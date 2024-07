Pflichtpartie-Premiere für den 41-jährigen Niederländer Pepijn Lijnders als Chefcoach des FC Red Bull Salzburg. Für die Roten Bullen ging es am Freitagabend in der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cup erstmals in der neuen Saison 2024/25 auf die "Wiese", die "Birkenwiese" im Ländle. Gegen den gastgebenden ADMIRAL 2. Liga-Absteiger und nunmehrigen Drittligisten FC Mohren Dornbirn 1913 feierte der favorisierte ADMIRAL Bundesligist aus der Mozartstadt im Aufeinandertreffen der Holländer in der Coachingzone (Orie kontra Lijnders) eine 6:0-Kantersieg und machte bereits vor der Halbzeitpause per 4:0 alles klar.

Furioser, akrobatischer Karim Konaté mit Treffern aus allen Lagen. Der 20-jährige Ivorer und ADMIRAL Bundesliga-Torschützenkönig 2023/24 eröffnete wie vor einem Jahr die neue Pflichtspiel-Saison für die Roten Bullen mit den ersten Treffern und jeweils per Doppelpack.

Drei Treffer binnen sechs Minuten Mitte der ersten Halbzeit

Wie beim 6:0-Sieg in Cup-Runde 1 vor einem Jahr in Ardagger befanden sich unter den ersten drei Torschützen übrigens erneut Karim Konaté - damals wie heute per Doppelpack (am 23. Juli im Vorjahr 10./35. Min. zum 2:0) und Maurits Kjaergaard (auch diesmal zum 4:0). Nicht dabei waren beim Vizemeister der brasilianische Stürmer Fernando (Oberschenkel), Daouda Guindo (Mittelfuß), Takumu Kawamura (Knie), die Innenverteidiger Strahinja Pavlović & Oumar Solet, Spielmacher Luka Sučić (alle Trainingsrückstand), Oscar Gloukh (Olympia-Teilnehmer mit Israel in Paris) sowie ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager (Aufbautraining nach Knie-OP).

Zum Spiel: Das temporeich begann. Bereits in der 10. Minute hatten die Salzburger ihre erste große Chance. Karim Konaté erhielt ein präzises Zuspiel im Strafraum, konnte jedoch nach einem Zweikampf mit einem Gegenspieler nicht zum Abschluss kommen. Die Dornbirner Abwehr war zu diesem Zeitpunkt noch aufmerksam und konnte klären. In der 16. Minute hatten der favorisierte Bundesligist die nächste Möglichkeit. Adam Daghim, in der Vorsaison noch mit dem FC Liefering auf die Dornbirner in der ADMIRAL 2. Liga treffend, spielte den Ball zu Dorgeles Nené, der im Strafraum völlig frei zum Abschluss kam. Doch Dornbirns Goalie Raphael Morscher war zur Stelle und klärte zur Ecke.

Nur wenige Minuten später verpasste der wiedergenesene Argentinier Nicolas Capaldo die Riesenchance zur Führung, als sein Kopfball nach einer Flanke von Konaté über das Tor ging (22.). Doch in der 29. Minute war es dann soweit: Nach einem Abwehrfehler der Vorarlberger gelangte der Ball zu Karim Konaté, der ihn eiskalt zur fälligen 1:0-Führung für die Salzburger verwandelte.

Die Roten Bullen ließen nicht nach und legten nach. Außenverteidiger Aleksa Terzic flankte perfekt auf Karim Konaté, der per Kopfball das 2:0 erzielte und damit binnen vier Minuten seinen Doppelpack schnürte (30.). Der Drittligist aus dem Ländle schien sich von diesem Doppelschlag nicht erholen zu können und kassierte in der 35. Minute das nächste Gegentor. Amar Dedic spielte den Ball zu Adam Daghim, der mit einem präzisen Schuss ins linke untere Eck das 3:0 markierte.

Maurits Kjaergaard besiegelt per Distanzschuss 4:0-Pausenstand für Rote Bullen

Damit nicht genug: In der 38. Minute erhöhte Maurits Kjaergaard (Foto) mit einem flachen Schuss aus der Distanz auf 4:0. Die Rothosen hatten bis zur Halbzeitpause keine Antwort auf die Offensivwucht der Salzburger und gingen mit einem deutlichen Rückstand in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Die Salzburger blieben dominant und erhöhten durch den eingewechselten Lucas Gourna-Douath auf 5:0 (63.), als er nach einem Abpraller blitzschnell reagierte und den Ball aus kurzer Distanz ins linke untere Eck schoss.

In der 83. Minute setzten die Salzburger den Schlusspunkt. Mittelfeldspieler Mamady Diambou erzielte mit einem sehenswerten Schuss aus der Distanz das 6:0 und machte das halbe Dutzend voll.

Konnte seine Pflichtspiel-Premiere als Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg gelassen von der Bank aus verfolgen: Pepijn Lijnders.

UNIQA ÖFB Cup, 1. Runde

FC Mohren Dornbirn 1913 vs. FC Red Bull Salzburg 0:6 (0:4)

Freitag, 26.07.2024, 18 Uhr, Stadion Birkenwiese Dornbirn, SR: Stjepan Bosnjak

FC Dornbirn: Morscher - Kacarevic, Matheus Favali (86. Moosbrugger), Popovic (58. Ebner), Potopalskyi, Rusch (K, 74. Brzaj) - Desnica, Mathis (46. Reinaldo), Mateusinho (46. Karaaslan) - Herbaly, Mbanga. Trainer: Eric Orie.

RB Salzburg: Blaswich (K) -Dedić, Blank (76. Piątkowski), Baidoo, Terzic- Capaldo (59. Gourna-Douath), Diambou, Nené, Kjaergaard (59. Bidstrup) - Daghim (66. Yeo), Konaté (66. Ratkov). Trainer: Pepijn Lijnders.

Torfolge: 0:1 Konaté (27.), 0:2 Konaté (30.), 0:3 Daghim (31.), 0:4 Kjaergaard (35.), 0:5 Gourna-Douath (63.), 0:6 Diambou (83.).

Gelbe Karte: Mbanga (85.).

Fotocredit: RB Salzburg via getty