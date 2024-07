Den Aufstieg in Runde 2 im UNIQA ÖFB Cup hat Austria Wien mit einem ungefährdeten 6:0 (4:0)-Sieg beim Drittligisten FC Pinzgau Saalfelden geschafft. Zugleich der erste Pflichtspiel-Erfolg der neuen Saison 2024/25. Jetzt gilt es für die Veilchen den Rückenwind mitzunehmen, um nächsten Mittwoch auch den Sprung in die 3. Runde der UEFA Europa Conference League-Quali zu schaffen (vs. Tampereen Ilves, 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), ehe dann Sonntag darauf die 1. Runde in der ADMIRAL Bundesliga (auswärts beim FC Blau-Weiß Linz, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) auf dem Programm der Helm-Truppe steht.

Machte den Anfang und brachte nach einer Viertelstunde sein Team per Führungstor nach einer technisch hochwertigen Einzelleistung auf Kurs: Austria Wien-Spielmacher Dominik Fitz.

Blitzstart der Wiener Austria

Drei Tage nach dem Europacup-Match in Finnland und zu Beginn der ersten "englischen Woche" in der neuen Saison nahm Stephan Helm bei seinem Debüt als Cheftrainer von Austria Wien auf nationaler Ebene diverse personelle Veränderungen vor und rotierte wie angekündigt.

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei die Wiener bereits in den ersten Minuten den Ton angaben. In der 3. Minute hatte Andreas Gruber die erste Möglichkeit für die Gäste, sein Schuss wurde jedoch vom Pinzgauer Torhüter Ammar Hasanovic pariert. In der Anfangsphase war klar zu erkennen, dass der Favorit aus der Bundesliga dominieren würde. Moritz Wels klopfte nach 17 Minuten an die Querlatte, ehe Dominik Fitz in der 16. Minute nach einem herrlichen Steilpass und einer unfreiwilligen Ablage von Nik Prelec sowie eine finalen filigranen Einzelleistung das 0:1 erzielte.

Keine drei Minuten später konnte sich die Abwehr der Salzburger erneut nicht behaupten. Nach einem unnötigen Ballverlust legte Führungstorschütze Fitz für Andreas Gruber auf, der den Ball aus halbrechter Position in den linken Winkel hob – 0:2 (21. Min.). Die Veilchen spielten sich in einen Rausch und kamen durch Luca Pazourek, der nach einem perfekten Steilpass von Tin Plavotic im Eins-gegen-Eins erfolgreich blieb, zum 0:3 (36. Min.)

Der Torhunger der Helm-Elf war damit noch längst nicht gestillt, wurde noch vor dem Seitenwechsel nachgelegt. Der aufgerückte Innenverteidiger Tin Plavotic war nach einem Eckball im Fünfmeterraum zur Stelle und bugsierte den Ball über die Torlinie - 0:4 (41.). Ein Klassenunterschied war deutlich zu erkennen, und so gingen die Austrianer mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Pinzgau chancenlos gegen druckvollen Bundesligisten

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Die Gäste aus der Bundeshauptstadt kontrollierten das Geschehen und ließen Ball und Gegner laufen. Ammar Hasanovic, der Torhüter des FC Pinzgau, verhinderte mit einigen Paraden eine noch höhere Niederlage. Doch in der 59. Minute konnte auch er nichts mehr ausrichten, als FAK-Sommerneuzugang Nik Prelec nach einem Heber über die Abwehr zunächst den Torhüter umkurvte und dann ins leere Tor zum 0:5 einschob.

Die Violetten blieben weiterhin gefährlich und belohnten sich schließlich in der 78. Minute erneut. Über die rechte Seite wurde der Ball in den Strafraum gespielt, wo Moritz Wels zentral für den eingewechselten Muharem Huskovic ablegte. Dieser traf aus kurzer Distanz ins lange Eck zum 0:6.

In den letzten Minuten des Spiels vergaben die Wiener weitere hochkarätige Chancen. Moritz Wels und Manfred Fischer hatten jeweils die Möglichkeit, den Spielstand noch weiter in die Höhe zu treiben,. Am Ende blieb es beim 6:0 für die Austria, die damit souverän in die nächste Runde des ÖFB-Cups einziehen.

Der FC Pinzgau Saalfelden konnte sich gegen den klar überlegenen Bundesligisten kaum befreien und hatte nur vereinzelt Halbchancen. Wie in der 52. Minute, als Felix Adjei nach einer Freistoß-Flanke bei seinem Abschluss ans Außennetz beförderte.

Die Wiener Austria zeigte eine starke Mannschafstleistung, dominierte das Spiel nach Belieben und ließ dem Underdog aus dem Salzburger Land keine Chance. Am Ende stand ein auch in dieser Höhe verdienter 6:0-Sieg für den Favoriten zu Buche.

UNIQA ÖFB-Cup, 1. Runde, Saison 2024/25

FC Pinzgau Saalfelden vs. FK Austria Wien 0:6 (0:4)

Sonntag, 28.07.2024, 16 Uhr, 1508 SaalfeldensArena, Z: 1.000; SR: Markus Greinecker.

FC Pinzgau Saalfelden: Hasanovic; Colic (47. B. Hutter), Luan, Streitwieser, Zehentmayr (67. Kröll), Moosmann (K), Ziege, Adjei, Entleitner (67. D. Hutter), João Pedro (79. Galesic), Masic (82. De Mas). Trainer: Florian Klausner.

FK Austria Wien (3-4-1-2): Kos (K) - Potzmann (72. Ranftl), Plavotić, Meisl - Pazourek, Barry (47. Fischer), Wels, Vinlöf - Fitz (61. Malone) - A. Gruber (61. Cristiano), Prelec (61. Huskovic). Trainer: Stephan Helm.

Torfolge: 0:1 Fitz (16.), 0:2 A. Gruber (20.), 0:3 Pazourek (37.), 0:4 Plavotić (41.), 0:5 Prelec (60.), 0:6 Huskovic (77.).

Gelbe Karten: Ziege (14., Foulspiel), Moosmann (85., Foulspiel) / Potzmann (51., Foulspiel).

