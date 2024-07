Gerade einmal eine Autostunde dauerte die Anreise für die WSG Tirol im Zuge der 1. Runde im UNIQA ÖFB-Cup, um sich innerhalb des "Heiligen Landes" mit dem Regionalligisten SC Imst zu messen, bevor am kommenden Samstag beim SCR Altach die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 ihren Anfang nimmt (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Dank eines Freistoßtores von Bror Blume und einem Doppelpack des eingewechselten Tobias Anselm siegte das Team von Philipp Semlic bei dessen Pflichtspieldebüt mit 3:0 und sicherte sich ein Ticket für die heute Abend ausgelost werdende 2. Runde.

Bror Blume brach mit einem raffinierten Direkt-Freistoß in Hälfte eins den Bann, der im Sommer-Transferfenster zur WSG zurückgekehrte und heute eingewechselte Tobias Anselm (Foto) schnürte nach seiner Einwechslung in Akt zwei - jeweils nach Vorlage von "US-Boy" Quincy Butler - einen Doppelpack zur Entscheidung.

Blume-Freistoßtor ebenet Weg für Semlic-Sieg zum Pflichtspieleinstand

Cheftrainer Philipp Semlic nominierte bei seinem Pflichtspieldebüt für den Tiroler Bundesligisten gleich vier Neuzugänge in die Startformation. Der Götzner Alexander Eckmayr hütete an Stelle des gesperrten Adam Stejskal das Tor. Jamie Lawrence in der Innenverteidigung und Lennart Czyborra auf der linken Abwehrseite erhielten ebenso das Vertrauen des Steirers wie Lukas Hinterseer, der erstmals seit 2014 ein Pflichtspiel in seinem Heimatbundesland absolvierte.

Rein in die Partie: Vor nahezu ausverkauftem Haus in Imst nahm die Semlic-Elf aus Wattens von Beginn an das Heft des Handelns in die Hand und suchte im tief stehenden Abwehrverbund der Heimischen nach Lücken. Der erste Abschluss der Partie gehörte dann aber der Mannschaft von Jens Scheuer aus dem Oberland. Ex-WSG-Akteur Rene Prantl stellte die Aufmerksamkeit von Pflichtspiel-Debütant Alexander Eckmayr auf den Prüfstand.

Der Rückhalt der Wattener parierte den weit angetragenen Freistoß des Imster Kapitäns aber mühelos (18‘). Nur fünf Minuten später die Führung für die Grün-Weißen: Nach einem Foul an Wirbelwind Matthäus Taferner fasste sich Mittelfeldpartner Bror Blume aus rund 22 Metern ein Herz und verwandelte den Freistoß unter Mithilfe der Imster Mauer zur durchaus verdienten Führung für die Wattener Sportgemeinschaft (23‘).

Auch nach dem ersten Torerfolg der Saison 2024/25 zeigte sich den rund 2.400 Zuschauer:innen ein ähnliches Bild. Der Tiroler Bundesligist startete Angriff um Angriff, biss sich aber an Imst-Keeper Steinlechner & Co. die Zähne aus und ging schlussendlich mit dem knappen Vorsprung in die Katakomben der Velly Arena.

Goldenes Händchen und Anselm-Doppelpack ebneten Weiterkommen

Die Gäste aus Wattens kamen unverändert aus der Kabine und hatten nur wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff den Zwei-Tore-Vorsprung am Fuß. Zuerst setzte Blume einen Weitschuss zu hoch an (46‘), ehe Mahamadou Diarra eine Doppelchance nicht im Kasten unterbringen konnte (48‘, 49‘). Auf der Gegenseite fand Florian Jamnig, der von 2012 bis 2014 seine Schuhe in Wattens schnürte, die beste Möglichkeit für die Scheuer-Elf vor. Der 33-Jährige setzte das Kunstleder aber knapp am langen Pfosten vorbei (50‘).

Nach einer Stunde reagierte Cheftrainer Philipp Semlic in der Offensive und brachte mit Tobias Anselm und Quincy Butler frische Kräfte für die Kreativabteilung (61‘). Und der Steirer sollte ein goldenes Händchen beweisen. Fünf Zeigerumdrehungen nach dem Doppelwechsel dribbelte sich der US-Amerikaner über die rechte Angriffsseite durch, bewies Übersicht und setzte Heimkehrer Tobias Anselm perfekt in Szene. Der Kirchbichler fackelte freistehend im Sechzehner nicht lange und schob überlegt zum 2:0 für Grün-Weiß ein (65‘).

In Minute 72 waren es erneut die beiden Neuerwerbungen der Tiroler, die für Verzweiflung in der Imster Defensive sorgten. Butler setzte sich abermals über die rechte Flanke durch und servierte Tobias Anselm das Spielgerät am Silbertablett, sodass der Linksfuß mühelos zum 3:0-Endstand einschieben und den perfekten Pflichtspielauftakt bejubeln konnte.

"...hätten das Ergebnis schon noch höherschrauben können, aber..."

Philipp Semlic (Cheftrainer): "Ich bin mit der Spielkontrolle und der Herangehensweise meiner Mannschaft zufrieden. In der ersten Halbzeit haben wir aber doch mit der Standardsituation den Dosenöffner gebraucht. Wir konnten aus unserer Kontrolle die Spur zu wenig Torgefahr entwickeln. In der Halbzeit haben wir gegen die Fünferkette der Imster dann mehr Tiefgang in der Halbspur gefordert. Diese Umstellung hat prompt funktioniert. Genau in dieser Phase hätten wir das Ergebnis schon noch höherschrauben können, aber summa summarum freut es mich, dass wir zu Null gespielt und unsere Torchancen genutzt haben."



Tobias Anselm: "In der zweiten Halbzeit war es eine richtig gute Leistung von uns. Aber es war das erwartet schwere Spiel. Es freut mich extrem, wieder im WSG-Dress die Tore schießen zu dürfen und vor vielen Freunden und meiner Familie so einen perfekten Einstand zu feiern."

UNIQA ÖFB-Cup, 1. Runde, Saison 2024/25

SC Imst 1933 – WSG Tirol 0:3 (0:1)

Velly Arena Imst, 2.400 Zuschauer:innen

Torfolge: 0:1 Blume (23‘), 0:2 Anselm (65‘), 0:3 Anselm (72‘).

SC Imst 1933: Steinlechner – Sahin – Schneebauer (62‘ Moser) – Jamnig – Prantl (62‘ Eller) – Rossetti (78‘ Marberger) – Krismer (78‘ Demir) – Lamp – Kofler – Auböck – Kraft (62‘ Jovljevic).



WSG Tirol: Eckmayr – Sulzbacher – Lawrence (85‘ Okungbowa) – Gugganig – Czyborra (78‘ Ranacher) – Müller – Blume (78‘ Üstündag) – Taferner – Škrbo (61‘ Anselm) – Diarra (61‘ Butler) – Hinterseer.

Schluss! Unsere Wattener besiegen den SC Sparkasse Imst 1933 souverän mit 3:0 (1:0) und ziehen in die zweite Runde des UNIQA ÖFB Cups ein. Stark! 👏🏻💚



⏱️90’+3 | #SCIWSG | 0:3 | #WirSiegenGemeinsam | #GlaubeWilleMut pic.twitter.com/djYABubItA — WSG Tirol (@WSGTIROL) July 28, 2024

Fotocredit: Daniel Schönherr