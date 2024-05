In der 32. Rd. der ADMIRAL Bundesliga galt es für den RZ Pellets WAC gegen den Vorletzten WSG Tirol den Zwei-Punkte-Vorsprung bzw. Qualigruppen-Platz 1 zu verteidigen, um im BL-Europacup-Playoff-Halbfinale vs. Austria Wien am Dienstag (Ankick: 19 Uhr) wieder - wie in der Vorsaison gegen Austria Lustenau - Heimrecht zu haben. Demgegenüber wollte Wattens seinem scheidenden Cheftrainer Thomas Silberberger nach elfjähriger, erfolgreicher Ära einen würdigen Abschied bereiten. Am Ende steht in einer Partie zweier grundverschiedener Halbzeiten ein 3:1 (0:1) für den WAC - die Partie endet mit Elf gegen Neun!

Ein erfolgreicher Abgang war ihm nicht vergönnt, obwohl es in Halbzeit eins vielversprechend aussah. Doch am Ende gibt es zum Abschied nach elf Jahren, davon fünf in der ADMIRAL Bundesliga, für WSG-Langzeit-Trainer Thomas Silberberger eine Niederlage in Kärnten. Wie auch bei seinem Start im Juli 2013, damals in Runde 1 im ÖFB-Cup beim Villacher SV nach Elfmeterschießen (5:5 nach 120 Min.). Und auch diesmal mit "Slapstick-Gegentoren".

Nach "Warm-up" in Anfangsviertelstunde erste Chancen für WSG

Trainer-Abschied mit Saisonende neben Thomas Silberberger (heute in seinem 163. BL-Spiel) auch für Manfred Schmid beim RZ Pellets WAC (nach 15 Monaten), wobei der 53-jährige Wiener allerdings zumindest noch das Playoff-Halbfinale gegen seinen Ex-Klub Austria Wien hat und vielleicht ja auch noch die beiden Finalspiele gegen den TSV Hartberg oder Austria Klagenfurt (Fr., 24.05.; Die., 28.05.) folgen.

Verhaltene Anfangsviertelstunde zwischen beiden Teams in der Lavanttal-Arena. Dann spaziert Ex-WAC-Spieler Matthäus Taferner durch das zentrale Mittelfeld, legt quer für Denis Tomic, dessen Flachschuss aus der Drehung mit rechts aus 16 Metern ist jedoch zu harmlos und zentral - Gütlbauer sicher (16.). Wenig später kommt nach Cornerball WSG-Abwehrchef Felix Bacher frei zum Kopfball - links vorbei (18.). Die Tiroler weiter die spielbestimmende Mannschaft, finden wiederholt Räume in des Gegners Hälfte vor, doch es fehlt die Präzision und Coolness vor dem Tor.

Während den "Wölfen" der 4:0-Kantersieg aus der Vorwoche in Wien-Favoriten offensichtlich keinen Rückenwind zu verleihen schien. Das Schmid-Team überwiegend in Halbzeit eins beschäftigt. Gegen weiter spielfreudige Gäste, bei denen lediglich für ihr Investment die Rendite nicht passt. Wieder kommt Tomic frei zum Abschluss nach Taferner-Flanke - Kopfball, drüber (33.). Es geht weiter nur in eine Richtung, doch auch mit Chancenwucher durch die Silberberger-Schützlinge. Erst scheitert Nik Prelec im Eins-gegen-Eins gegen Goalie Gütlbauer (36.), dann pariert der WAC-Schlussmann den Kopfball des nach Taferner-Flanke allein vor ihm auftauchenden Denis Tomic (38.).

Setzt sich im Luftduell am Fünfmeterraum gegen WAC-Keeper Gütlbauer beim Führungstor für die WSG Tirol durch: Felix Bacher, dem gerade noch in seinem letzten Spiel für die Wattener sein erstes Saisontor gelingt. Hernach allerdings auch ein eklatanter Fauxpas beim 1:1-Ausgleichstor, der die Wolfsberger Wende einleitet.

Bacher bricht Bann und verteilt hernach "Abschieds"-Geschenk

Fast mit dem Pausenpfiff ist dann der Bann gebrochen und das längst überfällige Führungstor für die Tiroler geschafft. Im Anschluss an einen Cornerball von links durch Standardspezialist Matthäus Taferner schraubt sich Abwehrchef Felix Bacher am höchsten und vollendet per Kopfball in seinem Abschiedsspiel für die WSG zu seinem zweiten Bundesliga-Tor (beide gegen den WAC).

Mit der zweiten Halbzeit nimmt WAC-Coach Manfred Schmid einen Dreifach-Tausch vor, darunter auch der ehemalige WSG-Akteur Thomas Sabitzer. Doch von dem Trio sticht ein anderer Joker - Augustine Boakye. Der 23-jährige Ghanaer nutzt einen folgenschweren Patzer von Führungstorschütze Felix Bacher, erläuft den kapitalen Rückpass, umkurvt den bis dato beschäftigungslosen Torhüter Adam Stejskal und schiebt mühelos zu seinem neunten Saisontor ein (49.). Während Bacher in seinem letzten WSG-Spiel zur Hauptperson und tragischen Figur mutiert.

WAC per Doppelschlag zur Wende

Die Kärntner bleiben dran, legen nach und drehen die Partie. Nahezu schablonenhaft zum Wattener Führungstor - diesmal die Wölfe mit dem Cornerball von links durch Ervin Omis und Innenverteidiger Simon Piesinger mit dem Kopfballtor im Fünfmeterraum - 2:1 (57.). Danach zappelt ein sehenswerter Schlenzer nach zuvor Haken von Thomas Sabitzer im Netz, doch weil Kapitän Baumgartner im Abseits stand, gibt es nach VAR-Entscheid kein Tor.

Somit bleiben die Tiroler im Spiel und blasen mit der Schlussviertelstunde zur Aufholjagd. Auch Thomas Silberberger mit dem Triple-Tausch. Und sein Team mit Moral. Der eingewechselte Schulz mit dem Chipball und Prelec beim Volley drüber (75.).

Besonders bitter für die Gäste dann allerdings, dass auf der Gegenseite Schlussmann Stejskal gegen den allein vor ihm auftauchenden Ballo leicht außerhalb des 16-ers den Ball mit den Handschuhen aufnimmt - Rot (81., Torraub). Damit nicht genug! Nach hartem Einsteigen des erst elf Minuten zuvor eingewechselten Luca Kronberger gegen Maximilian Scharfetter folgt der nächste Ausschluss. Zwei rote Karten in einem WSG-Spiel hat es zuvor in der Ära Silberberger nicht gegeben.

Während Wolfsberg dank sehenswertem Schlenzer ins rechte Kreuzeck durch Ervin Omic den 3:1-Schlusspunkt setzt und das Dutzend an Saison-Siegen in 2023/24 voll macht, um dadurch am Dienstag vs. Austria Wien im BL-Europacup-Playoff-Halbfinale Heimrecht und im Idealfall gesamt noch drei Spiele zu haben.

Wölfe sichern sich das Heimrecht im Europacup-Playoff-Halbfinale 🙌🏻💥 pic.twitter.com/ftrdEtjOO2 — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) May 18, 2024

ADMIRAL Bundesliga 32. Runde, Qualifikationsgruppe 10. Runde

Samstag, 18. Mai 2024, 17 Uhr, Lavanttal Arena Wolfsberg, SR: Alexander Harkam

RZ Pellets WAC vs. WSG Tirol 3:1 (0:1)

Wolfsberger AC (3-5-2): Gütlbauer - Baumgartner (K), Omic, Piesinger, Kennedy - Diabaté (46. Ibertsberger), P. Müller, Jasic (46. Sabitzer), Altunashvili (46. Boakye), Kennedy - Scharfetter (86. Morgenstern), Ballo. Trainer: Manfred Schmid.

WSG Tirol (5-3-2): Stejskal - D. Gugganig, Bacher, Ranacher (73. Kronberger), Okungbowa, Geris (73. Schulz) - V. Müller (K), Naschberger (81. TW Schermer), Taferner - Prelec (87. Diarra), Tomic (73. Skrbo). Trainer: Thomas Silberberger.

Torfolge: 0:1 Bacher (45.+2, Kopfball, Taferner), 1:1 Boakye (49.), 2:1 Piesinger (57., Kopfball, Omic), 3:1 Omic (90.+2).

Gelbe Karten: Naschberger (50., Foulspiel), Tomic (59., Foulspiel).

Rote Karte: Stejskal (Torraub, 79.), Kronberger (84., grobes Foulspiel).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: RiPu-Sportfotos und GEPA-ADMIRAL