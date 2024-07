Das letzte Gastspiel vom SK Rapid aus der ADMIRAL Bundesliga in Neusiedl am See in einem Pflichtspiel liegt mehr als vier Jahrzehnte zurück, am Sonntag im Rahmen der ersten UNIQA ÖFB-Cup-Runde 2024/25 war es endlich wieder einmal so weit. Die Hütteldorfer gastierten beim SC Neusiedl am See 1919 aus der Regionalliga Ost. Die Rollen waren klar verteilt, Rapid der große Favorit und als solcher konnte man sich auch durchsetzen, und zwar mit 2:0.

ÖFB-Team-EM-Teilnehmer Niklas Hedl im Tor der Hütteldorfer verlebte einen ruhigen Nachmittag.

SK Rapid klar besser

Die Hütteldorfer starten besser ins Spiel, sind das bestimmende Team, auch wenn Neusiedl hochsteht und sich nicht versteckt. Nach neun Minuten trifft Rapid dann gleich einmal Aluminium. Alles beginnt mit einer Seitenverlagerung auf Jonas Auer, der sieht dann Neuzugang Dion Drena Beljo. An der Strafraumgrenze kann der Ex-Augsburger das Kunstleder dann stark behaupten, sein flacher Schuss prallt aber von der rechten Stange ins Spielfeld zurück.

Das Klauß-Team macht munter weiter, Neusiedl lauert auf Konter, die aber nicht zu Aktionen in der gefährlichen Zone führen. In dieser Phase ist es vor allem Neusiedl-Goalie Gindl zu verdanken, der immer wieder stark pariert und den Rückstand verhindert. Die größte Glanztat von ihm in der 35. Minute: Lukas Grgic tankt sich stark durch und schießt unter Bedrängnis, Gindl klärt den flachen Abschluss mit dem ausgestreckten Arm zur Ecke.

Kurz darauf ist jedoch auch er machtlos. Eine Ecke wurde schon geklärt, dann wird der Ball aber nochmals scharf gemacht. Im Getümmel schießt Beljo ein. Wenige Augenblicke später wieder Aluminium für die Grün-Weißen: Diesmal scheitert Dennis Kaygin nach einem feinen Doppelpass mit Isak Alexander Jansson an der Stange.

Fünf Aluminiumtreffer für Hütteldorfer

Auch im zweiten Durchgang ist der Bundesligist klar besser, will das Spiel schnell entscheiden. Wieder treffen die Gäste dann innerhalb einer Minute zwei Mal Aluminium - zunächst wird ein Corner flach in den Rückraum ausgeführt, Christoph Lang sorgt an der Strafraumgrenze mit seinem scharfen Schuss für einen Lattenpendler, dann trifft Dion Drena Beljo mit seinem Weitschuss nur die rechte Stange und sorgt für den fünften (!) Aluminiumtreffer an diesem Abend.

Ein 2:0 oder 3:0 wäre längst verdient. So bleibt es aber spannend. In der 65. Minute beinahe ein Eigentor der Burgenländer: Eine Flanke von rechts wird nur knapp neben den linken Pfosten abgeblockt. Bei der fälligen Ecke hätte es wohl Foul-Elfmeter für Rapid geben müssen, Schiedsrichter Jakob Semler lässt aber weiterlaufen.

In der 72. Minute ist das Spiel entschieden: Dennis Kaygin schiebt nach einer Flanke von der linken Seite ein. Auch die Schlussphase gehört den Bundeshauptstädtern, die nichts mehr anbrennen lassen und souverän in die zweite ÖFB-Cup-Runde aufsteigen.

UNIQA ÖFB-Cup, 1. Runde, Saison 2024/25

SC Neusiedl am See 1919 vs. SK Rapid 0:2 (0:1)

Sonntag, 28.07.2024, 18:30 Uhr, Stadion Neusiedl, Z: 3.000; SR: Jakob Semler.

SC Neusiedl am See (4-4-2): Gindl - Streimelweger, Fischer, Shousha, Bockay (Wodicka, 67.), Tatzer - Umprecht, Toth (K), Federer - Prenqi (Rusovic, 79.), Markl. Trainer: Stefan Rapp.

SK Rapid (4-4-2): Hedl, Böckle, Raux-Yao, Beljo (Seidl, 67.), Grgic (Bolla, 46.), Lang, Sangare (Dursun, 67.), Hofmann (Gröller, 77.), Kaygin, Bischof, Oswald (Kerschbaum, 77.). Trainer: Robert Klauß.

Torfolge: 0:1 Beljo (39.), 0:2 Kaygin (72.)

Gelbe Karten: Wodicka (73.) bzw. Sangare (55.)

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL