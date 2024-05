In der finalen, 32. Runde, der ADMIRAL Bundesliga kam es zum Abschluss der diesjährigen Spielzeit unter anderem zur Begegnung zwischen dem Qualigruppen-Dritten FC Blau-Weiß Linz gegen FK Austria Wien. Die Oberösterreicher mussten nach drei Siegen infolge zuletzt eine 1:0-Niederlage gegen Lustenau hinnehmen, während die Veilchen als Zweiter nächste Woche im Play-off-Halbfinale noch um ein Europacup-Ticket fighten. Am Ende gewannen die Wiener auswärts knapp mit 1:2.

Lange deutete alles auf einen klaren und ungefährdeten Auswärtssieg der Veilchen hin, die Linzer machten das Spiel durch das Tor von Pirkl in der 78. Spielminute aber noch einmal spannend. In der letzten Minute hatte Ibrahimi auch noch die große Möglichkeit auf den 2:2-Ausgleichstreffer am Fuß.

Knappe Pausenführung: Austria Wien in erstem Spielabschnitt klar überlegen

Das Spiel begann nach Anpfiff vom Steirer Ciochirca dynamisch, bereits in der dritten Minute hatte Reinhold Ranftl die erste Chance für die Gäste am Fuß, doch sein Schuss verfehlte knapp das Ziel. Nur eine Minute später wurde Dominik Fitz im Strafraum in Szene gesetzt, doch Nicolas Schmid, der Kapitän und Keeper der Linzer, parierte sicher. Auf der anderen Seite kamen die Blau-Weißen durch Simon Pirkl aus dem Rückraum zur ersten nennenswerten Gelegenheit, doch hier zeigte sich Christian Früchtl im Tor der Wiener sicher. Die Anfangsphase gehörte eindeutig den Veilchen, die ihre Überlegenheit durch mehrere gefährliche Aktionen unterstrichen. In der neunten Minute scheiterte die Bayern-Leihgabe Frans Krätzig mit einem Abschluss an Schmid, der den Ball aber festhielt.

In der 11. Minute dann die Schlüsselszene: Johannes Handl wurde im Strafraum von Lukas Tursch gefoult und Schiedsrichter Ciochirca zeigte ohne Zögern auf den Punkt. Dominik Fitz trat an und verwandelte souverän ins linke Kreuzeck – 1:0 für die Gäste aus der Bundeshauptstadt. Die Wiener setzten ihre Dominanz folglich fort, hatten weitere brandgefährliche Chancen durch Fitz, Ranftl und Asllani, doch Nicolas Schmid hielt seine Mannschaft im Spiel. Die Linzer versuchten über Konter Nadelstiche zu setzen, welche aber meist ungefährlich blieben. Einzig eine Möglichkeit in der Nachspielzeit, als Manuel Maranda aus der Distanz abzog und Früchtl den Ball gerade noch über die Latte lenkte, sorgte für Aufregung. So gingen die Teams mit einer verdienten Führung der Wiener in die Kabinen – die Veilchen hatten die Oberösterreicher klar im Griff und hätten bereits höher führen können.

Linzer machen Spiel mit Anschlusstreffer nochmals spannend - Mega-Möglichkeit in letzter Minute

Die zweite Halbzeit im Duell zwischen den Linzern und den Veilchen begann vielversprechend. Die Oberösterreicher kamen frisch aus der Kabine und ließen in den ersten Minuten nichts anbrennen. Doch in der 55. Minute schockten die Veilchen die Heimischen mit einem weiteren Treffer. Nach einem langen Abschlag von Christian Früchtl schickte Fisnik Asllani Dominik Fitz auf die Reise. Dieser legte schlussendlich kurz vor dem Tor uneigennützig quer auf Alexander Schmidt, der den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste – 0:2 für die Wiener.

Die Blau-Weißen im Gegenzug beinahe mit dem Anschlusstreffer durch Conor Noß aus spitzem Winkel, doch Früchtl parierte stark. Die Austria blieb offensiv und kam in der 64. Minute durch einen Kopfball von Matteo Meisl nach einer Ecke von Fitz erneut vor das Tor. Wenig später versuchte es Andreas Gruber per Freistoß, doch Schmid war erneut zur Stelle. Während es schien, als würden die Wiener ihren Vorsprung souverän verwalten, gelang den Stahlstädtern in der 78. Minute überraschend der Anschlusstreffer. Simon Pirkl verwertete einen herrlichen Pass von Kristijan Dobras im Nachsetzen eiskalt zum 1:2. Plötzlich war wieder Spannung im Spiel, die Linzer drängten auf den Ausgleich.

In der letzten Minute der fünfminütigen Nachspielzeit hatten die Heimischen tatsächlich noch die Mega-Möglichkeit zum Ausgleich. Mehmet Ibrahimi löste sich durch zwei Haken geschickt von seinen Gegenspielern, sein Schuss verfehlte das linke Kreuzeck nur um Haaresbreite. Trotz aller Bemühungen blieb es beim 1:2 – die Wiener sicherten sich am Ende den verdienten 1:2-Auswärtssieg.

ADMIRAL Bundesliga, 32. Runde

FC Blau-Weiß Linz vs. FK Austria Wien 1:2 (0:1)

Samstag, 18.05.2024, 17:00 Uhr, Hofmann Personal Stadion Linz, Z: 5.595, SR: Christian-Petru Ciochirca/Steiermark.

Blau-Weiß Linz (4-2-3-1): Schmid - Mitrovic (73. Feiertag), Maranda, Pasic (66. Krainz), Tursch (45. Koch) - Pirkl, Briedl (66. Gölles) - Noß, Mensah (45. Ibrahimi), Seidl, Dobras. Trainer: Gerald Scheiblehner.

Austria Wien (3-4-1-2): Früchtl, Asllani (58. Gruber), Potzmann (58. Holland), Plavotic, Ranftl (80. Pazourek), Fischer, Schmidt (66. Huskovic), Fitz, Meisl, Krätzig (58. Guenouche), Handl. Trainer: Christian Wegleitner.

Torfolge: 0:1 Fitz (12., Strafstoß), 0:2 Schmidt (55.), 1:2 Pirkl (78.).

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at