Die erste Runde der ADMIRAL Bundesliga hatte gleich ein Derby aufzubieten. Der Wolfsberger AC empfing Austria Klagenfurt. Die WAC will unter Neo-Coach Didi Kühbauer in dieser Saison richtig angreifen und hat dazu Spieler wie Nicolas Wimmer und David Atanga geholt. Im ÖFB-Cup funktionierte die Abstimmung mit einem 7:0 gegen ASV Draßburg schon sehr gut. Das Pacult-Team dagegen hat einen wahren Umbruch hinter sich mit elf Neuzugängen. Am letzten Wochenende gewannen die Violetten gegen Ostliga-Aufsteiger SV Gloggnitz in der ersten Cuprunde souverän mit 5:0. Heute setzte es eine 1:4-Niederlage!

ÖFB-Team-Jungnationalspieler Thierno Ballo wirbelte wieder und brachte mit seinem Elfmetertor den WAC auf die Siegerstraße.

Traumstart für den WAC und drei Treffer nach 23 Minuten

Die Anfangsphase hatte im Grunde nicht mehr als ein vorsichtiges Abtasten beider Mannschaften zu bieten. Das erste Highlight dann in der zehnten Minute, als Gkezos den trickreichen Ballo im Strafraum nur regelwidrig stoppen konnte. Der Gefoulte selbst übernahm Verantwortung und traf staubtrocken zur 1:0 Führung für den WAC. Auch im weiteren Verlauf wenig Tempo im Spiel – die Hausherren mit mehr Offensivambitionen – Klagenfurt dagegen hatte seine Probleme im Spielaufbau.

In der 21. Minute erhöhten die Wolfsberger dann verdient auf 2:0. Nach einer idealen Hereingabe von der linken Seite von Zukic war Piesinger mit dem Kopf zur Stelle. Und schon mit dem nächsten Angriff kassierten die Gäste den nächsten Gegentreffer. Nach Vorarbeit von Ballo, kam Neuzugang Zukic aus kurzer Distanz zum Abschluss und markierte nach dem Assist zuvor seinen ersten Bundesligatreffer und das 3:0.

Die Elf von Peter Pacult völlig von der Rolle – die zurückhaltenden Töne vor dem Anpfiff bekamen immer mehr Gewicht, denn auch im weiteren Verlauf war der WAC immer einen Schritt schneller. In der 29. Minute verpasste WAC-Kapitän Baumgartner das 4:0 nur knapp.

Generell war die erste Halbzeit eine echte Machtdemonstration der Wölfe. Die Gäste aus Klagenfurt hatten überhaupt nichts anzumelden und waren froh, ohne weiteres Gegentor in die Kabine zu gelangen. Keeper Knaller, welcher den Vorzug vor Neuzugang Spari bekommen hatte, konnte sich mit einer starken Parade in Minute 44 gegen Ballo auszeichnen. Wenig später war dann Pause in der Lavanttal-Arena.

Verbesserte Klagenfurter im zweiten Abschnitt und zwei weitere Treffer

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte ließ die Elf von Neo-Coach Didi Kühbauer keine Zweifel aufkommen. Die Kabinenansprache von Peter Pacult dürfte entsprechend ausgefallen sein – die Offensivbemühungen seiner Mannschaft verstärkten sich zwar, recht viel Zwingendes war aber nicht dabei und so tröpfelte die Partie vor sich hin.

In der 61. Minute scheiterte der wenige Augenblicke zuvor eingewechselte Kojzek nur ganz knapp am vierten Treffer – es wäre ein unglaubliches Debüt für den 18-jährigen gewesen. Auf der Gegenseite fanden die Klagenfurter in der 76. Minute ihre beste Gelegenheit des Spiels vor. Goalie Gütlbauer konnte aber einen Abschluss vom kurz zuvor eingewechselten Dehl abwehren.

Praktisch im Gegenzug der WAC dann mit dem 4:0. Nach einem Eckball von links griff Keeper Knaller daneben – Baumgartner war im Getümmel zur Stelle. In der 83. Minute dann aber doch noch ein Lichtblick für die Violetten. Dehl machte es diesmal besser und verkürzte aus kurzer Distanz auf 1:4. Das war dann auch gleichzeitig das letzte Highlight in diesem Derby. Der WAC gewinnt vor rund 5.200 Besuchern sein Auftaktspiel deutlich mit 4:1 gegen Austria Klagenfurt.

Eindrucksvoll bewiesen, wer die 1 in Kärnten ist! 🙌🏻💯#wacska pic.twitter.com/66h1rQBQRy — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) August 3, 2024

RZ Pellets WAC – SK Austria Klagenfurt 4:1 (3:0)

Samstag, 03.08.2024 (19:30 Uhr), Lavanttal-Arena (Wolfsberg), Z: 5.183, SR: Christian-Petru Ciochirca

WAC: Gütlbauer, Matic, Baumgartner, Wimmer, Scherzer, Jasic (Omic, 85.), Piesinger (Altunashvili, 85.), Gattermayer (Atanga, 60.), Zukic (Agyemang, 75.), Ballo, Sabitzer (Kojzek, 60.). Trainer: Dietmar Kühbauer.

SK Austria Klagenfurt: Knaller, Szerencsi, Mahrer, Gezos (Robatsch, 25.), Kühn, Koch, Cvetko (Wernitznig, 67.), Bonnah (Straudi, 67.), Wydra (Tosevski, 46.), Binder (Dehl, 76.), Bobzien. Trainer: Peter Pacult.

Torfolge: 1:0 Ballo (11.), 2:0 Piesinger (21.), 3:0 Zukic (23.), 4:0 Baumgartner (78.), 4:1 Dehl (83.)

Gelbe Karten: Scherzer (4.), Robatsch (67.), Jasic (73.), Tosevski (86.)

Spielfilm im Liveticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL