Für den Europacup-Teilnehmer LASK startete die ADMIRAL Bundesliga-Saison in der Oststeiermark, wo man beim TSV Hartberg zu Gast war. Im ersten Pflichtspielspiel der Saison zogen beide Favoriten gegen Regionalligisten im ÖFB-Cup souverän eine Runde weiter. Die favorisierten Oberösterreicher setzten sich am Ende durch Tore von Ziereis und Bogarde knapp mit 2:1 (1:0) durch.

Ausgeglichener erster Durchgang

Das Spiel begann mit einem klaren Dominanzverhältnis zugunsten des LASK. Bereits in den ersten Minuten setzten die Linzer die Hausherren unter Druck. In der 10. Minute verzeichnete der LASK die erste große Chance des Spiels, als Moses Usor den linken Pfosten traf. Nur wenig später kam Philipp Ziereis nach einer Ecke zum Kopfball, der jedoch links am Tor vorbeiging. Die Hartberger hatten Schwierigkeiten, sich aus der Umklammerung der Linzer zu befreien und kamen nur selten in gefährliche Abschlusspositionen.

Nach der ersten Viertelstunde kamen die Oststeirer dann aber immer besser in das Spiel. Offensivspieler Avdijaj hatte zwei große Möglichkeiten auf die Führung, auch Omoregie scheiterte schließlich aber am sicheren Linzer Rückhalt Tobias Lawal. Die Linzer wurden schließlich für ihre Bemühungen in den ersten Spielminuten belohnt.

In der 30. Minute erzielte Philipp Ziereis nach einer Flanke von Valon Berisha per Kopf das 1:0. Kurz vor der Halbzeitpause hätten die Linzer beinahe auf 2:0 erhöht, als Marin Ljubicic aus spitzem Winkel abzog, doch Fabian Wilfinger konnte im letzten Moment per Grätsche klären. Die Hartberger gingen somit mit einem knappen Rückstand in die Pause.

Hartberg macht Spiel mit Anschlusstreffer nochmals spannend

Der zweite Durchgang begann dann ruhiger wie noch der erste. In der 57. Minute erhöhten die Linzer mit der ersten richtigen Chance im zweiten Spielabschnitt auf 2:0. Neuzugang Melayro Bogarde nutzte einen Abpraller nach einem Freistoß von Robert Zulj und schob aus kurzer Distanz ein. Die Hartberger zeigten jedoch Moral und antworteten prompt. Nur eine Minute später gelang Dominik Prokop mit einem Abschluss in die linke Ecke der Anschlusstreffer zum 1:2 nach einem Fehler im Aufbauspiel der Linzer.

In der Folgezeit drängten die Hartberger auf den Ausgleich. In der 75. Minute hatte Prokop erneut die große Chance, doch Tobias Lawal im Tor der Linzer konnte den Schuss stark parieren. Die Linzer zogen sich zunehmend zurück und konzentrierten sich auf die Verteidigung ihres Vorsprungs.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von verzweifelten Angriffsversuchen der Hartberger, doch die Linzer Abwehr stand sicher und ließ keine weiteren gefährlichen Aktionen mehr zu. Damit feierten die Linzer einen knappen, aber verdienten Sieg und sicherten sich damit die ersten drei Punkte der neuen Saison.

"In der zweiten Hälfte waren das Herz, die Leidenschaft und der Zusammenhalt im Team sehr gut"

LASK-Cheftrainer Thomas Darazs: "Für das erste Saisonspiel haben wir in der ersten Halbzeit vieles davon umsetzen können, was wir spielen möchten. Hier hat mir die spielerische Leistung sehr gut gefallen, in der zweiten Hälfte waren das Herz, die Leidenschaft und der Zusammenhalt im Team sehr gut. Für die Stimmung und das Vertrauen kann dieser Sieg zum Start einen großen Impact haben.“

Drei Punkte zum Start 😃

______________________________

🔵⚪️HTB 1-2 ⚫️⚪️ASK #HTBASK #ADMIRAL FT pic.twitter.com/dwYETSrwFB — LASK (@LASK_Official) August 3, 2024

ADMIRAL Bundesliga, 1. Runde

TSV Hartberg vs. LASK 1:2 (0:1)

Samstag, 03.08.2024, 17:00 Uhr, Profertil Arena Hartberg, Z: 4.000, SR: Markus Hameter/Niederösterreich.

TSV Hartberg (4-2-3-1): Sallinger - Komposch, Pfeifer, Heil (68. Markuš) - Wilfinger, Kainz (79. Sky Schwarz), Prokop, Amadin (59. Havel), Omoregie (59. Diarra) - Mijic (59. Fillafer), Avdijaj. Trainer: Markus Schopp.

LASK (3-4-3): Lawal - Bello, Ziereis, Stojkovic - Bogarde, Zulj, Berisha (71. Taoui), Jovicic, Horvath - Usor (87. Lebersorger), Ljubicic (78. Tibidi). Trainer: Thomas Darazs.

Torfolge: 0:1 Ziereis (29.), 0:2 Bogarde (57.), 1:2 Prokop (60.).

Gelbe Karten: Kainz (34., Foul) und Fillafer (76., Foul) bzw. Ljubicic (38., Foul) und Darazs (90. Kritik).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL