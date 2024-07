RB Salzburg, SK Rapid und diesmal der LASK: Zum dritten Mal infolge bekam es Regionalligist Union Raiffeisen Gurten in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups mit einem Spitzenklub zu tun. Im OÖ-Duell wollten sich die Rot-Schwarzen wie in den Vorjahren teuer verkaufen. Das gelang den Innviertlern vor 3.500 Zuschauern im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried auch, am Ende musste man sich dennoch dem ADMIRAL Bundesligisten aus Linz mit 0:3 geschlagen geben.

Wieder einmal hat sich die Union Gurten im ÖFB-Cup tapfer geschlagen und kämpfte um jeden Zentimeter.

Zwei unglückliche Gegentore für Gurten im ersten Durchgang

Zu Beginn des Spiels zeigte sich die Union Gurten als ziemlich ebenbürtiger Gegner und setzte auch die ersten Akzente. In der sechsten Minute gab es nach einem Eckstoß von der linken Seite eine erste gefährliche Situation, doch der Abschluss verfehlte das Tor von Tobias Lawal nur knapp. Kurz darauf hätte der LASK beinahe die Führung übernommen, als Marin Ljubicic nach einer Flanke von Moses Usor per Kopfball nur knapp über die Querlatte zielte.

Die Linzer Athletiker übernahmen zunehmend die Kontrolle und erzielten in der 32. Minute das 1:0. Eine Hereingabe von der rechten Seite, getreten durch Kapitän Robert Zulj, fand im Sechzehner Valon Berisha, der per Kopf zur Stelle war und unhaltbar in die rechte Ecke köpfte. Trotz des Rückstands kämpfte die Union Gurten weiter und hatte in der 41. Minute durch eine Kopfballchance von Tine Pori eine Möglichkeit zum Ausgleich, doch Lawal hielt abermals sicher.

In der 43. Minute erhöhte der LASK auf 2:0. Nach einem Angriff über die rechte Seite kam George Bello aus halb-linker Position zum Abschluss. Elias Jagereder, der Torhüter der Gurtner, konnte den zentral platzierten Schuss nicht festhalten, und so fand der Ball den Weg ins Netz. Die Linzer gingen mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Entscheidung fällt erst in Schlussphase

Auch nach der Pause blieb das Spiel intensiv. Die Innviertler versuchten weiterhin, Chancen zu kreieren, doch die Abwehrreihe des LASK stand sicher. In der 63. Minute verpasste Felix Sickinger nach einer Hereingabe von Rene Wirth nur den Ball und damit den möglichen Anschlusstreffer. Nur wenige Minuten später zeigte sich LASK-Schlussmann Tobias Lawal wieder in starker Form und parierte einen gefährlichen Schuss des Regionalligisten.

Die Entscheidung fiel in der 84. Minute, als Moses Usor eine Flanke von der linken Seite per Kopf zum 3:0 verwertete. Damit war das Spiel endgültig zugunsten der Linzer entschieden. Trotz aller Bemühungen der Union Gurten gelang es ihnen nicht, den Abwehrriegel der LASKler zu durchbrechen und zumindest einen Ehrentreffer zu erzielen.

„Es war eine erwachsene Leistung von uns"

Cheftrainer Thomas Darazs: „Wir sind auf einen sehr organisierten Gegner getroffen, der schwer zu bespielen war. Es war eine erwachsene Leistung von uns. Ich bin aber erst dann zufrieden, wenn wir noch lernen, die Chancen, die wir uns sehr gut herausspielen, kälter zu verwerten.“

Wir ziehen in die zweite Cup-Runde ein 💪

______________________________

🔴⚫️GUR 0-3 ⚫️⚪️ASK #GURASK #UNIQAOEFBCup 🏆 FT pic.twitter.com/BS0Yp45qfW — LASK (@LASK_Official) July 26, 2024

UNIQA ÖFB-Cup, 1. Runde

Union Gurten vs. LASK 0:3 (0:2)

Freitag, 26.07.2024, 18:00 Uhr, Klaus-Roitinger-Stadion Ried, Z: 3.500, SR: Stefan Ebner/Oberösterreich.

Startelf Union Gurten: Jagereder - Reiter, Schnaitter, Zirnitzer, Burghuber - Schott, Kreuzer, Wirth, Horner, Pori - Wimmleitner. Trainer: Peter Madritsch.

Startelf LASK: Lawal - Bello, Ziereis, Smolcic - Bogarde, Zulj, Berisha, Jovicic, Horvath - Usor, Ljubicic. Trainer: Thomas Darasz.

Torfolge: 0:1 V. Berisha (31.), 0:2 Bello (43), 0:3 Usor (85.).

Gelbe Karten: Wirth (55., Unsportlichkeit), Reiter (70. Foul) bzw. Usor (47., Foul), Smolcic (55., Unsportlichkeit).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at