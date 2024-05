In 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 standen sich auf der Linzer Gugl beim Top-Duell Erster kontra Dritter mit dem LASK und Spitzenreiter SK Sturm Graz die bis dato beiden formstärksten Mannschaften der Meistergruppe gegenüber. Während die Athletiker noch auf Platz zwei lauerten, hatten die Steirer bei ihrer wettbewerbsübergreifend 49. Pflichtpartie in dieser Spielzeit "Meister-Matchball" und konnten zugleich das Double schaffen. Was zu warten hat, denn durch das 2:2 nach einer packenden Partie und dem Salzburger Sieg in Hartberg ist die Meisterschafts-Entscheidung auf die letzte Runde vertagt.

Die SK Sturm Graz-Fans und die Mannschaft um Cheftrainer Christian Ilzer haben sich noch eine Woche zu gedulden und nun final in Runde 32 den nächsten Matchball im Heimspiel gegen den Tabellensechsten SK Austria Klagenfurt. Die Steirer gehen mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger FC Red Bull Salzburg in den letzten Spieltag am Pfingstsonntag.

Rasantes Tempo und frühe Tore

Die brisante Begegnung der beiden Kultklubs begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams sofort ihre offensiven Ambitionen zeigten. Der LASK ging in der 20. Minute durch ein Tor des seit Wochen in bestechender Form befindlichen Florian Flecker in Führung. Nach einem hervorragenden Spielzug über die rechte Seite und einer scharfen Hereingabe von Adil Taoui war der 28-jährige Voitsberger zur Stelle und brachte die Linzer in Front.

Sturm Graz reagierte jedoch prompt und glich nur zehn Minuten später aus. Otar Kiteishvili nutzte einen folgenschweren Fehler in der LASK-Abwehr, um den Ausgleich zu erzielen, assistiert von Mika Biereth. Beide Mannschaften wollten ihrerseits das zweite Tor, doch bis zur Pause blieb es beim 1:1.

Einsatz um jeden Zentimeter und Ballgewinn zwischen dem LASK und SK Sturm Graz im Topspiel, hier mit dem Linzer Toptorjäger Marin Ljubičić und David Schnegg, dem Linksverteidiger des Spitzenreiters aus der Steiermark. Der "kroatische Knipser" bewies wieder seine Coolness und Treffsicherheit beim Elfmeter, glich vom Punkt zum 2:2 aus.

Dramatik bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag, als Otar Kiteishvili seinen Doppelpack schnürte und erneut für Sturm Graz traf, um dabei extrem cool zu bleiben mit einem platzierten, präzisen Rechtsschussball in die rechte Ecke. Der Georgier sorgte für die Wende und brachte seine Mannschaft in der 48. Minute erstmals in Führung.

Die Grazer schienen beim "Meisterschafts-Matchball" auf dem besten Weg, das Spiel für sich zu entscheiden, dominierten die Anfangsphase der zweiten Hälfte und erzeugten mehrere gute Chancen. Der LASK bewies jedoch Moral, fand zurück ins Spiel und wurde in der Schlussphase immer stärker.

In der 78. Minute erzielte Marin Ljubičić nach einem von Lavalée an ihm verursachten Elfmeter den verdienten Ausgleich für die Linzer und zu seinem 12. Saisontor. Beide wollten im Spiel-Finish den Sieg, hatten dafür in der dramatischen Schlussphase auch Chancen.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Intensität geprägt. Sturm Graz hatte die Meisterfeierlichkeiten bereits vor Augen. Jatta scheiterte per Kopfball an der Querlatte. Zentimeter fehlten zum Titelgewinn. Wahnsinn!

Jatta-Kopfball in Schlussphase an Querlatte

Dann auf der Gegenseite der EX-Salzburger Valon Berisha beinahe mit dem Luckypunch, doch der Volleyschuss des Routiniers wurde von SK Sturm-Keeper Vítězslav Jaroš spektakulär pariert. Das war´s! Durchatmen.

Der SK Sturm hat nächsten Sonntag in der letzten Runde den nächsten Meister-Matchball im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt bei derzeit zwei Punkten Vorsprung auf Red Bull Salzburg. Der Serienmeister siegte beim TSV Hartberg mit 5:1. Der LASK wird mit dem 2:2 gegen die Steirer die Saison definitiv als Tabellendritter beenden und gastiert nächsten Sonntag zum Abschluss in Salzburg.

In einer vogelwilden Schlussphase gibt es auf beiden Seiten Chancen, doch schlussendlich trennen wir uns mit einem 2:2 Unentschieden vom LASK – die Entscheidung ist somit vertagt! #sturmgraz #AdmiralBL #ASKSTU

____________

ASK 2:2 STU |⏱️90+2' pic.twitter.com/ZIl2LWrLg3 — SK Sturm Graz (@SKSturm) May 12, 2024

ADMIRAL Bundesliga Runde 31, Meistergruppe Runde 9

Sonntag, 12. Mai 2024, 17 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, Z: 18.500; SR: Julian Weinberger/Wien

LASK vs. SK Puntigamer Sturm Graz 2:2 (1:1)

Startelf LASK (4-2-3-1): Lawal - Stojković, Ziereis (K), Andrade, Bello - V. Berisha, Talovierov - Flecker, Taoui, Usor - Ljubičić. Trainer: Thomas Darazs.

Startelf SK Sturm Graz (4-4-2, Raute): Jaroš - Gazibegović, Wüthrich, Lavalée, Schnegg - Horvat, Geyrhofer, Kiteishvili (K), Prass - Biereth, Bøving. Trainer: Christian Ilzer.

Torfolge: 1:0 Flecker (20.), 1:1 Kiteishvili (30.), 1:2 Kiteisvhili (48.), 2:2 Ljubičić (77., Foulelfmeter).

Gelbe Karten: / Prass (43., Unsportlichkeit), Kiteishvili (58., Foulspiel, 9. GK, nä. Spiel vs. Austria Klagenfurt gesperrt), Lavalée (76., Foulspiel).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at