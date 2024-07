Der Saisonauftakt wurde an diesem Wochenende mit der ersten UNIQA-ÖFB-Cuprunde eingeläutet und der Gegner von Bundesligist Blau-Weiß Linz war der SV Wildon. Die Truppe um Trainer Roland Spreitzer wurde in der abgelaufenen Saison Meister der Landesliga, stieg damit in die Regionalliga Mitte auf und bestritt heute auf der eigenen Sportanlage die aller erste Cuppartie der Vereinsgeschichte.

Ronivaldo bricht den Bann

Bei sehr sommerlichen Temperaturen fand der Favorit sofort in die Partie und kam schon nach drei Minuten zur ersten guten Gelegenheit. Nach Vorarbeit von Goiginger und Ronivaldo, scheiterte Noß nur knapp. Auch im weiteren Verlauf waren die Linzer wie erwartet viel am Ball und kamen immer wieder zu Torchancen. In der 14. Minute konnten sich die Steirer in aller höchster Not noch aus einem Getümmel befreien.

Tolle Stimmung auf den Rängen - es fehlten nur die Tore. Nach rund 20 Minuten wurde Wildon dann mutiger und das wurde von den eigenen Fans frenetisch beklatscht. In der 26. Minute war es dann aber doch passiert. Nach einer Ecke war Goalgetter Ronivaldo ideal postiert und markierte das 1:0. Mit Moormann, Anderson, Dantas und Goiginger spielten gleich vier Neuzugänge von Beginn an beim Bundesligisten. Letzterer scheiterte dann nur wenige Augenblicke vor der Halbzeitpause an der Vorentscheidung.

Auch im zweiten Abschnitt punkteten die Linzer mit viel Ballbesitz und hielten sich dadurch den Gegner vom Leibe. Die letzte Konsequenz fehlte allerdings. Mit Fortdauer ging dann immer mehr Elan verloren – Trainer Scheiblehner reagierte und brachte nach einer Viertelstunde frische Kräfte und das machte sich bezahlt. In der 70. Minute konnte Ronivaldo nach einem komplett verunglückten Rückpass seinen Doppelpack und das 2:0 fixieren. Die Kräfte auf Seiten des Neo-Regionalligisten gingen verloren – Linz erhöhte in der 78. Minute durch den eingewechselten Neuzugang Alex Schmidt auf 3:0.

Das Toreschießen ging munter weiter! In der 81. Minute war es Goiginger (nach Vorarbeit von Ibertsberger) mit dem 4:0 und in der 86. Minute fixierte Gölles (erneut nach Vorarbeit von Ibertsberger) per Kopf mit dem 5:0 den Schlusspunkt.

Die Blau-Weißen geben sich also zum Auftakt in die neue Cupsaison keine Blöße und ziehen in die zweite Runde ein.

UNIQA ÖFB-Cup, 1. Runde

SV Wildon - FC Blau-Weiß Linz 0:5 (0:1)

Samstag, 27.07.2024 (18:00 Uhr), Sportanlage SV Wildon

Startelf SV Wildon: Wieser, Perger, Mitrovic, Pusaver, Holzerbauer, Kancillija, Möstl, Jessenitschnig, Schlatte

FC Blau-Weiß Linz: Schmid, Anderson, Moormann, Maranda, Dobras, Briedl, Dantas, Pirkl, Goiginger, Ronivaldo.

Torfolge: 0:1 Ronivaldo (26.), 0:2 Ronivaldo (71.), 0:3 Alexander Schmidt (79.), 0:4 Goiginger (82.), 0:5 Gölles (87.)

Gelbe Karte: Briedl

Spielfilm im Liveticker

Fotos: Christian Fauland