0:0)

SK Austria Klagenfurt (4-4-2): Menzel - Wernitznig (83. Soto), Mahrer (K), N. Wimmer, Schumacher - Besuschkow, Benatelli (83. Robatsch), Irving, Cvetko (59. Bonnah) - Schwarz (59. Jaritz), Arweiler (70. Maglica). Trainer: Peter Pacult.

SK Rapid (3-5-2): Hedl - Querfeld, Sattlberger, Cvetković (70. Kerschbaum) - Schick, M. Seidl, Grgic, Grüll, C. Lang (46. Vincze) - Mayulu (86. Dursun), Burgstaller (K, 90.+1 Sollbauer). Trainer: Robert Klauß.

Tor: 0:1 Mayulu (46., Grüll)

Gelbe Karten: Irving (89., 5. GK, nä. Spiel bei Sturm Graz gesperrt) / Grgic (90.+5, Foulspiel, 5. GK, nä. Spiel gesperrt vs. TSV Hartberg)

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL