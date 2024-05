Showdown in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24, Finale Grande im Fernduell zwischen Spitzenreiter SK Sturm Graz und "Jäger" FC Red Bull Salzburg. Seit der Liga-Reform 2018 war ein Titelrennen nie so spannend. Die Salzburger nach Meistergruppen-Runde 1 zwei Punkte vorn, die Steirer vor der letzten, empfingen in ihrer 50. (!) Pflichtpartie dieser Saison den Sechsten SK Austria Klagenfurt. Es wurde ein Grazer Geduldspiel, ehe Abwehrchef Gregory Wüthrich den SK Sturm erlöste (69.) und Joker Amady Camara (90.) stach: 2:0! Ein Schweizer & Malier, ein Routinier & Rookie, machen "Schwoaze" zum Meister und Double-Gewinner!

Es ist vollbracht! Kapitän Jon Gorenc Stankovič & Co. holen auch für ihre Fans den Meistertitel und damit das Double in der Saison 2023/24. Gratulation Graz! Verdienter Meister in der ADMIRAL Bundesliga: SK Sturm Graz. In ADMIRAL Liga 2: GAK 1902. Fußball-Hauptstadt Graz. Der FC Red Bull Salzburg nach zehn Meistertiteln in Serie enthront.

SK Sturm mit Power & Pressing in Partie - Klagenfurt kompakt

Es war angerichtet beim "Meister-Matchball" für den SK Sturm Graz vor prächtiger Kulissse mit imposanter Choreographie in der Merkur Arena in Graz-Liebenau bei optimalen äußeren Bedingungen an diesem Pfingstsonntag, des 19. Mai 2024. Das Ilzer-Team warf sogleich seine Pressing-Maschinerie an, agierte druckvoll. Schnegg mit der gefahrvollen Linksflanke vor das Gäste-Gehäuse, Wimmer mit der ersten Rettungstat (4.). Glanztat nach dem anschließenden Cornerball und dem Volley von Gazibegović dann von Keeper Menzel bei seiner ersten "Abschluss-Prüfung" (5.). Prass & Co. powervoll, wollten die Kärntner schier überrollen.

Die "weiße Waidmannsdorfer Wand" wackelte schon früh, doch hielt dem Druck in dieser Phase stand. Apropos Druck: "Jäger" FC Red Bull Salzburg legte im Fernduell um den Titel früh vor - führte per Doppelschlag von Koïta & Sučić bereits nach acht Minuten mit 2:0 gegen den LASK. Während nach überstandener Anfangsviertelstunde die Klagenfurter hin und wieder für Entlastung sorgen konnten und auf Konter lauerten. Die Grazer hielten die Intensität hoch gegen die vielbeinige Gästeabwehr. Tomi Horvat aus der zweiten Reihe - drüber (20.).

Blieb auch im letzten Spiel der Saison für den SK Sturm nicht vom Verletzungspech verschont: Der 21-jährige, norwegische Stürmer Seedy Jetta, hier mit Schiedsrichter Harald Lechner, der in der Partie der Steirer gegen Austria Klagenfurt alles im Griff hatte.

Jattas erneuter, verletzungsbedingter Ausfall sorgt für Umstellungen

Auf der Gegenseite Freistoß durch Christopher Cvetko, der den Ball auf Höhe des rechten 16-er-Ecks mit links über die Mauer, doch auch das rechte Kreuzeck schlenzte (29.). Keeper Jaroš brauchte bis dato nicht einzugreifen. Während sich Stürmer Seedy Jatta nach einem Schussball an den Oberschenkel fasste (33.) und vorzeitig verletzungsbedingt gegen Niklas Geyrhofer ausgewechselte wurde (38.). Was zu taktischen Umstellungen führte und für die Klagenfurter in dieser Phase beinahe zum 0:1. Nach unzureichender Grazer Abwehr nahm Austria-Angreifer Arweiler den Abpraller auf, verzog bei seiner Direktabnahme jedoch - drüber (39.).

In der Merkur Arena wurde es merklich ruhiger, die Anspannung in der Ilzer-Elf spürbar. Dann nach einem Einwurf von Schnegg sorgt Biereth für Gefahr, der Arsenal-Leihstürmer mit ambitionierter Aktion, doch missglücktem Drehschuss - vorbei (43.). 0:0 zur Pause im Grazer Geduldspiel - noch hatte der SK Sturm auf dem Weg zum vierten Meister-Titel der Klubhistorie und zum Double der Saison 2023/24 eine Halbzeit lang alles in eigener Hand.

Aktivposten Tomi Horvat ließ gleich nach dem Seitenwechsel das Führungstor für die Grazer aus, um dann jedoch zum erlösenden 1:0 für "Goldköpfchen" Gregory Wüthrich zu servieren.

Dreifach-Chance zum Führungstor kurz nach Wiederbeginn für SK Sturm

Auch nach Wiederbeginn wie beim Spielstart nahezu Powerplay der Grazer, mit Mega-Chancen. Biereth legte ab für Prass, der verzog - links vorbei (47.). Dann Antreiber Tomi Horvat mit der nächsten Schussgelegenheit, vorbei am langen Eck (50.), ehe Bøving vor und an Keeper Menzel scheitert (59.). Der 25-jährige Deutsche bewahrt in seinem Austria-Abschiedsspiel (wechselt zum 1. FC Saarbrücken) sein Team vor einem Rückstand und war nunmehr - inklusive dem Spiel in Grunddurchgang in Graz (0:0) - in der Merkur Arena mit dem Pacult-Team seit fast vier Stunden ohne Gegentor.

Wie in Abschnitt eins überstanden die fightenden Kärntner auch diese Power-Phase der Steirer. Während Tomi Horvat weiter voran ging, doch mit seinem Flachschuss erneut den Klagenfurter Kasten verfehlte (62.). Spielte sich ohnehin schon viel zwischen den Ohren ab beim SK Sturm, ging es nun beim für die Grazer Geduldspiel mit der letzten halben Stunde auch um das Nervensystem. RB Salzburg führte 5:1 nach 66 Minuten und hatte seine Hausaufgaben vorzeitig erledigt.

Schweizer Wüthrich bricht Bann für "Schwoaze" / Besuschkow fast mit Ausgleich

Ein Tor musste her! Wollte es aus dem Spiel nicht gelingen, dann halt nach einem Standard. Cornerball von links durch Horvat, Kopfball am Fünfmeterraum von Abwehrchef Gregory Wüthrich (69.). Doch mit dem Führungstor ging das Zittern nun andererseits los, vor allem als der deutsche Besuschkow für die Kärntner mit seinem Kopfball den Pfosten traf (86.). Dann wieder der starke Leihspieler der Gäste, Besuschkow düpierte die Hintermannschaft der Gastgeber, verfehlte mit seinem Rechtsschuss jedoch knapp das rechte Kreuzeck (89.).

Was für ein Herzschlag-Finale und Sonntags-Krimi! Ehe der eingewechselte 18-jährige Amady Camara nach feinem Zuspiel von Alexander Prass den SK Sturm endgültig erlöste und mit seinem Tor zum 2:0 (90.) den Meistertitel besiegelte!

ADMIRAL Bundesliga Runde 32, Meistergruppe Runde 10

Pfingstsonntag, 19. Mai 2024, Merkur Arena Graz-Liebenau, Z: 15.325; SR: Harald Lechner/Wien

SK Puntigamer Sturm Graz vs. SK Austria Klagenfurt 2:0 (0:0)

SK Sturm Graz (4-4-2, Raute): Jaroš - Gazibegović (75. Johnston), Wüthrich, Lavalée, Schnegg - Bøving (75. Camara9, Horvat (87. Hierländer) , Gorenc Stankovič (K), Prass -Biereth (87. Wlodarczyk), Jatta (38. Geyrhofer). Trainer: Christian Ilzer.

SK Austria Klagenfurt (4-3-3): Menzel - Wernitznig (72. Straudi), Mahrer (K), N. Wimmer, Schumacher - Besuschkow, Benatelli, Cvetko (82. Robatsch) - Soto (72. Maglica), Arweiler, Karweina (68. Jaritz). Trainer: Peter Pacult.

Torfolge: 1:0 Wüthrich (69., Kopfball, Corner Horvat), 2:0 Camara (90., Prass)

Gelbe Karten: Lavalée (28., Foulspiel) / Mahrer (51., Unsportlichkeit/Zeitspiel)

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: RiPu-Sportfotos