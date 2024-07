Für die neuformierte ADMIRAL Bundesliga-Mannschaft von Austria Klagenfurt wurde es heute Abend erstmals ernst mit der neuen Saison 2024/25, ging es für die Elf von Cheftrainer Peter Pacult in der 1. Runde im UNIQA ÖFB-Cup ran. Dabei gastierten die Kärntner Violetten beim Ost-Regionalligisten SV Gloggnitz in der Krammer-Arena (früher bis 2024: Alpenstadion). Kapitän Thorsten Mahrer & Co. gingen die Pokal-Partie gegen die Niederösterreicher seriös an und legten bereits vor der Halbzeitpause mit einem 4:0-Vorsprung den Grundstein zum späteren 5:0-Sieg und damit Aufstieg in die 2. Runde, die vom 27. - 29. August stattfindet.

Der Spieler der 1. Halbzeit in Gloggnitz: Christopher Cvetko. Der 27-jährige, gebürtige Klagenfurter bereitete zunächst zwei Treffer nach Cornern vor, ehe der Linksfuß seine Leistung dann mit dem Distanzschusstor zum 3:0 krönte. Dem dann der Doppelpack von Sommer-Neuzugang Ben Bobzien folgte.

Furioser Start beiderseits, Bundesligist ab Minute zehn dominant

Das Spiel begann mit einer hohen Intensität. Bereits in der 1. Minute konnte Nicolas Binder von der Austria eine Hereingabe von links in den Strafraum bringen, doch Raphael Pirollo klärte sicher per Kopfball zum eigenen Keeper. In der 7. Minute hatte die SV Gloggnitz ihre erste große Chance durch Josef Pross, dessen Schuss jedoch am langen Pfosten vorbeiging.

Die Anfangsphase war geprägt von schnellen Angriffen beider Teams, doch ab der 10. Minute begannen die Klagenfurter, das Spiel zunehmend zu dominieren. Sommer-Neuzugang David Toshevski erhielt im Strafraum eine Flanke und setzte den ersten Schussversuch der Gäste ab, der jedoch das Tor verfehlte. Nur zehn Minuten später brachte Christopher Cvetko eine Ecke von links in den Strafraum, wo David Toshevski lauerte und den Ball zum 0:1 ins lange Kreuz setzte.

Die Gloggnitzer kamen in dieser Phase kaum zur Ruhe. In der 24. Minute ebnete erneut eine Standardsituation den Kärntner Violetten einen Treffer. Wieder Ecbkall-Spezialist Christopher Cvetko mit der Hereingabe von der Eckfahne, ehe Mittelstürmer Nicolas Binder per Kopfball auf 2:0 für das Pacult-Team stellte. Nach einer kurzen Trinkpause ging es weiter und in der 31. Minute erhöhte Cvetko nach seinem Assist-Doppelpack zuvor nun selbst auf 0:3 mit einem präzisen Schuss aus der Distanz.

Kurz vor der Halbzeitpause war es Neuverpflichtung Ben Bobzien, der nach einem Ballverlust der Gloggnitzer in deren Hälfte zur Stelle war und das 0:4 markierte.

Ben Bobzien mit seinem zweiten Treffer

Nach dem Wiederanpfiff versuchte die SV Gloggnitz, mehr Druck aufzubauen und zu Chancen zu kommen. In der 61. Minute hatte Raphael Pirollo nach einer Ecke von Daniel Pichler eine gute Kopfballchance, doch sein Versuch ging deutlich am kurzen Eck vorbei. Die Klagenfurter ließen sich davon nicht beirren und setzten weiterhin auf offensive Akzente.

In der 71. Minute sorgte Ben Bobzien für das fünfte Tor der Klagenfurter. Der 21-jährige Deutsche und Leihspieler vom Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 setzte sich zentral im 16-er durch und schob den Ball flach ins linke Eck zum 0:5. Die Gloggnitzer gaben sich jedoch nicht auf und versuchten weiterhin zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Trotz aller Bemühungen gelang es ihnen jedoch nicht, die gut stehende, neuformierte Austria-Abwehr zu überwinden.

In der Schlussphase des Spiels häuften sich die Chancen für die Waidmannsdorfer. In der 78. Minute prüfte Jonas Kühn den 41-jährigen (!) Schlussmann Stefan Bliem mit einem scharfen Schussball, doch der Routinier konnte parieren. Auch Philipp Wydra und Niklas Szerencsi hatten kurz darauf gute Gelegenheiten, den Spielstand weiter zu erhöhen, scheiterten jedoch knapp.

Somit blieb es beim verdienten 5:0-Sieg für die Austria Klagenfurt, die ihrer Favoritenrolle gerecht wurde. Gastgeber Gloggnitz zeigte trotz der deutlichen Niederlage Kampfgeist und Einsatz.

UNIQA ÖFB-Cup, 1. Runde

SV Gloggnitz vs. SK Austria Klagenfurt 0:5 (0:4)

Freitag, 26.07.2024, 19 Uhr, Krammer-Arena in Gloggnitz/NÖ, Z: 1.300; SR: Dr. Safak Barmaksiz

SV Gloggnitz: Bliem (K); Kneißl (77. L. Gruber), Peinsipp (46. Mahmoudi), Szar, Rosenbichler, Pirollo (68. Haller), Özbek (85. Özdemir), Pichler (68. Schwarz), Ortner, Handler, Pross. Trainer: Thomas Eckbauer.

SK Austria Klagenfurt: Knaller - Szerencsi, Mahrer (K, 59. Gkezos), Robatsch - Bonnah (72. Straudi), Bobzien, T. Koch (72. Wernitznig), Cvetko, Kühn - Binder (59. Dehl), Toshevski (59. Wydra). Trainer: Peter Pacult.

Torfolge: 0:1 Toshevski (19., Cvetko), 0:2 Binder (23., Kopfball, Ecke Cvetko), 0:3 Cvetko (30.), 0:4 Bobzien (39., Binder), 0:5 Bobzien (70.).

Gelbe Karten: Rosenbichler (65., Foulspiel), Haller (88., Handspiel) / T. Koch (47., Foulspiel), Szerencsi (52., Foulspiel),

