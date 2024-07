Double-Gewinner SK Puntigamer Sturm Graz gab sich in der 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cup die Ehre in Krems, wo der Cup-Titelverteidiger seine "Mission Hattrick" im Bewerb startete und sich im Sepp-Doll-Stadion Samstagabend gegen den Kremser SC schwerer als erwartet tat. Zwei Mal legte der favorisierte ADMIRAL Bundesligist durch Sarkaria (5.) und Horvat (26.) vor, doch der kampfstarke Ost-Regionalligist glich wiederholt durch Doppelpacker Gökcek (14./30.) aus, erzwang die Verlängerung. In der die Steirer zwar drängten, doch erst in der 113. Min. durch Gorenc Stankovič erlöste wurden. Mika Biereth traf in letzter Minute zum 2:4.

Nicht mehr im Kopf auszuhalten...dieses Cup-Match in Krems! Er erlöste Cup-Titelverteidiger SK Sturm Graz schließlich: Der 28-jährige, slowenische Mittelfeld-Routinier Jon Gorenc Stankovič, der in 23. Minute der Nachspielzeit gegen den sich tapfer wehrenden Ost-Regionalligsten Kremser SC zum 3:2-Siegtreffer abstaubte und die "Schwoazn" mit einem "blauen Auge" davonkommen ließ. Mika Biereth setzte in der letzten Minute den Schlusspunkt zum 4:2 für die Ilzer-Elf.

2x Sturm-Führung und Kremser Ausgleich in Halbzeit 1

Von Beginn an war klar, dass die Kremser nicht gewillt waren, sich kampflos zu ergeben. Bereits in der 6. Minute ging jedoch Sturm Graz durch Manprit Sarkaria in Führung. Ein präziser Freistoß führte zum 1:0, bei dem der 32-jährige Kremser Keeper und bundesligaerfahrene Christoph Riegler (ehemals SKN St. Pölten) unglücklich agierte und den Ball durch die Hände gleiten ließ. Die Antwort der Kremser ließ nicht lange auf sich warten: Hakan Gökcek nutzte eine Unachtsamkeit in der Grazer Abwehr und erzielte in der 15. Minute den Ausgleich.

Doch auch Sturm Graz blieb gefährlich und konnte in der 26. Minute durch Tomi Horvat erneut in Führung gehen. Wieder patzte der Kremser Torhüter, und der Ball landete im Netz. Die Kremser bewiesen jedoch einmal mehr Moral und bekamen nur wenige Minuten später einen Elfmeter zugesprochen. Hakan Gökcek trat an und verwandelte sicher zum erneuten Ausgleich in der 31. Minute, zugleich dem 2:2-Pausenstand. Der 31-jährige, gebürtige Wiener schnürte damit seinen Doppelpack.

Hatte über unerwartete 120 Spielminuten von außen mehr einzuwirken und zu korrigieren wie gedacht: SK Sturm Graz-Cheftrainer Christian Ilzer. Der Double-Gewinner der Vorsaison und wiederholte Cup-Titelverteidiger tat sich sehr schwer gegen den heroisch fightenden Ost-Regionalligisten, der den Favoriten bis in die Verlängerung zwang.

Kremser Abwehrbollwerk hielt bis sieben Minuten vor Ende der Verlängerung

In der zweiten Halbzeit zeigten beide Teams großen Einsatz, doch es wollte kein weiteres Tor fallen. Die Grazer drängten auf die Entscheidung, kamen jedoch an der gut organisierten Kremser Abwehr nicht vorbei. So endete die reguläre Spielzeit mit einem 2:2, und es ging in die Verlängerung.

In der ersten Halbzeit der Verlängerung zeigte sich Sturm Graz erneut überlegen, konnte jedoch keine klaren Chancen herausspielen. Die Kremser verteidigten weiterhin tapfer und verhinderten eine vorzeitige Entscheidung. Doch in der zweiten Halbzeit der Verlängerung setzten sich die favorisierten Steirer schließlich durch. In der 113. Minute war es Jon Gorenc Stankovic, der nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum den Ball über die Linie drückte und Sturm Graz mit 3:2 in Führung brachte.

Die Kremser versuchten nochmals alles, um zurückzukommen, doch es sollte nicht sein. In der 120. Minute setzte Mika Biereth mit seinem Treffer zum 4:2 den Schlusspunkt und sicherte dem Titelverteidiger den mühevollen Einzug in die nächste Runde des ÖFB-Cups.

Trotz der Niederlage konnte die SG Kremser SC/Rehberg erhobenen Hauptes vom Platz gehen, hatte man doch den Favoriten bis an die Grenzen gefordert und eine großartige kämpferische Leistung gezeigt. Das Team von Trainer Jochen Fallmann kann stolz auf seine Leistung gegen den Double-Sieger der Vorsaison sein.

Wir mussten lange zittern, doch schlussendlich stehen wir in der zweiten Runde des UNIQA ÖFB-Cups! #sturmgraz #GlaubeWilleMut #KSCSTU

____________

KSC 2:4 STU |⏱️120+1' pic.twitter.com/g0WAP8SlzA — SK Sturm Graz (@SKSturm) July 27, 2024

UNIQA ÖFB-Cup, 1. Runde

SG Kremser SC/Rehberg vs. SK Puntigamer Sturm Graz 2:4 (2:2, 2:2) n.Verl.

Samstag, 27.07.2024, 18:15 Uhr, Sepp-Doll-Stadion Krems, SR: BA Alain Sadikovski

SG Kremser SC/Rehberg: Riegler; Eggenfellner, Koglbauer (56. Pemmer), Temper (120. M. Schmidt), Martic (82. Vielgut), Sittsam, Gökcek (101. Kolm), Halmer (63. Gurmann), Jager (63. F. Bauer), Messing. Trainer: Jochen Fallmann.

SK Puntigamer Sturm Graz: Scherpen - Gazibegovic (116. Geyrhofer), Wüthrich (81. Aiwu), Lavalée, Karic (60. Johnston) - Sarkaria, Gorenc Stankovič, Zvonarek (81. Wlodarczyk), T. Horvat (46. Camara) - Bøving (106. Hierländer), Biereth. Trainer: Christian Ilzer.

Torfolge: 0:1 Sarkaria (5., Freistoß), 1:1 Gökcek (14.), 1:2 T. Horvat (26.), 2:2 Gökcek (30., Elfer), 2:3 Gorenc Stankovič (113.), 2:4 Biereth (120.).

Gelbe Karten: Temper (57.), Alexiev (70.), Sittsam (75.), Trainer Fallmann (111.) / T. Horvat (29.), Wüthrich (33.)

Fotocredit: RiPu-Sportfotos