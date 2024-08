Hütteldorf-Highlight! Gleich in Runde eins der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 kam es im Allianz Stadion zum Kultklub-Kräftemessen zwischen dem Rekordmeister SK Rapid und regierenden Titelträger SK Sturm Graz. Das Ilzer-Team mit Saison-Stotterstart im ÖFB-Cup beim Regionalligisten Kremser SC (4:2 n.V.). Rapid dagegen tankte mit drei Siegen aus ÖFB-Cup und Europa League-Quali (Gesamtscore: 8:2 vs. Wisla Krakau) viel Selbstvertrauen! Nachdem die Klauß-Elf die Anfangs-Angriffswelle der Steirer schadlos überstand, folgte mit der ersten Gelegenheit das "Tor des Tages" und eine starke Phase. Am Ende verdient 1:0.

Der neue SK Rapid-Kapitän Matthias Seidl und die Hütteldorfer weiter im Flow, enorm spielfreudig und mit viel Power gegen den amtierenden Meister, der vor großer Kulisse im Allianz Stadion einen Saison-Fehlstart erlebte, dabei gesundheitlich geschwächt schien.

Sattlberger & Prass vor Ausland-Transfer / Grazer Grippevirus

189. Bundesliga-Duell zwischen beiden Klubs, die in den beiden Vorjahren jeweils fünf Mal aufeinandertrafen inkl. ÖFB-Cup-Finale, das beide Mal Sturm gewann. Die Grazer siegten auch in der vergangenen BL-Partie am 24. April mit 3:1 in Hütteldorf. Wo beide Mannschaften heute wertvolle Spieler zu kompensieren hatten Rapid-Mittelfeldyoungster Nikolas Sattlberger befand sich zum Medizincheck in Belgien beim KRC Genk, dem Team von Ex-FK Austria Wien-Trainer Thorsten Fink, und steht ebenso vor einem Transfer wie ÖFB-Teamspieler Alexander Prass vom Meister.

Der 23-jährige Oberösterreicher zwar mit nach Wien gereist, doch kurzfristig nicht im Kader, um laut Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport) hernach ins Ausland zwecks letzter Wechsel-Aktivitäten zu reisen/fliegen (Tendenz: Premier League).

Für Prass rückte Routinier Stefan Hierländer in die Startelf der Grazer, die unter der Woche von einem Grippevirus befallen wurden. Weswegen sich auch Comebacker Manprit Sarkaria erst gestern zurückmeldete, vorerst auf der Bank Platz nahm. Vor gewohnt prächtiger Kulisse waren beide Teams schnell auf dem Gas. Temporeicher Start, intensive Duelle.

Und erste Torgelegenheit durch Mika Biereth, der den Ball nach scharfer Hereingabe vom offensivstarken Linksverteidiger Lavalée jedoch nur leicht touchierte - vorbei (6.). Die Partie weiter packend, doch beide Defensivreihen standen in der Anfangsviertelstunde gut.

"Goldtorschütze" Dion Beljo schließt eine mustergültige Kombination über Matthias Seidl und Guido Burgstaller in Torjäger-Manier zum 1:0 ab, dem Bundesliga-Einstandstreffer des 22-jährigen Kroaten.

Sehenswerter Spielzug hebelt Sturm-Abwehr aus

Dann zog nach feiner Einzelleistung Lovro Zvonarek (Leihspieler vom FC Bayern) beherzt vom 16-er ab, doch Keeper Hedl auf dem Posten, parierte den Schussball des 19-jährigen Kroaten (18.). Dann "Danish Dynamite" beim SK Sturm, rannte das Angriffs-Duo Biereth & Bøving an. Ersterer scheiterte am herauskommenden Hedl, ehe sein Landsmann konsequent durch eine Mega-Grätsche von Serge-Philippe Raux-Yao geblockt wurde, bei der Abwehraktion was abbekam (23.).

Einen großartigen Spielzug von hinten heraus zu sehen bekamen hernach die Rapid-Fans. Perfekte finale Flachpass-Kombination über Matthias Seidl und Guido Burgstaller, der Dion Beljo frei spielte. Der 22-jährige Kroate (ausgeliehen vom FC Augsburg) cool im Strafraumzentrum mit dem satten Abschluss - 1:0 (29.). Erste echte Torchance für die Grün-Weißen: Effizienz pur!

Antwort vom Meister: Bøving aus der "zweiten Reihe" - drüber (41.), Freistoß-Flanke Gazibegović - abgewehrt (44.). Im Gegenzug Matthias Seidl per Flachschuss - knapp vorbei (45.+1). Durchatmen, Halbzeit.

In Halbzeit zwei SK Rapid dominant mit diversen Chancen

Mit dem Seitenwechsel nahm Trainer Ilzer taktische Verändungern beim SK Sturm vor (Lavalée rückte ins Mittelfeld), um sogleich die erste Torchance des Gegners zu sehen - Kopfball Seidl, vorbei (48.). Die erwartete Aufholjagd der Steirer blieb vorerst aus, die Hütteldorfer dem 2:0 näher. Der eingewechselte Karic klärt in höchster Not gegen 1:0-Torschütze Beljo (50.), Burgstaller (vorbei, 52.), strammer Distanzschuß von Bolla (Scherpen parierte, 61.), Dursun (64./68., jeweils rettete Scherpen). Dann ist der Ball im Netz, doch per VAR-Entscheid wird der Treffer wegen, wenn auch knapper, Abseitsstellung von Guido Burgstaller aberkannt (72.).

Da den Gästen weiter nach der Pause wenig nach vorne gelang, die Grün-Weißen die Spielkontrolle wahrten und in der letzten Minute der vierminütigen Nachspielzeit noch die Mega-Möglichkeit durch Dursun (auf Schaub-Zuspiel) ausließen, blieb es am Ende beim verdienten 1:0-Heimsieg.

Der mit 35 Jahren älteste Akteur auf dem Feld, Guido Burgstaller, sprühte vor Elan und bereitete für seinen kongenialen Angriffspartner Dion Beljo den Treffer zum Siegtor blitzsauber vor. Ein eigener Treffer blieb dem Kärntner Routinier verwehrt, wobei die Abseitsstellung denkbar knapp war.

Rapid & Sturm unter der Woche vs. Trabzonspor bzw. Paris SG

Am nächsten Donnerstag geht es mit der nächsten "englischen Woche" für das Klauß-Team weiter in der Türkei mit dem Hinspiel der 3. Runde in der Europa League-Quali bei Trapzonspor (19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Während sich der SK Sturm tags zuvor am Mittwoch im Klagenfurter Wörthersee-Stadion (18:30 Uhr) einem Härtetest gegen Paris SG unterzieht, um schon mal einen Vorgeschmack auf die Champions League-Saison im Herbst zu haben.

ADMIRAL Bundesliga, 1. Runde

Sonntag, 4. August 2024, 17 Uhr, Allianz Stadion, Z: 23.400, SR: Christopher Jäger/Salzburg

SK Rapid - SK Puntigamer Sturm Graz 1:0 (1:0)

SK Rapid (4-4-2): Hedl - Bolla, Cvetković (77. M. Hofmann), Raux-Yao, Auer - M. Seidl (K, Schaub), Sangaré, Grgic, Jansson (90.+2 Oswald) - Burgstaller, Beljo (61. Dursun). Trainer: Robert Klauß.

SK Sturm Graz (4-4-2): Scherpen - Gazibegović, Aiwu (70. Kiteishvili), Wüthrich, Lavalée - Horvat (61. Camara), Gorenc Stankovic (61. Geyrhofer), Zvonarek (74. Sarkaria), Hierländer (K, 46. Karic) - Biereth, Bøving. Trainer: Christian Ilzer.

Tor: 1:0 Beljo (29. Burgstaller/Seidl).

Gelbe Karten: Beljo (17., SR-Kritik), Sangaré (65., Foulspiel), Burgstaller (90.+3, Unsportlichkeit) / Lavalée (51.), Gorenc Stankovic (53., Foulspiel), Gazibegović (82., Foulspiel).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Josef Parak