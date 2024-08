ANKICK in die ADMIRAL BUNDESLIGA Saison 2024/25. Aufsteiger GAK 1902 empfing in Runde eins Vizemeister FC Red Bull Salzburg. Mit den Neuzugängen rund um Petar Filipovic und Dominik Frieser wollten die Grazer die Mission Klassenerhalt angehen, mühten sich aber gleich zu Beginn im ÖFB Cup gegen ATUS Velden mit einen knappen 3:2. Die Roten Bullen wollen unter Neo-Coach Pep Ljinders wieder ganz oben angreifen. In der ersten Cuprunde gewannen Konaté & Co. in Dornbirn klar mit 6:0. In Graz-Liebenau gingen die Salzburger in einer gerade in der ersten Hälfte turbulenten Partie am Ende mit einem 3:2 als Sieger hervor.

Salzburger Doppelschlag nach fünf Minuten, doch die Grazer kämpften sich zurück

Pure Leidenschaft in der Merkur-Arena! Rund 9.100 Besucher ließen sich das Bundesliga-Comeback der Rotjacken nach 17 Jahren nicht entgehen und bestaunten auch gleich nach vier Minuten das erste Tor. Allerdings hatten nur die Gäste aus Salzburg etwas zu jubeln. Nach einer Hereingabe von Terzic, lenkte Rosenberger unglücklich ins eigene Tor ab. Wie auch schon in der ersten Cuprunde, auch heute der frühe Rückstand für den GAK. Und nur zwei Minuten später erhöhten die Bullen im Eilverfahren sogar auf 2:0. Wieder Terzic mit der Vorarbeit und dann vollendete Dorgeles mit einem Traumtor.

Doch die Grazer behielten die Köpfe oben und kamen in der elften Minute zum Anschlusstreffer. Michi Lang mit einem Weltklasse-Außenrist-Abschluss unhaltbar in den Winkel. Herzlichen Willkommen GAK in der Bundesliga – was für ein Auftakt und die Gastgeber spürten, dass die Salzburger, wenn man sie unter Druck setzte, Probleme in der Defensive bekamen. In der 18. Minute war Lichtenberger über rechts nicht zu halten, legt quer und Austria-Leihgabe Vucic stellte auf 2:2.

Die Merkur-Arena glich einem Tollhaus – die Bullen im weiteren Verlauf aber das aktivere Team mit einer guten Möglichkeit in der 29. Minute. Dorgeles zielte diesmal zu genau – der Ball landete am Tornetz. Der Druck nahm stetig zu – die Gäste wollten noch vor der Pause wieder in Führung gehen. Dedic scheiterte in der 39. Minute nur ganz knapp und kurz vor dem Pausenpfiff gab es dann Handelfmeter für die Bullen. Konate ließ sich die Chance nicht nehmen und stellte staubtrocken auf 3:2.

Mutige Grazer wurden nicht belohnt, Salzburg mit einer routinierten Leistung im zweiten Abschnitt

Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchte der Aufsteiger, bei welchem Kreuzriegler und Maderner verletzt fehlte, immer wieder Nadelstiche anzubringen. Die Salzburger präsentierten sich aber defensiv deutlich gefestigter, ließen kaum etwas zu und mit Fortdauer begannen auch die Kräfte der Rotjacken zu schwinden. Die Elf von Pep Ljinders suchte die Entscheidung, kaum auch immer wieder gefährlich ins letzte Drittel – einzige die Genauigkeit fehlte.

In der 72. Minute dann auf einmal helle Aufregung im Strafraum der Bullen. Nach einem Eckball war der Ball im Tor – der Treffer wurde aber zurecht wegen Abseits aberkannt. In der Schlussphase warfen die Roten dann noch einmal alles nach vorne, wurden aber für die Bemühungen am Ende nicht belohnt. Salzburg gewinnt also den Ligaauftakt gegen den GAK mit 3:2.

GAK 1902 – FC Red Bull Salzburg 2:3 (2:3)

Freitag, 02.08.2024 (20:30 Uhr), Merkur-Arena (Graz), Z: 9.107, SR: Julian Weinberger

GAK 1902: Meierhofer, Jovicic, Filipovic (Gantschnig, 73.), Graf, Lang, Perchtold (Zaizen, 83.), Satin, Rosenberger (Italiano, 65.), Frieser, Vucic (Cheukoua, 73.), Lichtenberger (Dressel, 65.). Trainer: Gernot Messner.

FC Red Bull Salzburg: Blaswich, Terzic, Blank (Pjatkowski, 80.), Baidoo, Dedic, Kjaergaard (Gourna-Douath, 79.), Capaldo (Bidstrup, 66.), Daghim (Yeo, 85.), Diambou, Dorgeles (Ratkov, 66.), Konate. Trainer: Pepjin Lijnders.

Torfolge: 0:1 Rosenberger (4., ET), 0:2 Dorgeles (6.), 1:2 Lang (10.), 2:2 (Vucic), 2:3 Konate (46.)

Gelbe Karten: Italiano (78.), Gourna-Douath (86.), Zaizen (92.)

Spielfilm im Liveticker

Fotocredit: RBS via Getty