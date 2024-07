Ein intensiver grün-weißer Samstag begann um 10:30 Uhr im Körner Trainingszentrum. Sieben Stunden vor Beginn des Jubiläumsspiels zwischen dem SK Rapid und AC Milan traf die Mannschaft von Coach Robert Klauß auf Zweitligist Admira Wacker. Aus organisatorischen Gründen fand die Partie, die Grün-Weiß mit 3:1 für sich zu entscheiden vermochte, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Siehe auch: TESTSPIEL-ÜBERSICHT aller ADMIRAL Bundesligisten!

Neo-Rapidler Noah Bischof beim Torjubel.

Komfortabler Pausenvorsprung für Grün-Weiß

Erstmals zum Einsatz kam Benjamin Böckle, aufs Feld geführt wurde die grün-weiße Auswahl von Torhüter Paul Gartler als Kapitän. Nach einer ersten guten Gelegenheit für Christoph Lang in der Anfangsphase (geklärt zur Ecke), brachte eine sehenswerte Aktion in der 19. Minute die Führung. Nach Vorarbeit von RomanKerschbaum brachte Dominic Vincze eine exakte Flanke in den Strafraum und Noah Bischof verwertete zur Führung. Fünf Minuten später brachte der Torschütze zum 1:0 das Leder in Bedrängnis zu seinem vorigen Vorlagengeber und dieser traf sicher zum 2:0! Zehn Minuten später hatte Christoph Lang den dritten Rapid-Treffer auf dem Fuß, nach einer herrlichen Freistoßvariante verfehlte sein Abschluss allerdings das Tor.

Admira mit Anschlusstreffer - Kaygin sorgt für Entscheidung

Direkt nach Wiederanpfiff war es wieder die grün-weiße Nummer 10, die eine gute Chance auf das 3:0 hatte, doch der Keeper der Gäste blieb im Eins gegen Eins mit einer starken Reaktion Sieger. In der 53. Minute verhinderte der eingewechselte Benjamin Göschl mit einer starken Parade nach einem Abschluss von Ex-Rapidler Deni Alar vorerst den Anschlusstreffer, beim Nachschuss von Raphael Gallé war der Keeper aber chancenlos – damit nur mehr 2:1 in der 53. Minute. Nach exakt einer Stunde verhinderte der Gästetorwart den Doppelpack von Noah Bischof und kratzte dessen Kopfball nach Flanke von Dominic Vincze von der Linie. In der 67. Minute war es dann aber soweit, nach schöner Vorarbeit von Dennis Kaygin traf die neue Nummer 27 per Kopf unhaltbar zum 3:1! In weiterer Folge kamen beide Mannschaften noch zu guten Chancen, am Ende blieb es aber beim 3:1-Sieg der in der zweiten Halbzeit von Nikolas Sattlberger als Kapitän angeführten Rapid-Auswahl.

SK Rapid vs. Admira Wacker 3:1 (2:0)

Körner Trainingszentrum powered by VARTA

Tore: Bischof (19., 67.), Vincze (24.); Gallé (53.)



SK Rapid: Gartler (46. Göschl); Vincze, Guèye, Gröller, Böckle (46. Demir); Kaygin, Kerschbaum, Sattlberger, Zivković (85. Bajicz); Bischof, Lang

Fotocredit: SK Rapid