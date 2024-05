In der 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfing der TSV Hartberg Serienmeister FC Red Bull Salzburg in der Profertil Arena. Die Roten Bullen als Tabellenzweiter und bei vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SK Sturm Graz in der Jäger-Rolle und in Zugzwang, brauchten unbedingt einen Sieg. Während die Ost-Steirer bei ihrem deklarierten Ziel Rang vier jeden Punkt brauchten und im 16. Anlauf endlich in ihrer Bundesliga-Historie den ersten Sieg über die Mozartstädter feiern wollten (bis dato 1U, 14N). Doch die Roten Bullen gaben sich keine Blöße beim 5:1-Kantersieg und hoffen weiter auf den 11. Titel en suite.

TSV Hartberg-Innenverteidiger Paul Komposch und RB Salzburg-Torjäger Karim Konaté lieferten sich rasante Duelle. Bei seinem Treffer zum 2:0 war der 20-jährige Ivorer und aktuell Führende der ADMIRAL Bundesliga-Saison-Torschützenliste seinem Gegenspieler entwichen und traf zu seinem 17. Saisontor, um später noch nachzulegen und als "Man of the Match" gesamt einen Triplepack zu schnüren.

Frühe Führung durch Roko Šimić für Rote Bullen

Die Salzburger starteten das Spiel mit hohem Tempo und erzielten bereits in der 11. Minute das 1:0 durch Roko Šimić, der nach einem von Schlussmann Sallinger abgewehrten Schussball durch Koïta abstaubt. Der TSV, ohne seinen gesperrten Toptorjäger Maximilian Entrup, mit guten Ansätzen, doch die Roten Bullen nicht zu bremsen. Allen voran Karim Konaté, der in der 28. Minute die Gäste-Führung ausbaute und eine präzise Vorlage von Daouda Guindo per Kopfball verwertete.

Der TSV bewies Moral und Kampfgeist. In der 41. Minute nutzte Donis Avdijaj in seinem 100. ADMIRAL Bundesliga-Einsatz einen Moment der Unachtsamkeit in der Salzburger Abwehr, dribbelte sich gekonnt frei und überwand Torhüter Timo Horn mit einem kraftvollen Schuss zum 1:2-Anschlusstreffer. Wobei der deutsche Torhüter dabei eine unglückliche Figur machte. Doch die Cinel-Elf stellte noch kurz vor der Halbzeitpause den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. In Person des engagierten Sékou Koïta, der, nachdem Pfeifer unglücklich wegrutscht, allein vor dem herauslaufenden Schlussmann Sallinger den TSV-Torhüter mit einem Lupfer überwand und final per artistischen Abschluss den 1:3-Pausenstand markierte.

Die mitgereisten Salzburger Fans klammern sich weiter an das Fünkchen Hoffnung bei der "Mission Meistertitel Nr. 11 en suite" und sehen eine starke Performance der Roten Bullen beim ungefährdeten Auswärts-Kantersieg in Hartberg.

RB Salzburg dominiert, Hartberg ohne effektive Gegenwehr

Nach der Pause setzte der FC Red Bull Salzburg dort an, wo sie in Halbzeit eins aufgehört hatten. Karim Konate, der Mann des Spiels, erzielte zwei weitere Tore in der 50. und 79. Minute. Triplepack für den 20-jährigen Ivorer, der sein Saison-Torkonto auf 19 Treffer aufstockte und auf dem besten Weg zum Torschützenkönig in der ADMIRAL Bundesliga-50. Jubiläumssaison und damit Nachfolger von Guido Burgstaller (SK Rapid) ist. Seine Tore, beide durch präzise Schüsse im Strafraum erzielt, zeigten die Offensivwucht der Roten Bullen.

Hartberg zwar stets bemüht, doch die Schopp-Schützlinge fanden selten ein Durchkommen gegen die diesmal disziplinierte Salzburger Defensive. Mehrere Wechsel beider Teams brachten zwar neue Impulse, jedoch ohne das Ergebnis wesentlich zu beeinflussen.

Der Serienmeister verwaltete gekonnt seinen komfortablen Vorsprung souverän bis zum Ende der Partie und gewann mit dem 5:1 zum 12. Mal in Folge gegen den TSV Hartberg. Die Salzburger sicherten sich drei wichtige Punkte im Titelrennen und verkürzten vor dem letzten Spieltag den Abstand auf Spitzenreiter SK Sturm Graz auf zwei Zähler. Unter Interims-Trainer Onur Cinel erzielten Konaté & Co. in fünf BL-Spielen 14 Tore.

Während der TSV Hartberg, der am kommenden Pfingstsonntag beim SK Rapid, der wiederum Platz vier gesichtert hat, gastiert, auf Rang fünf bleibt, bei drei Punkten Vorsprung auf Austria Klagenfurt und auf dem Weg für zwei Saison-Zugaben. Will heißen: Bundesliga-Europacup-Playoff-Finale am Freitag, den 24. Mai (Hinspiel) und Dienstag, den 28. Mai (Rückspiel) gegen den RZ Pellets WAC oder Austria Wien. Es könnte also in diesem Monat womöglich noch zwei Mal für Kapitän Jürgen Heil & Co. in die Bundeshauptstadt gehen. Ein Wiener Derby wird es definitiv in dieser Spielzeit nicht mehr geben, ein Kärntner Duell wohl auch kaum.

ADMIRAL Bundesliga Runde 31, Meistergruppe Runde 9

Sonntag, 12. Mai 2024, 17 Uhr, Profertil Arena Hartberg, Z: 3.171; SR: Alan Kijas/Niederösterreich

TSV Egger Glas Hartberg vs. FC Red Bull Salzburg 1:5 (1:3)

Startelf TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Heil (K), Komposch, Steinwender, Pfeifer - Kainz - Frieser, Prokop, Sangaré, Fillafer - Avdijaj. Trainer: Markus Schopp.

Startelf RB Salzburg (4-4-2, Raute): Horn - Daniliuc, Baidoo, Pavlović, Guindo - Sučić (K), Diambou, Koïta, Gloukh - Šimić, Konaté. Trainer: Onur Cinel.

Torfolge: 0:1 Šimić (19.), 0:2 Konaté (27.), 1:2 Avdijaj (41.), 1:3 Koïta (45.), 1:4 Konaté (50.), 1:5 Konaté (79.).

Gelbe Karte: Sangaré (72., Foulspiel)

