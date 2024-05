Im 195. und letzten Match der zehnmonatigen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 stand mit dem Final-Rückspiel des BL-Europacup-Play-off zwischen dem TSV Hartberg und Austria Wien noch eine Antwort aus! Wer folgt als fünfter Klub Meister SK Sturm Graz, Vizemeister FC Red Bull Salzburg, dem Dritten LASK und Vierten SK Rapid "nach Europa"? And "The Winner is": FK Austria Wien! Und der Matchwinner: James Holland! Der mit 35 Jahren älteste Akteur auf dem Rasen schreibt die Playoff-Final-Geschichte der Saison, erzielt erneut wie am Freitag das 1:0, zugleich der Endstand... der Australier schießt die Austria nach Europa.

Was für Austria-Abschiedstage für den Australier James Holland. Seine zwei Bundesliga-Tore für die Veilchen hat sich der seit 15. Mai 35-jährige Mittelfeldspieler bis zum Schluss aufgehoben. Getreu dem Motto "Das Beste kommt zum Schluss"...bzw. gilt beim FAK-Meisterspieler von 2013 am Ende "Alter schützt vor Toren nicht".

Schopp-Spruch: "Aus guter Saison, eine fantastische machen"

Aus einer "sehr guten Saison, eine fantastische machen" war der Wunsch von TSV Hartberg-Cheftrainer Markus Schopp vor dem "Match für Europa". Während bei seinem Pendant Christian Wegleitner das Momentum für dessen Team sprach, Belastungssteuerung angesagt war und man auf das Motto "Rhythmus vor Phsyis" setzte... will heißen...Energie schöpfend aus drei Siegen in Folge unter ihrem Interimstrainer.

Das auch der TSV wollte und nach der 1:2-Hinspielniederlage in Zugzwang war. Möglichst ein frühes Tor sollte her, dass jedoch beinahe den Gästen gelingt. Nach achtminütiger Anlaufzeit sorgt Guenouche links im gegnerischen 16-er für Unruhe, ehe der Ball zu Andreas Gruber kommt, der freistehend aus elf Metern das rechte Kreuzeck verfehlt. Die Wiener, wie schon am Freitag zu Beginn mit der besseren Anfangsviertelstunde, während die Hartberger verkrampft wirken.

Aluminiumtreffer von TSV-Torjäger Entrup

Um nach rund 20 Minuten die "Handbremse" zu lösen und auch den Austria-Abwehr-Riegel. Resultierend aus dem in in dieser Saison bewährten Umschaltspiel der Blau-Weißen. Sangaré steckt final durch auf Avdijaj, ehe Meisl in höchster Not rettet. Dann erneut höchste Alarmstufe. Wieder nach einem Schnittstellenpass - diesmal von Kainz auf Entrup. Der TSV-Torgarant schüttelt im Laufuell mit Ball Plavotić ab, umkurft Keeper Früchtl, rutscht dann auf dem regennassen Terrain allerdings weg, um aus spitzem Winkel den Pfosten zu treffen (26.). Was für eine Top-Chance! Durchatmen bei den Favoritnern.

Die dann ihrerseits eine Doppelchance vorfinden. Der offensivfreudige Linksverteidiger Hakim Guenouche zieht vom 16-er ab, ehe der Schussball abgefälscht im Toraus landet (34.). Nach dem anschließenden Cornerball findet der aufgerückte Innenverteidiger Tin Plavotić beim Kopfball im prächtig parierenden TSV-Torhüter Raphael Sallinger seinen Meister (35.). Starke Phase der Veilchen, in die allerdings auch eine Hiobsbotschaft platzt. Andreas Gruber fasst sich an den Oberschenkel, scheidet angeschlagen aus (38.)

Wahnsinns-Australier: James Holland nimmt wieder Maß

Doch kein Grund zum Jammern bei den Wienern über den Ausfall ihres BL-Saison-Toptorjägers (11 Treffer), wenn in diesen Final-Tagen ein James Holland zum "Torschützen vom Dienst" mutiert. Der 35-jährige Australier profitiert von einer verunglückten Faustabwehr von Sallinger, um - wie schon am Freitag beim 1:0-Führungstor - vom 16-er abzuziehen und mit rechts den Ball perfekt links unten im Eck zu platzieren - 0:1 (39.).

Ja, ja...James! Der im heutigen FAK-Team einzig verbliebene Meisterspieler aus der Saison 2012/2013 hatte bis vor dem Play-off-Finale in 182 Pflichtpartien für die Austria lediglich zwei Tore erzielt - beide im ÖFB-Cup. Und dann scort der Mittelfeldspieler am Freitag und heute - erzielt zwei Tore in zwei Spielen. "Hollywood-Style" by Holland - in seinem letzten Spiel für die Veilchen. 0:1-Pausenstand.

Wieder Pech für Hartberger per Pfostenschuss - Ausschluss Wels

Nach dem Seitenwechsel blasen die Hartberger zur Aufhojagd. Der Ex-Austrianer Dominik Prokop mit feiner Einzelleistung und Flachschuss mit rechts an die linke Stange (58.). Was bis dato für ein gebrauchter Abend für die Schopp-Schützlinge, die gegen die Wiener allerdings nicht aufsteckten. Doch auch wenn das Wegleitner-Team dem Kräfteverschleiß aus dem vierten Spiel binnen elf Tagen hinten heraus Tribut zollt, verteidigen sie es gut weg. Wobei den Blau-Weißen jedoch auch in der Schlussviertelstunde Kreativität & Punch fehlen.

Dann allerdings kassiert FAK-Youngster Moritz Wels binnen weniger Minute zwei Mal die gelbe Karte und folglich schon zweiten Ausschluss im Frühjahr. Die Gäste nurmehr zu Zehnt, doch bringen den Vorsprung ins Ziel und gewinnen das PO-Finale mit einem Gesamtscore von 3:1. Viertes Spiel unter Interimstrainer Christian Wegleitner = vierter Sieg! Was für eine Quote für den 45-Jährigen, der vor einem Jahr mit Austria-Kooperationspartner SV Stripfing den ADMIRAL 2. Liga-Aufstieg schaffte und nun wieder einen großen Erfolg feiert, mit der Wiener Austria stand.

Wie in der Vorsaison löst Austria Wien wieder über den "zweiten Bildungsweg" das Europacup-Ticket, steigt in die 2. Runde der UEFA-Europa Conference League ein (Hinspiel: 25. Juli, Auslosung: 19. Juni).

ADMIRAL Bundesliga-Europacup-Play-off-Rückspiel

Dienstag, 28. Mai 2024, 19 Uhr, Profertil Arena in Hartberg; Z: 4.000; SR: Walter Altmann/Tirol

TSV Egger Glas Hartberg vs. FK Austria Wien 0:1 (0:1)

TSV Hartberg (4-3-3): Sallinger - Heil (K), Komposch, Bowat (77. Diakité), Pfeifer - Sangaré, Kainz (86. Rotter), Prokop (60. Providence) - Frieser (77. Fillafer), Entrup, Avdijaj. Trainer: Markus Schopp.

FK Austria Wien (3-4-1-2): Früchtl - Handl, Plavotić, Meisl - Ranftl, Holland, Fischer (K, 67. Potzmann), Guenouche (67. Krätzig) - Fitz (90.+1 Pazourek) - Gruber (38. Wels), Asllani (46. A. Schmidt). Interimstrainer: Christian Wegleitner.

Tor: 0:1 Holland (39.).

Gelbe Karten: Prokop (56., Foulspiel), Sallinger (77., Unsportlichkeit) , Sangaré (90.+4, Foulspiel) / Fitz (79., SR-Kritik), Früchtl (86., Zeitspiel)

Gelb-Rote Karte: Wels (84., wiederholtes Foulspiel)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL